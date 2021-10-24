港島超人氣比利時餐廳推任食青口/薯條/牛扒！設8間分店

人氣急升的比利時酒吧餐廳分店越開越多，在港島區足足有8間分店！餐廳以份量十足和比利時正宗味道作招徠，星期一至四及週末都會有不同優惠，包括星期一青口放題及週末任食牛扒等等，性價比超高！不論是二人浪漫晚餐還是一班朋友聚餐都是不錯的選擇。



（圖片來源：網絡圖片)

比利時酒吧餐廳Frites人氣急昇，現時在港九有8間分店，部份分店更非常難訂座，可見人氣之旺！每間分店裝潢略有不同，但大多以綠色配上金色裝飾品營造出異國感，更有復古感十足的教堂風彩色玻璃窗，打卡一流。

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Frites主打正宗比利時菜，最吸引的是設有不同優惠，包括星期一$225青口放題、星期二$325海陸大餐、星期三$100和牛漢堡配薯條、星期四$255醬燒豬肋骨配薯條（可再加錢轉任食）、週末$365任食USAD美國安格斯西冷扒！而且只要加$30就可以任食人氣超高脆炸幼薯條，性價比超高！

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除了不同優惠的任食和特價餐牌外，其他特色招牌菜例如自家製特色燒春雞、原隻龍蝦西班牙燴飯、火焰雪山及班戟塔一樣非常受歡迎。

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Frites亦提供選擇不少的啤酒，在Happy Hour時段更會有酒精飲品半價優惠。

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餐廳會不定時轉換每日優惠，想知道更詳細資料可以向餐廳IG或Facebook查詢。

Frites

地址： 大角咀櫻桃街38號西九匯地下G08-11號舖

將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place 地下G03及1樓3A號舖

北角電氣道218號港匯東地下4-5號舖

中環皇后大道中152號皇后大道中心地舖

鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈地舖

灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓6號舖

觀塘海濱道77號海濱匯1樓3號舖

銅鑼灣希雲街38號曦巒地下1號舖



同場加映：Café Crepe中環店晚餐套餐買一送一！包括餐湯/沙律/主菜/飲品

來自加拿大的過江龍超人氣可麗餅店「Café Crepe」在港迎來四週年！餐廳為感謝粉絲的支持和慶祝，在中環旗艦店將會一連兩星期推出晚餐買一送一優惠！優惠精選多達7款人氣晚餐，包括油封鴨配格魯耶爾芝士可麗餅、頂級美國肉眼牛扒配薯條及法式羊架配法邊豆等，兩星期內星期一至日都適用，非常抵食。



來自加拿大的「Café Crepe」在中環及尖沙咀都有分店，《開心食晚餐優惠四周年活動》晚餐買一送一優惠會在中環旗艦店推出。優惠期由10月17日至10月31日為期兩星期，精選多達7款餐廳人氣晚餐，星期一至日都有不同精選菜色，包括油封鴨配格魯耶爾芝士可麗餅及法式羊架配法邊豆等。

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