銅鑼灣美食｜20大必試美食推介！老字號車仔麵/日式刨冰/打卡Cafe

【銅鑼灣美食】銅鑼灣向來人流極旺，吸引很多餐廳美食進駐，不少都值得一試！記者整合20大銅鑼灣美食，包括老字號車仔麵店、壽司店、燒肉放題、日式刨冰、泰式甜品等，除了在附近上班的打工仔食飯有更多選擇，假日去銅鑼灣行街購物玩樂的大家也不妨參考一下！

銅鑼灣美食｜20大必試美食推介！老字號車仔麵/日式刨冰/泰奶雪糕

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

銅鑼灣美食【1】火鍋放題——任食黑毛和牛/虎蝦/鰻魚

這間連鎖日式火鍋放題專門店最近登陸銅鑼灣，將會變身全日放題店，供應「放題餐目」及「無限暢飲指定酒精放題」，可以無限任食84種單品，包括黑毛和牛、虎蝦、鰻魚等，最平$328起就食到！

（圖片來源：溫野菜）

銅鑼灣美食【2】蜑家菜餐廳——時令奄仔蟹放題+送蠔

銅鑼灣一間主打蜑家菜的餐廳推出奄仔蟹放題，2小時放題任食鹽焗奄仔蟹，歎到時令金黃蟹膏，凡訂座每位更可免費獲贈鹽焗蠔及8頭鮑魚，並以優惠價升級至任食焗蠔放題，鍾意食蟹和海鮮的朋友不容錯過！

（圖片來源：大澳德發餐廳）

銅鑼灣美食【3】工業風Cafe——必試開心果Tiramisu

主打多款甜品如招牌Tiramisu、抹茶芝士蛋糕、焙茶芝士蛋糕等。近日推出的期間限定開心果味Tiramisu，這款開心果味Tiramisu，以自家製開心果醬及Cold Brew No.120浸泡過的手指餅組成，面層鋪滿開心果碎，幼滑開心果忌廉中間有咖啡手指餅內餡，口感層次豐富！

銅鑼灣美食【4】日式傳統壽喜燒——A5和牛/任食三文魚籽

這間新開的日式壽喜燒專門店主打傳統關西風壽喜燒，由店員於餐桌前即席烹調，供應佐賀A5和牛、日本雞肉、日本豚肉壽喜燒，最平$228就歎到7品套餐！餐廳的招牌釜飯更可以無限任添三文魚籽，非常抵食！

銅鑼灣美食【5】日本過江龍燒肉——九州A5和牛

日本人氣過江龍燒肉放題餐廳「宮崎肉本舖」登陸香港！亞洲首間海外分店選址銅鑼灣，所有食材都均由日本直送到港，包括和牛控必試「宮崎桜花牧場」A5和牛，以及九州鹿兒島頂級A5和牛！餐廳更供應逾60款日式風味的美食，適合喜愛日式燒肉的朋友！

銅鑼灣美食【6】糖果屋雪糕店——意大利雪糕/煙囪蛋糕/夢幻冬甩

這間意大利雪糕店靈感源自於童話Hans & Gretel，主打超高「顏值」的童話式甜品，包括提供逾20款意大利雪糕，另有超人氣的煙囪蛋糕、冬甩等，不但食物賣相吸引，連店舖裝潢都以糖果屋為形象，滿佈童話氣氛，打卡一流！

銅鑼灣美食【7】新加坡人主理星馬菜——邪惡咖椰爆漿/招牌麵粉粿

這間星馬菜由新加坡人主理，主打多款地道家常麵食和小吃，包括甚少在香港吃到的正宗麵粉粿及板麵。店舖亦在菜式中加入創新元素，將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「咖椰爆漿」，又有極濃郁的人氣飲品「美祿爆炸」等，款款都極邪惡！

+ 1

銅鑼灣美食【8】前四季餅師餅店——菠蘿皮麻糬波波

這間位於銅鑼灣的餅店由曾經任職四季酒店的師傅主理，每日新鮮製作多款口味獨特的麵包和甜品，所有食品都採用日本麵粉、天然酵母及新鮮牛油製造。必試招牌菠蘿皮麻糬波波，外層為金黃色的香脆菠蘿皮，咬開就是煙韌麻糬，口感豐富！更有雪山菠蘿皮、綠茶菠蘿皮、流心Nutella等不定期推出的口味選擇。

銅鑼灣美食【9】純白打卡Cafe——4層高咖啡店/酒吧

Preface Coffee & Wine的全球首間旗艦店位於銅鑼灣，足有四層高，佔地超過5,500平方尺，裝修以白色為主調，非常適合打卡！日間以咖啡店形式運作，供應多款輕食包括每日法式澄清雞湯、法式烤雞長法包等；晚間則會變身為酒吧，供應多款美酒及佐酒小食。

銅鑼灣美食【10】東京人氣甜品店——半熟芝士撻

日本人氣甜點品牌 BAKE Inc.不但帶來首度登港的 PRESS BUTTER SAND 焦糖奶油夾心餅專門店，更於銅鑼灣SOGO推出品牌概念店「BAKE WORKS」，供應「芝士梳乎厘」及吉士醬蘋果批，以及必不可少的招牌BAKE CHEESE TART！

銅鑼灣美食【11】澎湃漢堡小店——鵝肝安格斯

銅鑼灣分店座落銅鑼灣百德新街，對住海皮，比起位於觀塘店，除了提供各款漢堡外，還供應各款酒類，更設有室外座位，啱晒收工後和朋友chill一chill！銅鑼灣店設有獨家漢堡「銅鑼堡」（鵝肝安格斯芝士牛堡），大大塊鵝肝疊在漢堡扒上，夠晒豪華！

銅鑼灣美食【12】車仔麵——元朗50年老字號分店

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多！而永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。銅鑼灣分店開業後，維持了元朗店的水準，因此在老店林立的銅鑼灣區仍站得住腳，成為銅鑼灣美食之一。

銅鑼灣美食【13】正宗關東煮——日籍大廚主理

關東煮，是日本關東地區的道地料理，亦是在街頭隨處可見的小食！這間港版「深夜食堂」，晚上六至七時開始營業，直至翌日凌晨四點，更是香港唯一一間主打關東煮專門店，由日籍主廚親自主理，實在有種親身體驗日劇《深夜食堂》的滋味！

銅鑼灣美食【14】台灣過江龍——芋圓鮮奶冰

源自台灣的鮮芋仙，主打各式台式甜品，在香港已連開幾間分店，人氣超旺！必試招牌芋圓，口感軟糯Q彈，配搭滑嫩的仙草，便是招牌芋圓仙草冰。另更有20款台式配料可以加購，當中以紅豆及芋頭最為受歡迎，極有台灣當地芋圓小店的風味！

銅鑼灣美食【15】泰式奶茶專門店——泰奶/雪糕/茶飲

這間泰式奶茶店是來自泰國的茶葉老字號，自1945年開業就售賣各式茶葉，當地街邊檔、餐廳都愛用其茶葉作茶底，來沖泡泰式奶茶，可謂國民茶葉！登陸香港後分店越開越多，除了招牌泰式奶茶之外，更推出多款產品，包括冷泡茶、雪糕、沙冰等。

銅鑼灣美食【16】After You——超人氣泰式甜品

After You來自泰國，在銅鑼灣開業後就人氣超勁，經常大排長龍！主打新派泰式甜品，將泰式傳統甜品與近年流行的甜品融合，包括芒果糯米飯蜜糖吐司、芒果糯米飯刨冰、士多啤梨芝士刨冰等。

銅鑼灣美食【16】After You

地址：銅鑼灣登龍街52號景隆商業大廈地舖

電話：2117 0665

營業時間：12：00-22：00



銅鑼灣美食【17】Shari Shari——日式綿綿冰

Shari Shari是一間日式刨冰專門店，由日籍老闆主理，開業多年人氣依舊旺盛，最近更由細店搬大店！主打各式口味的日式刨冰，刨冰口感入口即融，非常綿密！口味方面選擇非常豐富，包括士多啤梨、朱古力、抹茶等；亦有日式豆腐、櫻花、焙茶等特色及季節性口味。

銅鑼灣美食【17】SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣希雲街14號地舖

電話：2529 1223

營業時間：13：00-21：00



銅鑼灣美食【18】鬼金棒——日本地獄辣拉麵

鬼金棒來自日本，以地獄級超辣拉麵揚名海外，在台灣及香港都設有分店，試過鬼金棒拉麵的拉麵控更笑稱辣度為「死神級」，喜愛吃拉麵又嗜辣的朋友可以挑戰一下！

銅鑼灣美食【18】鬼金棒

地址：銅鑼灣謝斐道530號

電話：2481 3383

營業時間：11：00-22：00



銅鑼灣美食【19】壽司郎——再開分店

近來風靡全港的日本過江龍迴轉壽司店壽司郎，將會在銅鑼灣再開分店，預計秋天就會開幕，新店亦會在開幕期間提供開幕限定$12大拖羅壽司。壽司郎分店越開越多，港九新界都有多間分店，相信可以緩解一下壽司郎永無止境的食客人潮！

（圖片來源：壽司郎）

銅鑼灣美食【20】米芝蓮湯麵店——濃郁海龍皇湯/墨魚濃湯

於大圍起家的米芝蓮湯麵店「好湯好麵」即將登陸銅鑼灣！餐廳主打真材實料熬製的12款濃郁湯麵，全部都是由前四季酒店三星法國餐廳副主廚設計，湯底做法中西合壁，人氣款式包括招牌海鮮濃湯「海龍皇湯」、以牛肉為主角的「好頭好尾」、墨魚濃湯「黑口黑麵」等。