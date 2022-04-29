蛋撻16大推介！深水埗金園/必試千層酥皮/曲奇皮蛋撻/人氣新口味

蛋撻推介當中有深水埗人氣急升新潮蛋撻外，還有傳統蛋撻，如向來各有Fans的金園和新華等！傳統港式蛋撻是許多人喜愛的美食，近年不少餅店更推出創新口味蛋撻！記者整合全港16大蛋撻推介，當中包括多間獲蛋撻關注組推薦、連周潤發都愛吃的蛋撻名店！

👍蛋撻16大必食推介【傳統酥皮/曲奇皮蛋撻】👍

蛋撻推介【1】新華茶餐廳

要數全港必食蛋撻之一，長沙灣新華茶餐廳可算是一定榜上有名，日賣千個的酥皮蛋撻，蛋漿飽滿香滑，吸引許多人專程來試食！

資料圖片（黃偉民攝）

蛋撻推介【1】新華茶餐廳



地址：長沙灣青山道334號

營業時間：06:00-22:30



蛋撻推介【2】金園茶餐廳

長沙灣另一間蛋撻名店金園茶餐廳，蛋漿同樣脹卜卜， 千層酥皮極厚而且鬆化。經常被網民拿來與新華的蛋撻比較，兩者同樣水準極高！

圖片來源：金園茶餐廳

蛋撻推介【2】金園茶餐廳



地址：長沙灣青山道314號地下

營業時間：06:30-21:00



蛋撻推介【3】鴻昇餅店

不少網友都推介筲箕灣一間老字號餅店出品的蛋撻，餅皮鬆脆而且蛋漿足料，價值亦非常親民，吸引許多人專程到筲箕灣一試！

詳情及地址：筲箕灣美食｜老字號蛋撻$22有半打 平均$4個！香脆曲奇皮+濃滑蛋香

圖片授權：Instagram@poorpigpig

蛋撻推介【4】豪華餅店

圖片來源：豪華餅店

蛋撻推介【4】豪華餅店



地址：九龍城衙前圍道136號

營業時間：06:00-22:00



蛋撻推介【5】海濱美食

位於荃灣的超神秘隱世蛋撻，早前大受Facebook群組「香港蛋撻關注組」網民追捧，讚歎其蛋撻皮薄餡靚脹卜卜，而且價錢只售$3.5，相當抵食！

詳情及地址：荃灣單車徑開通！一日遊5大食玩買好去處 隱世蛋撻店關注組瘋推

（資料圖片）

蛋撻推介【6】勝發餅家

元朗老字號勝發餅家堅持以傳統方式和材料製作多款懷舊糕餅，其中曲奇皮蛋揵蛋漿口感嫩滑，為不少人的心水之選！

詳情及地址：元朗美食｜錦田老字號餅家！必試$7懷舊忌廉筒/手工蛋撻/老婆餅

圖片授權：Instagram@cathlife_yum

蛋撻推介【7】森林麵包

位於牛頭角的森林麵包，原址為老字號餅店新雄雞麵包西餅，由80後麵包師接手經營後，繼續推出多款港式麵包西餅。當中蛋撻蛋味香濃而且曲奇皮鬆化，受到不少顧客喜愛！

圖片來源：森林麵包

蛋撻推介【7】森林麵包



地址：牛頭角振華道70號樂華商場地下111號舖



蛋撻推介【8】煒城麵包餅店

大埔街坊餅店煒城麵包近期以巨型布甸包人氣急升，但蛋撻亦同樣出色！店舖有賣酥皮與曲奇皮蛋撻，曲奇皮蛋漿與撻皮比例出色，而且蛋味濃又夠滑！

圖片授權：Instagram@neverfullhk

蛋撻推介【8】煒城麵包餅店



地址：大埔墟同秀坊11號地下

營業時間：06:30-21:00



蛋撻推介【9】祥興咖啡室

位於跑馬地的老字號祥興咖啡室，以酥皮蛋撻、菠蘿包等傳統茶餐廳美食聞名！ 蛋撻酥皮層次分明又充滿蛋香！

圖片授權：mkbowfoodies

蛋撻推介【9】祥興咖啡室



地址：跑馬地奕蔭街9-11號地下

營業時間：07:00-18:00



蛋撻推介【10】酥妃皇后

酥妃皇后主打酥皮蛋撻及鮮奶撻，兩款都是以純手工打造368層酥皮，撻皮層次分明，而且蛋漿飽滿香滑！

圖片來源：酥妃皇后

蛋撻推介【10】酥妃皇后



地址：九龍城侯王道24號

營業時間：10:00 - 20:00



地址：上環蘇杭街2-24號啟豐大廈地庫5號鋪

營業時間：11:30 - 19:00（星期日及公眾假期休息）



地址：觀塘協和街33號裕民坊YM²地下G1號舖

營業時間：11:30 - 19:00



蛋撻推介【11】超羣餅店

連鎖餅店超羣餅店出品的蛋撻，又被稱為「芳叔蛋撻」，以當年研製出這款蛋撻的榮譽顧鄭華芳命名，撻皮較坊間一般蛋撻深，能夠盛載較多蛋漿的蛋撻。

圖片來源：超羣餅店

蛋撻推介【11】超羣餅店



各分店地址：

中環干諾道中23號香林大廈地下A舖

旺角太子道西182 號地下 (花墟內)

觀塘順利邨利康樓 G07 號舖

九龍灣淘大商場地下 11 號

土瓜灣馬頭涌道馬頭圍邨洋葵樓119號舖

東涌富東廣場地下6號舖

香港仔華貴坊地下7號舖



營業時間：

分店營業時間略有不同，詳情請參閱官方專頁



👍蛋撻16大必食推介【新派蛋撻】👍

蛋撻推介【12】Bakehouse—酸種葡撻

人氣麵包店Bakehouse酸種葡撻，以自家製酸種麵糰整成，蛋漿有濃郁蛋香及焦糖香味，而撻皮就有層層酥皮的酥香口感！

圖片來源：Bakehouse

蛋撻推介【13】熊貓烘焙—巨型牛奶蛋撻

灣仔一間主打手工撻的餅店，以足足有6cm高的巨型牛奶蛋撻聞名，牛奶撻餡料香滑、外層鬆脆，非常足料！

詳情及地址：灣仔蛋撻｜手製巨型牛奶撻/德式檸檬撻！爆餡老婆餅/合桃酥$8起

圖片來源：熊貓烘焙

蛋撻推介【14】星味坊—布甸蛋撻

總店設於元朗的星味坊，近日憑長沙灣店限定布甸蛋撻人氣急升！布甸蛋撻較一般蛋撻略為大一些，面層蛋漿燒至焦脆，餡料有濃郁蛋味及奶香！

圖片來源：星味坊

蛋撻推介【14】星味坊（長沙灣店）



地址：深水埗元州街149號地舖

營業時間：07:00-20:30



蛋撻推介【15】Soft Thunder—吉士酥皮蛋撻

西環一間主打手工麵包的小店，主廚曾經遠赴加拿大藍帶學院學整麵包，店內招牌包括外脆內滑的吉士酥皮蛋撻！

詳情及地址：西環美食｜藍帶級手工麵包店！必試486層酥皮忌廉筒/吉士酥皮蛋撻

圖片來源：Soft Thunder

蛋撻推介【16】Tony's Hell—麻糬曲奇蛋撻

佐敦一間餐廳「踩過界」推出全新麻糬曲奇蛋撻！凡買外賣送貨都可以加購，亦可以預訂自取！

詳情及地址：佐敦美食｜人氣西餐廳期間限定麻糬蛋撻！必試煙韌麻糬+香滑蛋漿