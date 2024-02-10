深圳美食｜客家菜點止客家釀豆腐　客語招牌菜古法手撕鹽焗雞必試

專注客家菜20年的客語，讓人一説起客家菜便想起它！年夜飯、新春聚會、開年宴請，想要煙火氣十足又排面十足，來這準不出錯。



2024龍年新春，客語連出三招：10道意頭菜+刮刮樂活動+新春不打烊；門店也裝點上新春元素，讓年味更濃！

10道團年意頭菜奉上 龍年必須大吉大利👇👇👇

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1. 大吉大利｜古法手撕鹽焗雞

廣東人的新年飯桌上怎麼能少得了靚雞！客語的古法手撕鹽焗雞我願意稱之為天花板，每次來必點。新年吃雞，大吉大利，還有驚喜刮刮樂活動喔~

這道古法手撕鹽焗雞的製作工序一向講究，甄選高品質鬍鬚雞，新鮮現焗。經處理後的鬍鬚雞先進行全身spa，醃透入味，再均勻撒上厚厚海鹽，全程運用古法工藝烹飪，這樣才能還原古法手撕鹽焗雞的風味。

上桌開蓋，新年的儀式感從「鴻運當頭」的揭蓋開始！懂吃的老饕肯定知道透亮雞皮的含金量；雞肉口味鮮香微鹹，無敵滿足！

2. 珠光寶氣｜客語土豬湯

無雞不成宴，無湯不成席是深圳人春節宴席標配。吃完鹽焗雞，位上的客家土豬湯也該點上。客家人認為燉能使食物保持原汁原味，這道客家土豬湯便是原味香鮮的代名詞。每一盅都現點現做，保證鮮香。

加上胡椒粉和葱花，清澈的土豬湯風味更豐富；料超足的豬肉不柴不膩，搭配得當。新年喝一盅，龍年整年都珠光寶氣，事事順利！

3. 豐衣足食｜客家釀豆腐

遷徙他鄉的客家人，將對中原故鄉的包子、餃子演變成了包餡的釀。這道寓意着豐衣足食的客家釀豆腐，上桌便滋滋冒響，香氣四溢。

手剁梅州土豬肉餡混合鄉下紅葱頭的肉餡鮮香緊實；選用客家山區的黃豆則保證了豆腐的豆香濃郁、嫩滑可口。新春之時點上這份釀豆腐，新的一年豐衣足食，吃喝不愁～

4. 紅紅火火｜黃金蒜蓉焗蝦

新年限定的浪漫，客語也要擁有！黃金蒜蓉焗蝦寓意着紅紅火火，從視覺上便可以感受出這份喜慶。炸至金黃的蒜蓉鋪在鮮紅誘人的蝦上，讓人忍不住動筷！

傳統焗烤工藝下的蝦肉，緊實Q彈、入味更甚，與金黃蒜蓉的融合更是恰到好處，蒜香濃郁。

5. 年年有餘｜鮮花椒葱油鱸魚

節日餐桌上總也少不了魚的廣東人，肯定會很愛這道鮮花椒葱油鱸魚！甄選客家河塘鱸魚，真正新鮮的魚簡單清蒸便能鮮甜可口。葱油和鮮花椒經過熱油激發，口感更豐富！新年吃魚，年年有餘～

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6. 牛氣沖天｜傳統蘿蔔牛腩煲

傳統蘿蔔牛腩煲也完全戳中我的味蕾，山東蘿蔔個大味甜，以古法工藝先熬後燜，燉足一小時！牛腩軟糯入味，每吃一口都讓人直嘆超絕！

7. 家庭和諧｜廣味臘味煲仔飯

臘味+煲仔飯，直戳我心頭好！客語的臘味煲仔飯非常濃郁夠味，風味獨特的臘腸、臘肉和香糯米飯互相滲透，一碗下口，滿足感up up！

8. 諸事順利｜客家娘酒豬腳薑

來客語過年，也得試試客家特色美食。娘酒豬腳薑和傳統廣式做法有些許差異，娘酒釀的醇香和薑的辛辣使得豬腳薑更添獨特風味。在寒冷冬日，來上一碗，別提多愜意了！

9. 撈南崑山腐竹

撈南崑山腐竹我是頭回吃，立刻愛上！腐竹口感滑嫩，獨特拌料更添鮮香，讓人吃得停不下來。

10. 客家青團

客家青團散發清香，碧綠色的糯米外皮惹人垂涎，入口更是被芝麻花生餡驚豔到！新年吃青團，團團圓圓！

新春限定 刮刮樂活動

春節期間，到店下單「古法手撕鹽焗雞」，還能參與玩刮刮卡活動。

新年吃雞，大吉大利，還有驚喜刮刮樂活動喔~（深圳Book提供）

獎品從Dior到野獸派、古法鹽焗雞等，以驚喜裝點你的新春！

新春不打烊 來客語攢足新年好意頭

客語在2021-2023年連續3年被評定為廣州美食地標；多次入圍「必吃榜」和「必點榜」餐廳，在深圳的名聲也是響噹噹的。新年伊始，客語也裝扮一新；各式喜慶洋洋的小裝飾使人心情大好；雅緻的包間更是充滿節日氛圍。

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今年闔家歡樂的團聚時刻，「客語」免去繁瑣備菜和烹調，在這裏能享受到最有排面和美味的一餐！恰到好處的服務也能讓家人享受舒適愜意，過個好年！

客語·客家菜

福田區

卓悦匯店：福田區中康路與梅林路交界處卓悦匯購物中心4層（電影院旁） 0755-8323 3233

世紀匯店：福田區華強北街道深南中路北中航路西世紀匯廣場商場三樓311A-311B樓 0755-8321 2136

馬成時代店：福田區石廈北二街89號馬成時代廣場4樓 0755-8321 9295

印力中心店（原深國投店）：福田區農林路與僑香路交匯處印力中心廣場負一樓52號鋪 0755-88606071

KKONE店：福田區沙頭街道下沙社區濱河路9289號下沙村京基濱河時代廣場四樓 L414-L415 0755-23919080

龍崗區

萬科店：龍崗中心城龍城街道龍翔大道7188號萬科廣場L5層 0755-8931 6664

坂田店：龍崗區坂田街道吉華路635號佳華領匯廣場二期5層 0755-2828 2506

布吉萬象匯店：龍崗區布吉街道翔鴿路深圳布吉華潤萬象匯購物中心第3層62號鋪 0755-2828 0670

龍崗萬達店：龍崗區平湖街道禾花社區華南二道與一號交匯處東北角華南城4號龍崗萬達廣場5006 0755-2850 6362

寶安區

海雅店：寶安五區建安一路99號海雅繽紛城三樓L337號 0755-2302 6721

益田假日店：寶安區福永街道懷德社區廣深路福永段77號懷德公元寶安益田假日天地L2-03號 0755-2970 0989

寶安大仟里店：寶安大道與海城路交匯處（地鐵1號線坪洲站A出口）寶安大仟裏L421-422客語 0755-23005993

南山區

海雅店：南山區海雅繽紛廣場8樓 0755-8671 6622

花園城店：南山區招商街道南海大道蛇口花園城廣場1層188號商鋪 0755-2681 8083

海岸城概念店：南山區文心五路33號海岸城廣場五層516號商鋪 0755-26920603

雲城萬科裏店：南山區西麗街道西麗社區打石一路萬科雲城四期L302-302A 0755-26903997

龍華區

壹方天地店：龍華區龍華街道景龍社區人民路4022號壹方天地A2區L2-043A 0755-21019964

光明區

光明藍鯨世界店：光明區鳳凰街道東坑社區龍光玖龍台6棟C座L2-30 0755-23696263



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