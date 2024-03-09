深圳美食｜江西版麻辣燙「南昌水煮」　20種香料湯底熬足4小時

南昌拌粉算什麼？ 在老家「它」可有名多了！



水煮，南昌人的麻辣燙

來到深圳，頭次見南昌水煮，覺得它既像麻辣燙，又像關東煮。在老闆黃叔的強調下，得知它叫「水煮」，沒有南昌拌粉那般名氣大，但在當地可是滿大街都有的小吃，南昌人愛的很。深圳僅有的這家水煮，一口格子鍋，食材和香味沸騰。

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先滷煮後選菜，吃什麼鍋裏選

區別於麻辣燙的先選再燙菜，水煮是讓食材在鍋裏不斷滷煮，格子鍋就是菜品「展示櫃」，想吃什麼直接鍋裏挑。在形式上有點類似關東煮，但食材的包容性絕對能和麻辣燙相媲美。店裏目前以豆製品居多，「豆製品越煮越吸汁入味，拿來水煮再適合不過了！」

20種香料，湯底熬煮4小時

「早上熬湯底，煮夠時間才有味，所以水煮一般中午才有做。」

一鍋食材都是湯汁殺手，湯底沒點本事怎麼行？黃叔說準備湯底就費老大勁，用筒子骨、土雞熬煮3~4個小時，還加入了20多種香料慢燉。一勺湯汁瀑布澆灌，是亮眼放光直咽口水的信號，「好香啊！」是對它最樸實真誠的讚歎。

鍋底不太辣，辣醬是刺客

湯底沒有你想象中的火辣，餐枱上的兩種辣醬才是真正的刺客。紅油辣醬是純粹直接的香辣，剁椒更顯鮮辣，「反正都很辣，少放點」是老闆的温馨提示。輕敵的客人一不小心就被嗆得嘶哈嘶哈。

地道南昌味道少不得它們👇👇👇

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1. 八寶豆乾

「八寶豆乾，南昌人都懂的啦，除了南昌沒得賣的。」

八寶，是接頭暗號，有它就知道是南昌味道沒跑了。香豆乾絲層層疊疊做成方塊狀，絲絲縫隙中都藏匿着湯汁，一入口就溜進嘴裏了，滷香和豆香充盈齒間。吃過沒有不誇的。

2. 大腳板

「這是啥？」，看到這名兒，10人裏有9個都皺眉發出疑問。不得不說南昌人做豆製品有一手，取名字也是有點風趣在身上的。它其實是將薄豆皮層層堆疊成「腳板」狀，再油炸定型。浸過湯汁後酥香入味，有點硬版炸腐竹那味兒，更厚實有嚼勁。

3. 肉藕丸

手工做的肉藕丸，我好愛！外層很有粉感，內裏是肉末和蓮藕碎碎，吃起來軟中帶脆，每次咬到蓮藕顆粒都心花怒放。

此外，還有豆腸、魚腐、大豆泡、蘭花乾、蘿蔔……全都是吸汁高手，爆汁炸彈。在鍋裏燉煮地沒了脾氣，軟趴趴地向你發出邀請。還有蔬菜和肉類，種類和價格都很OK。

小吃、油炸配水煮才好恰的👇👇👇

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南昌小吃：腸結 / 萬壽宮藕片 / 柚子皮

萬壽宮廟會，看花燈嘗美食，離不開腸結、藕片、柚子皮這些身影。

腸結，以為又是一道豆製品，結果是鴨小腸涼拌後捆成結，剛好一口一個，滋味麻辣脆韌，重口味的朋友估計會很中意它。

薄薄脆脆的藕片，清脆爽口，有點辣有點上頭。涼拌柚子皮，鹹酸辣融合，蠻新奇的味道。

南昌油炸：炸八寶 / 炸大腳板 / 炸大香蕉 / 白糖糕

油炸，街邊炸串小攤的熟悉感。醬料刷得足足的，表皮鹹香酥脆，各有滋味。甜口的炸香蕉和白糖糕，厚厚的綿糖包裹，內裏軟糯，是南昌人童年的味道。

南昌特色：南昌拌粉 / 雞蛋肉餅瓦罐湯

南昌拌粉+瓦罐湯的搭配，如同豆漿油條一樣經典。米粉必須得是南昌來的，伴着辣醬花生，才夠油潤彈牙。瓦罐湯只做了雞蛋肉餅一款，肉餅大塊厚實，搭着粉吃解膩解辣。

出了南昌很少見 深圳才2家

三個老大叔一個小夥子，揹着家鄉的食材，帶着熟悉的味道，千里迢迢從南昌來到深圳，開了目前兩家水煮店，生意比想象中火熱，黃叔說每天早上和下午都得花不少時間準備。

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天色漸暗，室內坐滿，過道小巷也支起了桌椅，6點開始的高峰期要將近9點才有所緩和。有人衝着家鄉味而來，有人為了嚐鮮。一碗熱騰騰的水煮，勾起的是南昌老表的兒時記憶。對於外地朋友來說，嚐嚐來自南昌的市井滋味，也蠻不錯的啦~

好袍火南昌水煮

南山店

地址：南山區南山大道桃苑公寓桃廈一街2-8

交通：深圳地鐵12號線桃園站F出口，步行310m

營業時間：11:00 - 22:00（水煮中午才有賣哦，建議提前諮詢老闆）

電話：13576976130

福田店

地址：福田區曼哈時代廣場北路東側（桑達418棟1層曼哈A座W1202）

交通：深圳地鐵2號線華強北站B出口，步行210m

營業時間：10:30 - 22:00



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