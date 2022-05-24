【中環美食】又再有日本過江龍來港插旗！這間拉麵專門店來自大阪，在當地開幕不久已非常有人氣，主打秘製蠔拉麵，只提供3款湯底，款款都是職人級別，拉麵迷不容錯過！必試招牌牡蠣白湯拉麵，以3種材料熬出3重鮮甜口味，極濃郁！即睇香港第1間分店的地址及拉麵款式啦！

中環美食丨大阪過江龍蠔拉麵專門店！必試蠔白湯拉麵/蠔濃湯沾麵

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（圖片來源：Next Shikaku）

雞白湯拉麵專門店品牌座銀集團又再引入日本新進拉麵品牌「Next Shikaku」，Next Shikaku來自大阪難波，去年開幕已在大阪當地人氣極高！店家的拉麵以牡蠣（蠔）為主題，與其他姊妹店一樣，以職人級為目標，只專注提供3款拉麵，拉麵迷及蠔迷不容錯過！

示意圖（圖片來源：Next Shikaku）

香港店共設3款蠔拉麵，包括牡蠣白湯拉麵 koeru（$158）、牡蠣清湯拉麵 ikasu（$158）、牡蠣沽麵 asobu（$178）。當中以牡蠣白湯最為受歡迎，湯底以牡蠣加上豚肉及雞肉熬製，口感濃稠，帶有海鮮的獨特鮮甜味，配上洋蔥粒中和濃膩感，層次豐富。配料則設有慢煮叉燒及小牡蠣， 份量適中。

沾麵亦是不少香港人的心頭好，店家的沾麵特意用上由知名製麵屋研發出長方形嘅「平打麵」，比坊間一般沾麵更掛汁，而且口感煙韌，份量亦比拉麵多，滿足感十足！平打麵以清水呈上防止黏合，麵質滑溜，配上加入豚肉碎的沾麵湯及牡蠣配料，沾麵控必試！

除了3款拉麵，店家亦有小食、配料及飲品可以追加，包括櫻木煙燻糖芯蛋（$15）、慢煮叉燒（$58/3件）、汽水（$25）、三得利頂級啤酒（$58）、烏龍茶（$48）、日本直送Minoh箕面手工啤酒（$88）等。

Next Shikaku

地址：中環歌賦街11號地舖

電話：6353 3110

營業時間：11：30-22：00

*逢星期三休息。

