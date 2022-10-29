南丫島一日遊12大好去處！超靚海灣、賞日落、食豆腐花｜附船期

南丫島一日遊行程、好去處、船期一次過睇！趁住假期，又是去離島一日小旅行的好時機。南丫島可以大致劃分為索罟灣和榕樹灣，有時間可以由其中一個灣玩到另一邊！記者今次整合了南丫島12大食玩買好去處，輕鬆由榕樹灣玩到去索罟灣，有齊打卡點、必食名物、手信小店等，一起來個南丫島一日遊啦！

（下列食物及商品款式以發稿日為準，最終安排視乎商店而定。）

南丫島一日遊｜12大食買玩景點 燒玻璃工作坊/天后廟/必食豆腐花

遊南丫島不用行山，只遊榕樹灣都夠行一日，推介食、買、玩共10個景點。

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南丫島一日遊船期

南丫島船期一次過睇！乘搭港鐵至中環港鐵站，步行約5至10分鐘到達中環4號碼頭，即可乘搭渡輪前往長洲。中環往南丫島的渡輪分為兩種，分別是前往榕樹灣或索罟灣，而且要留意星期一至六的渡輪班次，與星期日及公眾假期的時間不一樣，出發前記得要查清楚班次資料！

南丫島一日遊【1】大灣肚沙灘

南丫島一日遊地標必屬3支煙囪「三支香」莫屬，從船上已經可見「三支香」的宏偉，到南丫島一日遊必去打卡！想在沒有山頭遮擋的情況下影到三支香，推介去距離榕樹灣碼頭約15分鐘路程的大灣肚沙灘打卡，這裡與發電廠距離較近，是南丫島一日遊最佳拍照點。

南丫島一日遊【2】模達灣

位於南丫島的模達灣是一個較少人知道的隱世小村，從市區搭船出發只需約20分鐘便可到達。人口只有約三、四十人。由於平時較少人前往，村內設施只有一家餐廳和一個經營多年的小士多，卻感覺與大自然更加貼近，有種置身世外桃源的感覺，景色優美又舒服！

南丫島一日遊景點【2】模達灣詳細介紹可以按入下面連結：

南丫島一日遊【3】建興阿婆豆腐花

去南丫島必食名物首選建興阿婆豆腐花！雖然店舖設計簡單樸素，但婆婆的豆腐花被街坊和旅客們大讚嫩滑又好吃，每逢假日南丫島建興阿婆豆腐花更會大排長龍！店舖位於榕樹下，非常容易找，在南丫島行得累的時候吃碗冰涼的豆腐花，順道小休一下也不錯呢！

南丫島一日遊【3】建興阿婆豆腐花

地址：榕樹灣大灣肚1號

營業時間：10：30-17：30（星期一至五）09：30-17：30（星期六至日）



南丫島一日遊【4】李寶記

誰說去南丫島不用買手信？南丫島榕樹灣大街有多間海味雜貨店，售賣各種乾貨、海味特產、醬料等。其中這間李寶記有「自製椒鹽白飯魚」，細細條脆口帶鹹香，吸引不少遊人專程買走，成為島上著名手信之一！

南丫島一日遊【4】南丫島李寶記

地址：榕樹灣大街41號地下

電話：9785 6879



南丫島一日遊【5】Shelly Cake Express

南丫島都有打卡Cafe小店！這間南丫島Cafe小店雖然店內空間不大，但裝修風格極有少女心，以田園碎花及格仔風為主，打卡一流！小店主打一系列蛋糕輕食，必試招牌豆腐芝士蛋糕，口感輕盈配上玫瑰花瓣裝飾。非常精緻。

南丫島一日遊【5】Shelly Cake Express

地址：榕樹灣後街21號地下C舖

營業時間：09：00-20：00



南丫島一日遊【6】Lamma Brand

去外地旅行常見印有地名的T-shirt手信，南丫島上這家主打自家製服裝的店舖，老闆設計了多款南丫島專屬T-shirt、頭巾、布袋等，例如迪士尼公主在大灣肚沙灘曬太陽的二次創作圖案等，有多款顏色任選，更可以即場印製！其他花款還有港產電影共鳴系列等，非常特別！

店內更有寫著「南丫島」的霓虹燈牌，可以打卡影「南丫島到此一遊」相！

南丫島一日遊【6】Lamma Brand

地址：榕樹灣大街75號地下

營業時間：11：00-19：00



南丫島一日遊【7】南丫部落

這間南丫島小店主打綠色環保雜貨，不時會舉辧島上生態保育活動、環保工作坊等。店內有售本地麵粉袋改造tote bag、回收再造杯墊、南丫島飛蛾圖鑑等特色精品。

南丫島一日遊【7】南丫部落

地址：榕樹灣大街92號A地下

營業時間：11:00-18:00



南丫島一日遊【8】南島書蟲

另一間南丫島Cafe位於榕樹灣的人氣打卡cafe，餐廳內放滿圖書，予人簡約清新的感覺。食物方面主打西式食物，有薄餅、小食、素食等，假日在這裡歎杯咖啡，享受離島的慢活風情！

南丫島一日遊【8】南島書蟲

地址：榕樹灣大街79號地下

營業時間：09:00-17:00（星期一至五）11:00-20:00（星期六至日）

*逢星期四休息。



南丫島一日遊【9】南丫天虹海鮮酒家

在南丫島玩完一整天，可以到島上最有名、規模最大的南丫天虹海鮮酒家祭「五臟廟」，品嚐島上新鮮的漁獲！南丫天虹海鮮酒家有超過30年歷史，每日以自家船隻出海捕魚，非常新鮮！招牌菜包括椒鹽瀨尿蝦、蠔皇扣鮑魚、焗龍蝦等。

南丫島一日遊【9】南丫天虹海鮮酒家

地址：索罟灣第一街23-27號地下

電話：2982 8100



南丫島一日遊【10】南丫島漁民文化村

南丫島漁民文化村位於索罟灣養魚區，坐落超過2,000平方米的漁排之上！場內展館展出各式昔日漁民的用具及相片等，讓大家可以了解昔日香港原居漁民的生活文化和捕魚業的發展。而且更特設不同工作坊等，也有2天漁民體驗活動等，非常豐富！

南丫島一日遊【10】南丫島漁民文化村

地址：索罟灣養魚區

交通：由索罟灣公眾碼頭乘搭接駁艇／由索罟灣公眾碼頭步行紉5-10分鐘

開放時間：10：15-18：00

*逢星期三休息。



南丫島一日遊【11】天后廟

穿過在索罟灣碼頭附近的海鮮餐館，就可以到達天后廟。天后廟供奉被島上居民奉為海神的天后娘娘。南丫島共有3座天后廟，位於索罟灣的天后宮於19世紀建成，2004年重修，極具建築特色！

南丫島一日遊【12】洪聖爺灣泳灘

來到南丫島洪聖爺灣泳灘，可以看到海天一色的無敵海景，黃昏時分在這裡看日落會景色更美！也可光顧泳灘附近一些家庭式經營的南丫島小店，當中烤粟米和菠蘿冰等都非常受歡迎！