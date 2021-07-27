「香港193劍神」張家朗奪金消息振奮全港，多間餐廳相繼推出7月27日限時優惠，慶祝香港取得東京奧運第一面金牌！不論是茶飲店、餐廳，還是網上雜貨平店，都有優惠推出，與眾同樂。當中名字叫「家」、「朗」更享最多優惠！



張家朗摘下港隊今屆首面獎牌。（《香港01》圖片）

張家朗擊敗意大利對手奪金，摘下港隊今屆首面獎牌，創香港劍擊記錄。奪金消息令全港市民興奮，茶飲店、餐廳，還是網上雜貨平店都有推出7月27日限時優惠。

【1】九份茶舍

名字有「家」或「朗」字，於7月27日享全單半價優惠。

名字有「家」或「朗」字，於7月27日享九份茶舍全單半價優惠。（IG @ 852nomfoodie）

【2】迷客夏

7月27日全線分店每杯茶飲減$5。

迷客夏7月27日全線分店每杯茶飲減$5。（IG @ peggyky_）

除了九份茶舍和迷客夏有優惠外，其他餐廳都有推出7月27日限時優惠，與眾同樂，賀張家朗奪金！🥇🥇🥇名字有「家」或「朗」字可享全單免費！點圖即睇優惠詳情！👇👇👇

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作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，而日本和香港只有一小時時差，今年終於不用半夜三更「捱眼瞓」，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

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😋同場加映1：灣仔5間新食店推介😋

最近疫情緩和，開鋪熱潮真的一浪接一浪，尤其是銅鑼灣和灣仔一帶都新開不少餐廳。申子居酒屋總店位於旺角黑布街，以高質素日本菜著名。最近進駐港島，於銅鑼灣開分店，保持一貫食物水準，當中三重芝士吉列千層豚肉更是必食菜式！👇👇👇🍴美食推介🍴點圖看銅鑼灣和灣仔5間新食店👇👇👇

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😍同場加映2：ViuTV《大叔的愛》4大必去取景餐廳😍

ViuTV劇集《大叔的愛》播映首周已掀起全城熱討，Edan、Anson Lo及黃德斌三位主角都大受歡迎。而劇集中有不少場景都是實地拍攝，《香港01》飲食記者盤點了首5集《大叔的愛》的4間取景餐廳，各位粉絲可以跟著田田、阿牧和KK去朝聖！👇👇👇點圖即睇《大叔的愛》取景餐廳！👇👇👇

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