首爾自由行｜不是只有弘大和明洞　益善洞好逛好打卡｜附美食推薦

許多人到韓國旅遊都會把握機會逛街、喝咖啡，而明洞跟弘大是絕大部分旅客的首要選擇，但你聽過益善洞（익선동）嗎？同樣位於首爾市中心，以大量老屋改建，從咖啡廳、特色餐廳、服飾店到貼紙相機店（拍貼機店）一應俱全，加上韓劇的取景加持，搖身一變成為韓國年輕人的新興逛街區。



益善洞介紹

益善洞韓屋村於1920年形成，與北村的大型韓屋相比，益善洞主要是小坪數韓屋，小巷蜿蜒曲折，街道空間不大，傳統建築配上現代化的裝飾，進駐了許多特色咖啡廳、餐廳、文創小店等等，帶出文青清新的氣息，另外，這裡曾是韓劇「德魯納酒店」與「孤單又燦爛的神－鬼怪」的拍攝場景，更難怪成為韓國年輕人的熱門打卡地點。👇👇👇

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交通方式：

搭乘首爾1、3、5號線至鐘路3街站，並於4號出口（有手扶梯）或6號出口（無手扶梯）出站，於CU便利商店旁的巷內走約3到5分鐘即可抵達。



※益善洞和安國站商圈、昌德宮、北村韓屋村、景福宮、三清洞位置相近，可安排成一日行程！



益善洞咖啡廳推薦👇👇👇

1. Rami Scone Ikseon

Rami Scone Ikseon店內以白色系為主，屋頂則是玻璃設計，採光明亮，陽光灑進來的時候很適合拍照！

如店名所示，這間主推的產品就是司康Scone，口味多變，有巧克力、咖啡、草莓等等，另外也有販賣曲奇餅乾跟梳芙厘，如果有來益善洞，不妨找三五好友一起來吃司康、拍拍照吧～

地址：서울 종로구 돈화문로11나길 25

交通：首爾1、3、5號線 鐘路3街站6號出口步行3分鐘

營業時間：12:00-22:00



2. 小夏鹽田

小夏鹽田是一間因風格獨特而爆紅的韓屋咖啡廳，以「湖水藍鹽田」為主題，除了咖啡廳真的設有一塊塊鹽田和多個小鹽丘之外，他們也有推出多種甜口味的小鹽丘造型麵包，特別又吸睛的造型讓人忍不住狂拍照！

若是偏好鹹口味麵包，小夏鹽田也有販賣各種口味的麵包，其中真正的招牌是他們的海鹽麵包，海鹽和奶油的搭配恰到好處，幾乎無負評，若有機會來到益善洞，絕對不要錯過這間好看、好拍又好吃的特色咖啡廳！

地址：서울 종로구 수표로28길21-5

交通：首爾1、3、5號線 鐘路3街站4號出口步行2分鐘

營業時間：9:00-20:00



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3. 溫Kafe

溫Kafe是保留許多韓屋元素的質感咖啡廳，主打少見的鐵鍋蒸蛋糕，店門口就放著兩個大鐵鍋蒸著蛋糕，跟韓屋造型搭起來會有種走進古裝劇的錯覺。

蒸蛋糕的口感綿密蓬鬆，甜度適中，吃完不會有負擔也不會過膩。如果說來韓國一定要體驗一次香港沒有的韓屋咖啡廳，那就選溫Kafe吧！

地址：서울 종로구 돈화문로11다길17

交通：首爾1、3、5號線 鐘路3街站6號出口步行2分鐘

營業時間：9:00-22:00



益善洞餐廳推薦

1. Damsot Ikseon

在韓綜「我獨自生活」中，主播金大浩及Youtuber Hook都曾介紹過的釜飯餐廳，釜飯源自日本，經過韓國口味的改良，現在也是很受韓國人喜愛的餐點。

這間餐廳位於益善洞的小巷中，吃飯時間經常需要排隊，排隊必須填寫門口的等候單，千萬不要傻傻地站在旁邊乾等！

主打茄子釜飯，有分辣味和原味的，肉燥、茄子、飯配在一起吃超級香又夠味，餐廳還很貼心提供釜飯的吃法解說，去韓國千萬要把握這個難得的機會！

茄子釜飯（FunTime趣旅行授權使用）

地址：서울 종로구 수표로28길 21-3 1층

交通：首爾1、3、5號線 鐘路3街站4號出口步行2分鐘

營業時間：11:00-22:00



2. 昌華堂

有看過韓劇「德魯納酒店」的話應該都對這個名字不陌生，因為它正是在昌華堂大學路分店拍攝，而它也在弘大、益善洞設有分店。

昌華堂主要賣的是韓式煎餃，若首次用餐，推薦點綜合煎餃，可以一次品嘗多種口味，同時還有提供韓式炒飯、辣拌冷麵等韓式傳統餐點。

昌華堂也是排隊名店，別忘了要先填寫門口的候位單喔～

地址：서울 종로구 수표로28길23

交通方式：首爾1、3、5號線 鐘路3街站4號出口步行2分鐘

營業時間：11:00-14:30、16:00-20:30



益善洞貼紙相機推薦

近幾年亞洲各地都非常火紅的拍貼機，來到身為拍貼機始祖之一的韓國怎麼可以不拍一張呢！香港現在也引進越來越多類型的拍貼機台，來到韓國當然不可以將就於香港就有的！這邊推薦大家最近在韓國年輕人之間很流行的俯拍大頭貼機！

Don't lxxk up Ikseon

Don't lxxk up在韓國多處都設有機台，益善洞也不例外，拍照間分別有紅、藍、灰三種牆面可以選擇，且有提供酷帥的多款墨鏡可挑選，俯拍大頭貼顧名思義將鏡頭設在天花板，由上而下拍出搞怪造型，不同於一般拍貼機的平行拍攝，更增拍攝樂趣！

地址：서울 종로구 돈화문로11길34

交通方式：首爾1、3、5號線 鐘路3街站4號出口步行1分鐘

營業時間：24小時



相信一定有很多人沒去過益善洞，看完這篇文有沒有更了解益善洞的魅力了呢？下次再遊韓國時，別忘了跟著小編的推薦，一起探索益善洞，你一定也會對這個有著獨特吸引力的小地方深深著迷！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：不要再逛弘大跟明洞啦！首爾益善洞才是韓國年輕人的最愛】