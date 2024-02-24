澳門美食丨雀仔園街市老字號中尋寶　必試腸粉生滾粥雲吞撈粗

澳門的雀仔園街市恢復營業啦！

對於資深吃貨而言，最最最令人心掛掛嘅，莫過於雀仔園嘅美食。



澳門的美食無數，最貼地嘅美食仲係街市美食！一邊同街坊談天說地，一邊大飽口福，食嘅就係呢種人間煙火氣。

自從雀仔園開翻之後， 好多街坊同熟客仔都表示佢哋係專登過嚟「尋味」。佢哋話始終都係覺得街市抵食就腳，大家食咗幾十年，又啱嘴型可以吹下水。

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目前呢邊恢復運營嘅餐飲檔口唔算多，但全部都係經典老字號。好多老細事頭婆都上咗年紀，紛紛表示再做多幾年就退休嘆人世，食少見少啦，快啲緊跟為食妹嘅腳步嚟逐間攻略~

1. 志圖粥麵

志圖最出名嘅就係布拉腸同生滾粥，必須都點上一份！

宜家布拉腸都唔多見啦，今日就來找回童年嘅味道。腸粉講唔上話好薄皮，勝在米漿都係老闆自己每日現磨，食得出米香味，有布拉腸特有的韌性。

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生滾艇仔粥更係可圈可點，粥滾到又綿又滑。海量的配料，再加上一把錦上添花的花生，每一羹都鮮到入心入肺。

2. 成記腸粉

而隔離嘅成記食嘅又係另外一種腸粉，主營自家手工製腸粉、各式糕點、豆粽。

而必食嘅就係燒賣腸，一份細燒賣腸有兩粒大大舊魚蓉燒賣，皮夠曬薄肉又夠大，好多街坊都會點一份齋燒賣食個夠！而腸粉都好滑，讚讚讚！

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無敵碳水組合必須要加多一隻粽，呢度嘅粽係綠豆肥豬肉粽，一啖咬落去可以食到滿滿嘅綠豆蓉，肥豬肉嘅比例唔會太多，為食妹超愛！

3. 陳記美食

陳記美食就專門做各種粉麵，雀仔園嘅人氣王非佢莫屬，一到飯點就要同各位公公婆婆一齊排隊等出餐。

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識食就一定要試下佢哋嘅雲吞撈粗加腩汁，雲吞皮薄到一夾就穿，真係皮薄餡靚。腩汁鹹香惹味，撈粗簡直一流~

4. 成記糖水

為食妹一直都好好奇成記腸粉同成記糖水有咩淵源，原來佢哋唔係同一家人，但係係街坊+好朋友嘅關係，大家都係第二代傳人，由細玩到大~

溫馨提示一下大家，成記糖水大概會係12:30-13:00之間開檔。其它檔口一般都係做早市，而佢哋係做下午，過嚟覓食記得要睇準時間，千奇唔好摸門釘呀。

糖水嘅均價一般15蚊上下，選擇都幾多下。為食妹試咗腐竹薏米同陳皮綠豆沙都覺得唔錯，煲得夠滑又足料，唔會太甜~

5. 隆記

隆記主要係飲嘢都食包、多士之類為主，簡簡單單點杯嘢飲，點個包食，係呢度嘆下下午茶，都幾愜意。

除咗雀仔園街市嘅美食街，呢度附近仲有好多有情懷嘅老店，值得探尋我哋慢慢探尋，呢度老字號保留的不只是嗰份味道，更是那份埋藏在深處嘅回憶。

雀仔園街市

地址：澳門公局市前地11號



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