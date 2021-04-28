撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-28 07:00

北角炮台山多住宅，隱世美食亦都多！《香港01》飲食記者精選了7間美食，有米芝蓮上榜小食、火鍋、文青Cafe，更有一間隱世飯堂。無論是附近街坊、打工仔放Lunch，或是三五知己假日聚餐，都一定找到心水美食。

【1】活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

【2】福元湯圓@米芝蓮2021新上榜

開業20多年的福元湯圓是區內老店，主打手工製湯圓和小丸子，今年更新上榜成為2021米芝蓮街頭小吃，連車胎人都推介，當然不能錯過。招牌湯圓大大粒，有芝麻、花餡料生兩款，皮薄餡多，外皮煙韌，咬開後更有流心效果！😋😋除了湯圓，還有一款甜品非常受歡迎！想知是什麼？各款招牌湯圓糖水價錢幾多？點擊下圖閱讀👇👇👇

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福元湯圓 地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

【3】北角電車飯堂@臥虎藏龍即炒鑊氣粉麵

北角有電車總站大家都知，但原來裡面有間隱世飯堂你又去過未？員工休息室旁有個以半透明簾遮著的門口，入內就是幾十年歷史的工友飯堂，雖然叫工友飯堂，但事實上街客也可以點餐。入面裝潢保留了7、80年代的格局，非常懷舊。😋😋想知網民推介有什麼必吃，價錢又幾多？點擊下圖閱讀👇👇👇

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北角電車飯堂 地址：北角電車總站站頭（北角站A1出口）

【4】利強記北角雞蛋仔@米芝蓮街頭小食

又一車胎人推介！這間利強記北角雞蛋仔在2016年和2017年都上榜米芝蓮街頭小食，街坊更稱食過其他分店，都不及北角呢間好味，價錢亦相當合理！😋😋想知網民有什麼食評？幾多錢一底？點擊下圖閱讀👇👇👇

利強記北角雞蛋仔 地址：北角英皇道492號

【5】滾得囍宮廷火鍋小炒 @玩味十足打卡邊爐

「聖旨到！」說的是這間火鍋店的餐牌，做得像一卷聖旨一樣，門口擺放著一張大龍椅，歡迎食客拍照，店內還有其他宮庭式設計裝修，適合一大班人來聚餐打卡。除了環境高分，食物質素同樣優質，難怪成為區內人氣火鍋店！😋😋 想知有什麼湯底推介？還有什麼必點配料？價錢幾多？點擊下圖閱讀👇👇👇

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滾得囍宮廷火鍋小炒 地址：北角馬寶道33號馬寶學林1樓116-125號舖

【6】九份飽 @ 台灣家鄉味

香港都不少台灣食店，這間九份飽憑什麼突圍而出？就是又抵又正宗！不少網民大讚九份飽連侍應懂得講台語，加上店舖的裝潢真的令人有錯覺去了台灣。價錢方面亦都非常優惠，貼近在台灣吃飯的感覺。😋😋 想知網民有什麼心水美食推介？價錢幾多？點擊下圖閱讀👇👇👇

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九份飽 地址：北角蜆殼街4號宇宙商業大廈地下1-3號舖

【7】Pause It @文青大愛拉花咖啡

這間店走日系文青風，位於橫巷而非大街，日頭有陽光坐得好舒服！店內有意粉、All Day Breakfast等西式輕食，最吸引是咖啡的拉花，除了天鵝、葉子之外，還有高難度的飛馬！😋😋想知有什麼靚靚拉花？點擊下圖閱讀，最後一張有驚喜！👇👇👇

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Pause It 地址：北角電氣道183號友邦廣場地下18號舖

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