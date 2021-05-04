撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-04 16:50

【車仔麵推介 / 車仔麵排行 / 九龍車仔麵】車仔麵可謂本土美食的代表，平民價錢，款式千變萬化，食極都唔厭！不過一碗好的車仔麵不易找，《香港01》飲食記者搜羅九龍8大人氣車仔麵，大家快快bookmark，間間試勻！

【1】小排檔懷舊車仔麵：車仔麵都有撈麵

小排檔懷舊車仔麵，是由老闆娘Gigi向牛頭角下邨一位車仔檔老師傅拜師學藝後開設的懷舊車仔麵店，最先落戶石硤尾白田購物中心，後來連深水埗都有分店。車仔麵店的配送款式選擇多，都是自家製而成，更特別是有店家研發的醬料，🍜🍜點擊睇有什麼特色醬料和人氣自家製配料 👇👇

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小排檔懷舊車仔麵 地址：深水埗福榮街172號地舖

【2】華記潮州滷水車仔麵：林盛斌Bob推介

這間車仔麵可算是林盛斌Bob的飯堂，消夜甚至乎生日，Bob 都愛吃這間車仔麵，亦周不時會在個個IG 上為這間店免費宣傳，身體力行支持這間車仔麵！除了Bob，張秀文、麥玲玲都大讚好食。華記主打潮州滷水，入味的滷水配料十分惹味。車仔麵份量十足，CP值高到爆！🍜🍜點擊圖片睇Bob 最愛什麼配搭和人氣配餸Top 8 👇👇

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華記潮州滷水車仔麵 地址：太子界限街27號地下

【3】來多碗車仔麵：必試自家製辣醬

如果說每間車仔麵總有一款「靈魂配菜」，個個來都必嗌，那麼「來多碗車仔麵」的靈魂配菜非招牌魷魚鬚莫屬！網民大讚魷魚鬚的醬汁不止是淋在表面，而是煮到非常入味，值得一讚。🍜🍜網民還說必試她們的自家製辣醬！點擊睇網民食評、其他推介配菜及價錢👇👇

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來多碗車仔麵 觀塘總店 : 觀塘康寧道44號地下 紅磡分店 : 紅磡民裕街9-31號隆基大廈地下6號舖 新蒲崗分店 : 新蒲崗仁愛街2-24號仁愛大樓地下F舖 荃灣分店 : 荃灣路德圍42號安富大廈地下5號舖 旺角分店 : 旺角上海街441號地下2號舖 佐敦分店 : 佐敦上海街13號地下

【4】任你點車仔麵：$13食到鮑汁炆花膠

看看任你點車仔麵的餐單，不知道還以為自己去食拉麵店，因為配餸就有日式豬軟骨、日式叉燒、日式溏心蛋。不過講到最特別的，就是有鮑汁炆花膠好味溏心鮑魚，🍜🍜點擊睇價錢及推介配料 👇👇

任你點車仔麵 地址：深水埗福華街147號地下

【5】肥哥車仔麵：愈辣愈過癮

肥哥店面超小，店內只有兩三張兩人台，但在石結尾已屹立三十幾年，每到lunch time，附近的學生哥及打工仔都仿似識途老馬般，走上小斜坡來找這車仔麵枱的台柱肥哥。辣汁有5種程度選擇，肥哥以大量指天椒、乾椒、青紅小辣椒、辣椒粉煮成，食慣譚仔10小辣的記者，中學年代連BB辣都頂唔順！🍜🍜個個都大讚的肥哥湯底，到底用什麼來熬？點擊睇網民食評、推介配菜及價錢👇👇

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肥哥車仔麵 地址：石硤尾白田偉智街38號福田大廈地下55號

【6】文記車仔麵：米芝蓮街頭小食推介

連續3年獲得米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，更吸引眾多遊客慕名而來。如果要數本港車仔麵的頭三甲，相信不少人心目中都有文記車仔麵。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，歷史悠久。文記更出名配料夠多，而且必試瑞士雞翼，🍜🍜睇睇瑞士雞翼有什麼特別 👇👇

文記車仔麵 地址：深水埗福榮街121號地下

【7】街邊檔車仔麵：文記以外的街坊最愛

說道深水埗車仔麵，大家可能會先想起文記車仔麵，但在文記未擴張的時候，旁邊的街邊檔車仔麵也是不少人的至愛，可謂兩強鼎立。街邊檔車仔麵的鹵水配餸最受歡迎，而且以辣汁最為出色，如果你是愛辣之人就一定不能錯過！🍜🍜點擊看看街坊有什麼特色叫法 👇👇

街邊檔車仔麵 地址：深水埗褔榮街104號地舖

【8】肥公車仔麵：湯底清甜無味精

這間人氣車仔麵門口期有人龍，但吃過的街坊都讚：「排隊都值！」。一般車仔麵湯底有陣皂水味，但肥公的湯底是雪白色，味道香濃得來不過鹹，又不會有味精令人口渴的感覺，難怪食客分享「忍唔住飲多幾啖湯先倒落個麵度」！🍜🍜點擊圖片看人氣配料推介 👇👇

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肥公車仔麵 地址：旺角鴉蘭街地下5號C舖

🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

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😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

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😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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