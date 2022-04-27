譚仔+譚仔三哥分家史一文睇！戲劇式拆夥又合體？必知譚仔4大分別

「譚仔」及「譚仔三哥」兩大連鎖米線品牌，至今仍有不少人會混淆。兩間譚仔不但名稱相似，原來更起源自同一家族，峰迴路轉地經歷拆夥、變成競爭對手、再雙雙被同一企業收購，以「譚仔國際」（2217）上市！譚仔+譚仔三哥分家史一文睇！戲劇式拆夥又合體？

一文睇譚仔+譚仔三哥分家史！必知兩者4大分別

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譚仔、譚仔三哥原為同一家族品牌 因兄弟決裂分家

「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的米線王國，源自數十年前由湖南來港的譚氏家族。1996年，譚氏兄弟三哥譚澤群及六弟譚澤強創立「譚仔雲南米線」，創立主打麻辣米線的雲南米線專門店。其後生意不斷擴大，五弟亦加入經營，並獲傳授湯底秘方。

直到2008年，譚氏兄弟出現分歧拆夥，平分當時12間分店。三哥與六弟創立「譚仔三哥米線」而五弟則繼續經營「譚仔雲南米線」，從此互不相干。不過兩間譚仔在2017年先後被「丸龜製麵」母企東利多收購，並在去年以「譚仔國際」（2217）一同上市，一度分家的譚仔米線戲劇性地再次「合體」！

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雖然兩間譚仔同為「譚仔國際」旗下品牌，但市場定位略有不同，今後仍會繼續保留各自特色。大家平日食譚仔時，有留意到以下4大分別嗎？

譚仔、譚仔三哥分別【1】招牌標誌、主色調

「譚仔」和「譚仔三哥」店名近似，但招牌、店舖主色調、設計都有明顯名別！「譚仔」以典色招牌配搭紅色標誌，至於紅色為主色，而「譚仔三哥」店面以紅色為主，標誌上更有卡通化牌三哥圖案。

譚仔、譚仔三哥分別【2】米線碗

單憑米線碗亦都可以輕易區分兩間譚仔，「譚仔」的米線碗為黃色，而「譚仔三哥」的則是黑色。

譚仔、譚仔三哥分別【3】米線湯底

雖然兩間譚仔湯底味道近似，而且都有麻辣、酸辣等口味可供選擇，但「煳辣」湯底只是三哥才有！而且近年「譚仔」及「三哥」都推出多款新湯底，如「譚仔」特香茜皮蛋魚湯、蟲草花雞湯；「譚仔三哥」姬松茸螺片雞米線、水煮湯鴨血米線等，一定要幫襯指定譚仔品牌才吃得到！

譚仔、譚仔三哥分別【4】米線配料及小食

招牌配料或小食，如墨丸、腩肉、土匪雞翼、蒜泥白肉等，兩間譚仔都有得賣，而且大部分供應食品都非常相似！但亦有個別配料只有其中一間才有，包括譚仔可以自選加配墨魚春卷或豬大腸。而三哥就有供應多款特色一人小食包括豬脷、口水三素等。

「第三間譚仔」？前合夥人經營四川雲南米線

除了以上提及的兩間譚仔外，還有另一間米線專門店主打同類四川雲南米線及小食！「裕一品」創辦人為譚仔分家前的合夥人之一，早在2000年退出並創立自己的米線品牌。店舖提供米線湯底、配料款式與譚仔有相似之處，但就以以黑柏葉作主打米線配料，辣度更分為12級！