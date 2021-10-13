大閘蟹放題｜九龍灣$368起大閘蟹任飲任食放題　40款特色小食飲品

【大閘蟹放題／大閘蟹任食】秋風起，又到食時令大閘蟹的季節了！要食得最抵又盡興，大閘蟹放題絕對是不錯的選擇！九龍灣最近就有一間越式餐廳推出88分鐘任食大閘蟹和多達40款越式小食飲品的放題，價錢更只是$368起，性價比極高！



（圖片來源：IG@angelashum）

位於九龍灣的越式餐廳「PHO星登陸越球」最近推出期間限定的大閘蟹放題，可以在88分鐘內任飲任食時令大閘蟹、蟹粉小食、越式小食及多款越式飲品。價錢為$368起，愛蟹之人可以挑戰一番了！

「PHO星登陸越球」的大閘蟹放題提供江蘇大閘蟹，採用清蒸的方式烹調，使大閘蟹的清甜和蟹膏更突出。每人每次限點兩隻，每隻大閘蟹都可見蟹膏金黃飽滿，蟹身肉質肥美，非常新鮮。

大閘蟹放題以大閘蟹的重量區分為不同套餐，分別有3-4兩重大閘蟹公配3兩重大閘蟹乸、4-5兩重大閘蟹公配3兩半重大閘蟹乸，以及5-6兩重大閘蟹公配4兩重大閘蟹乸等三種不同套餐，大家可以根據個人口味選擇喜歡的重量。價錢分別為$398、$498及$648，於優惠時段入座用餐更會有折扣優惠，最平$368就可以食到！

👇👇👇點圖即睇大閘蟹蟹身及蟹膏👇👇👇

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除了時令大閘蟹可以任食之外，主打越式餐點的「PHO星登陸越球」在放題套餐內更提供共多達40款蟹粉小食、越式小食及越式飲品。包括蟹粉鴨血、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、蟹粉糯米飯、蟹粉時菜、Pho星生熟牛河、Pho 星咖喱牛腩、越球牛三寶、木瓜蝦沙律等等。飲品方面有龍眼冰、雙檸蜜及越式咖啡等等，選擇不少。

👇👇👇點圖即睇各式小食👇👇👇

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大閘蟹放題優惠期由即日起至2021年12月15日，每日下午2時半至凌晨12時供應，以大閘蟹上桌時間開始計88分鐘內任飲任食，需以電話或Whatsapp訂座。

PHO星登陸越球

地址：九龍灣展貿徑1號E-Max國際展貿中心2樓25號舖

電話：3460 3682



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【大閘蟹放題／大閘蟹任食】秋風起蟹肥美，又到食時令大閘蟹的季節，愛蟹之人揀大閘蟹放題就最抵食，挑戰限時內盡情食「回本」。《香港01》飲食記者精選8間大閘蟹放題，包括泰日式放題專門店「瀛豐」、台式餐廳「等等Hea」、上海新大眾大閘蟹專門店、金兜記海鮮菜館，相馬日式火鍋、斧吧BBQ Bar & Restaurant、韓牛牧場，以及新派越式餐廳「Pho星登陸越球」。



（食物款式、優惠及價錢以餐廳公佈為準）



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瀛豐放題主打泰日式料理放題，這個大閘蟹放題的大閘蟹以爆膏出名，今年推出兩小時任食大閘蟹，大閘蟹是江蘇產公蟹，重3兩半至4兩重，膏香肉多。大閘蟹每人每次可以點三隻，食完即刻可加單。除了大閘蟹之外，放題還有刺身、泰國料理、燒北海道元貝等美食。加錢升級仲有得任食生蠔、海膽帶子？按下圖即睇價錢、詳情🦀👇👇

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瀛豐放題料理專門店

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓

詳情／訂座：2891 6928／9690 1733（WhatsApp）



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