銅鑼灣美食14推介｜鰻魚飯＋越光米$78起／車仔麵／Cafe／放題

銅鑼灣美食｜銅鑼灣向來人流極旺，吸引很多餐廳美食進駐！在日本有過百間分店的鰻魚飯專門店鰻の成瀬，近期亦在銅鑼灣開分店。《香港01》「好食玩飛」記者整合14大銅鑼灣美食，包括老字號車仔麵店、人氣雞蛋仔、放題、日式刨冰、打卡Cafe等，無論是附近的上班族或假日去購物玩樂的一家大小、情侶都有更多好選擇！



在日本有170間分店鰻魚飯專門店鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗。（小紅書@羽生結月）

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銅鑼灣美食【1】鰻の成瀬 —— $78起日本過江龍鰻魚飯專門店

吃完日本鰻魚飯還念念不忘嗎？在日本有170間分店鰻魚飯專門店——鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗，超高CP值$78起就食到由日本運送的正宗鰻魚飯套餐。除了主角「鰻魚」，米飯亦特別選用連續4年在「食味排名」中獲得特A獎的日本越光米。鰻の成瀬還有多款鰻魚小食，例如鰻魚玉城燒、鰻魚玉子燒、鰻魚一口燒，鰻魚控大滿足！

鰻の成瀬

地址：銅鑼灣SOGO B2層35號舖

營業時間：10:00 - 22:00

電話：9879 8128



銅鑼灣美食【2】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在銅鑼灣開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$24至$38，有原味、鹹蛋黃、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！留意暫時只接受現金付款。

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低調高手大街小食

地址：銅鑼灣信德街1-7號A鋪（營多超市內）

營業時間：11:00 - 19:30；逢星期一休息（公眾假期順延休息至翌日）

電話：6986 8500



銅鑼灣美食【3】好湯好麵 —— 濃郁湯底獲米芝蓮讚譽

於大圍起家的米芝蓮湯麵店「好湯好麵」登陸銅鑼灣！餐廳主打真材實料熬製的12款濃郁湯麵，全部都是由前四季酒店三星法國餐廳副主廚設計，湯底做法中西合壁，人氣款式包括招牌海鮮濃湯「海龍皇湯」、以牛肉為主角的「好頭好尾」、墨魚濃湯「黑口黑麵」等。

好湯好麵（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣加寧街9-11號華高大廈名店坊地下B號舖

營業時間：星期一至日，12:00 - 22:00

電話：2374 1128



銅鑼灣美食【4】A.T.A.S —— 新加坡人主理！邪惡咖椰爆漿/招牌麵粉粿

A.T.A.S由新加坡人主理，主打多款地道家常麵食和小吃，包括甚少在香港吃到的正宗麵粉粿及板麵。店舖亦在菜式中加入創新元素，將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「咖椰爆漿」，又有極濃郁的人氣飲品「美祿爆炸」等，款款都極邪惡！

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A.T.A.S

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖

營業時間：

星期一至五 12:00 - 22:00

星期六至日及公眾假期 12:00 - 16:15、17:30 - 22:00

電話：9268 7393



銅鑼灣美食【5】Lúa —— 爆紅正宗越南餐廳

銅鑼灣的越南餐廳——Lúa，店內裝修充滿異國情懷，2樓用大量越南燈籠作為裝飾，猶如置身會安古城，絕對是必影打卡位！而且大部份食材亦由越南當地空運到港，湯底及醬料都多以人手烹調，入座好有越南旅遊氣氛！

Lúa

地址：銅鑼灣東角道26號怡安大廈1樓13-15號舖及地下13-16號舖

營業時間：星期一至日，12:00 - 22:00

電話：6900 9452



銅鑼灣美食【6】溫野菜 —— 任食黑毛和牛/虎蝦/鰻魚

想在銅鑼灣食暖笠笠的火鍋，可以選擇連鎖日式火鍋放題專門店溫野菜。晚市放題最平$299任食51種單品，包括熊本火之本豚肉眼、鹿兒島茶美豚梅肉、羊肉卷等。升級其他放題套餐，可享用日本產黑毛和牛肩脊肉、虎蝦、鰻魚等美食！

（圖片來源：溫野菜）

溫野菜

地址：銅鑼灣堅拿道東8號2000年廣場4樓

營業時間：

星期一至四 12:00 - 15:00、17:30 - 23:00

星期五至日及公眾假期 12:00 - 23:00

電話：3709 8328



銅鑼灣美食【7】永年士多 —— 走出新界的元朗50年老字號

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多！而永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。銅鑼灣分店開業後，維持了元朗店的水準，因此在老店林立的銅鑼灣區仍站得住腳，成為銅鑼灣美食之一。

永年士多（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 21:30

電話：2477 7298



銅鑼灣美食【8】Caflex by the coffeeology —— 大熱抹茶芝士蛋糕

這間位於銅鑼灣的Cafe最受歡迎是抹茶芝士蛋糕（$58），口感濕潤順滑，帶有濃郁的抹茶和芝士味，微苦的抹茶及芝士的奶香味互相融合。因產量有限，每日限量20至30件！招牌原味Tiramisu同樣熱賣，加入日本蛋及傳統Marsala酒，令味道更有層次！而且使用House Blend咖啡浸手指餅，呈現經典意式味道。店舖亦不推出期間限定芝士蛋糕，包括焙茶、伯爵茶、黑芝麻等多種口味！不妨趁假日去歎件甜品，飲杯咖啡！

Caflex by the coffeeology

地址：銅鑼灣勿地臣街15A號地舖

營業時間：星期一至日 8:30 - 19:00

電話：2898 8805



銅鑼灣美食【9】James Bonbon Bakery —— 前四季餅師主理！必試菠蘿皮麻糬波波

James Bonbon Bakery由曾經任職四季酒店的師傅主理，每日新鮮製作多款口味獨特的麵包和甜品，所有食品都採用日本麵粉、天然酵母及新鮮牛油製造。必試招牌菠蘿皮麻糬波波，外層為金黃色的香脆菠蘿皮，咬開就是煙韌麻糬，口感豐富！更有雪山菠蘿皮、綠茶菠蘿皮、流心Nutella等不定期推出的口味選擇。

James Bonbon Bakery

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C1號舖

營業時間：星期一至日 07:00 - 22:30

電話：9253 5379



銅鑼灣美食【10】Preface Coffee & Wine —— 4層高的純白打卡Cafe/酒吧

Preface Coffee & Wine的全球首間旗艦店位於銅鑼灣，足足有四層高，佔地超過5,500平方尺，裝修以白色為主調，非常適合打卡！日間以咖啡店形式運作，供應多款輕食包括每日法式澄清雞湯、法式烤雞長法包等；晚間則會變身為酒吧，供應多款美酒及佐酒小食。

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Preface Coffee & Wine

地址：銅鑼灣霎東街11號The Sharp地舖及1樓

營業時間：

星期一至三 08:30 - 23:00

星期四至六 08:30 - 00:00

星期日 08:30 - 23:00

電話：2693 3980



銅鑼灣美食【11】GARIGUETTE —— 風靡日本拿破崙千層酥

主打拿破崙千層酥「Mille-pressé」的GARIGUETTE在日本風靡多個縣後，2023年在銅鑼灣開設首間海外分店。「Mille-pressé」概念源自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），經改良後，成為圓形而中間鏤空的拿破崙。

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GARIGUETTE

地址：銅鑼灣百德新街42-48號Fashion Walk地下D號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 20:00



銅鑼灣美食【12】Hashtag B —— 拿破崙焦糖撻超搶手

西餅店Hashtag B推出拿破崙焦糖撻大受歡迎！拿破崙焦糖撻外觀相當精緻，鮮黃色的蛋漿被多層厚的拿破崙酥皮所包裹，猶如加上了酥皮的焦糖布甸，經常被搶購一空。想品嘗焦糖撻的朋友可於焦糖撻出爐前，提早到達店舖排隊，確保買得到。

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Hashtag B

地址：銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

營業時間：

星期一至五 07:30 - 20:30

星期六至日及公眾假期 08:30 - 20:30

電話：6396 7417



銅鑼灣美食【13】鮮芋仙 —— 必食芋圓鮮奶冰

源自台灣的鮮芋仙，主打各式台式甜品，在香港已連開幾間分店，人氣超旺！必試招牌芋圓，口感軟糯Q彈，配搭滑嫩的仙草，便是招牌芋圓仙草冰。另更有20款台式配料可以加購，當中以紅豆及芋頭最為受歡迎，極有台灣當地芋圓小店的風味！

鮮芋仙

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖

營業時間：

星期日至四 12:00 - 23:00

星期五及六 12:00 - 00:00

電話：2566 1318



銅鑼灣美食【14】Shari Shari —— 人氣日式綿綿冰

Shari Shari是一間日式刨冰專門店，由日籍老闆主理，開業多年人氣依舊旺盛，最近更由細店搬大店！主打各式口味的日式刨冰，刨冰口感入口即融，非常綿密！口味方面選擇非常豐富，包括士多啤梨、朱古力、抹茶等；亦有日式豆腐、櫻花、焙茶等特色及季節性口味。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

電話：2529 1223

營業時間：13:00 - 21:30



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