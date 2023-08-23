拉麵推介2023｜網民精選12大必食推介附地址　長濱No.1／座銀上榜

拉麵推介2023！近日，有網民在討論區上發起「一人一間必食拉麵推介」，隨即引發熱討！本文集合網民推介12間拉麵店，由湯底至麵底都詳細分析，當中本地拉麵店或日本過江龍店都入選，地點包括中環、銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、大角咀、旺角、紅磡等，好味拉麵店包括長濱No.1拉麵、座銀 Zagin Soba…即看有哪幾間好吃的拉麵店！



香港有不少拉麵控，即睇16間拉麵推介！（圖片來源：座銀 ）

網民嚴選12間拉麵店必食

最近有網民於討論區上發文指，自己非常愛吃拉麵，並發起「一人一間必食拉麵推介」活動！貼文引來大批熱心網民留言，並紛紛推介香港好吃的拉麵店。今次本文就集合網民意見，列出12間網民熱選的拉麵推介，涵蓋港九新界，即看有哪些拉麵推介！

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拉麵推介2023【1】豬骨湯拉麵 中環 長濱No.1拉麵

位於中環九如坊的「長濱No.1拉麵」，是來自日本福岡的人氣拉麵店，創業於昭和46年（1971年），在香港已開業多年，更曾經榮獲米芝蓮推介。店舖以純豬骨湯底最為出色，湯底色澤呈現奶白，味道清甜鮮香，豬骨味道濃郁，連麵條亦是每天新鮮製造，配有味玉、蔥、木耳、高菜、叉燒、紫菜，油膩感輕，不少拉麵控都會慕名前往！

拉麵推介2023【1】長濱No.1拉麵 詳情

地址：中環九如坊14號地下

營業時間：

11:30 - 15:30/18:00 - 22:00（星期一至五，公眾假期）

12:00 - 15:30/18:00 - 22:00（星期六）

12:00 - 15:30（星期日）



拉麵推介2023【2】雞白湯拉麵 中環 座銀 Zagin Soba

位於中環及跑馬地的拉麵店「座銀」，主要提供拉麵和沾麵，並以雞白湯拉麵作為主打，湯底順滑濃郁，深受食客歡迎，是不少拉麵控都必定會試的拉麵店！店舖同時亦會推出每期一款獨特的限定口味拉麵，而且麵質口感正宗，大家不要錯過！

拉麵推介2023【2】座銀 Zagin Soba 詳情

中環店

地址：中環歌賦街7號地舖

營業時間：11:30 - 22:00（星期一至日）



跑馬地店

地址：跑馬地景光街13號地下A舖

11:30 - 22:00（星期一至日）



拉麵推介2023【3】立体派拉麵

由日本冠軍級拉麵大師林隆臣主理的「立体派拉麵」在中環擁有超高人氣，早前宣布推出3款期間限定拉麵，款式包括涼風紅楚蟹高湯鹽冷麵、5倍極濃雞白湯味噌沾麵及5倍極濃雞白湯味噌拉麵，部分更以泡泡造型登場十分吸睛，打卡一流！

更多地址及詳情：中環人氣拉麵店推限定泡泡造型拉麵！必試5倍極濃雞白湯拉麵/沾麵

（圖片來源：立体派拉麵）

拉麵推介2023【4】黑龍

位於灣仔的拉麵店「黑龍」同樣是網民熱推的拉麵之一！黑龍由日本人開設，提供超正宗的日本拉麵及沾麵，主打各款濃郁美味湯底，其中包括豚骨拉麵、雞白湯拉麵、辣三枚沾麵等，麵底煙韌極富口感，湯底鮮甜，後者辣味適中，備受好評！

拉麵推介2023【4】黑龍 詳情

地址：灣仔汕頭街29號地舖

營業時間：

12:00 - 15:30，18:00 - 22:00（星期一至五）

12:00 - 22:00（星期六至日）



拉麵推介2023【5】麵匠風龍

位於灣仔的拉麵店「麵匠風龍」，雖然店舖僅售賣豚骨及蝦味噌2款湯底，但仍然受不少網民喜愛。其中較受歡迎的香濃豬骨湯，以壓力煲熬製而成，入口質感軟滑，拉麵更配以師傅即場炙燒的日式叉燒，充滿焦香，加上半熟流心蛋大受好評；蝦味噌湯底則較重口，以足料熬製，蝦味突出，網民形容絕對「值回票價」。

拉麵推介2023【5】麵匠風龍 詳情

地址：灣仔軒尼詩道184號地下

營業時間：11:30 - 22:00（星期一至日）



拉麵推介2023【6】一虎

位於灣仔的拉麵店「一虎」是區內數一數二的人氣店，提供多款特色湯底拉麵，包括有必試的鮪魚拉麵，味道鮮甜濃厚；至於黑蒜拉麵，以豬骨湯底再加上大量黑蒜油，味道則相對坊間其他同類湯底更濃郁，更有檸檬拉麵等，吸引不少食客前往，因此店外經常大排長龍。此外，小店更以溏心蛋最為出名， 網民形容常入味「連蛋黃都有味」。

拉麵推介2023【5】一虎 詳情

地址：灣仔廈門街23號地舖

營業時間：11:30 - 15:00，18:00 - 22:00（星期一至日）



拉麵推介2023【7】鬼金棒

於尖沙咀及銅鑼灣均設有分店的「鬼金棒」，是來自東京的過江龍辣麻拉麵店，店內裝修以日本神怪為主題。店舖提供25種配搭的麻辣拉麵選擇，其辣度及麻度分成5個級別，由不辣（白碗）、小辣、中辣、高級辣（紅碗）到鬼增辣（黑碗），食客可以因應個人口味揀選辣度。同時店內以厚身肥叉最出名，配上濃厚湯底，及粗身彈牙麵條，味道一流！

拉麵推介2023【７】鬼金棒 詳情

尖沙咀店

地址： 尖沙咀金馬倫道20號地舖

營業時間：11:30 - 22:00（星期一至日）



銅鑼灣店

地址：銅鑼灣謝斐道530號地舖

11:00 - 00:00（星期一至日）



拉麵推介2023【8】泓一拉麵

位於紅磡的拉麵小店「泓一拉麵」至今已開業近7年，除了提供人氣雞白湯拉麵，該店亦有甚為出名的醬油拉麵，其中包括背脂醬油，更會按季節食材不定時提供限定拉麵、沾麵或小食，屬區內數一數二被評為「最出色」的拉麵，該店座位不足10個，因此經常都會見到大排長龍，大家記得留意喇！

拉麵推介2023【8】泓一拉麵 詳情

地址： 紅磡德民街29號德民大廈地下F4號舖

營業時間：12:00 - 16:00/18:00 - 21:00（星期二至日，公眾假期）



拉麵推介2023【9】奇蹟拉麵

位於屯門紅橋的奇蹟拉麵，店舖主打自家研發湯頭，其中包括有清湯醬油拉麵，湯頭帶清甜味道，濃郁而不油膩；亦有鯛魚春爛漫拉麵、芳醇帆立貝塩味拉麵等海鮮味甚濃的拉麵口味，不少屯門人都會特意前往一試。

不過由於店舖面積甚小，只得3張桌及8個位，而且不時會做夜晚限定，售完便會關門，建議大家前往之前先查看店舖的Instagram，該店會不時更新營業資訊。

拉麵推介2023【9】奇蹟拉麵 詳情

地址：旺角通菜街22號達明大廈地舖

營業時間：12:00 - 15:00/18:00 - 22:00（星期一至日）



拉麵推介2023【10】麵屋丸京

人氣拉麵店「麵屋丸京」於新界及九龍區均設有分店， 是不少網民都推介的拉麵店之一。店舖主打蝦湯、濃湯、黑蒜油湯等拉麵湯底，其中招牌必食的「丸京拉麵」是食客必點之選，每日限量發售，售完即止，拉麵設有普通叉燒及「真叉燒」，每款各設3片，份量十足，同時店內招牌香蔥沙律炸雞亦深受網民喜愛！

（圖片來源：麵屋丸京）

拉麵推介2023【10】麵屋丸京 詳情

牛頭角店

地址： 牛頭角宜安街9號地舖



深水埗店

地址：深水埗荔枝角道319號地舖



荃灣店

地址： 荃灣昌泰街9號地舖



葵芳店

地址： 葵芳興芳路188號地舖



屯門店

地址：屯門青菱徑6號富麗大廈地下D1號舖



*營業時間請查詢官方專頁。



拉麵推介2023【11】博多拉麵別天神

銅鑼灣博多拉麵別天神，出名濃厚的豬骨湯底配辣芽菜，香辣惹味！這兒主打兩款口味的湯底，貴精不貴多，分別有豚骨湯麵及加了櫻花蝦的豚骨湯麵，當中蝦味噌豚骨湯麵評價較高，網民大讚蝦味及豚骨味好夾，令到成個湯底味道大大提升，好濃郁好有層次。此外，拉麵有流心蛋、兩塊厚切叉燒，紫菜及粟米，份量十足，而麵質彈牙，掛湯力高也令人難忘。

拉麵推介2023【11】博多拉麵別天神 詳情

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣告士打道277號地下3A號舖



旺角店

地址：旺角亞皆老街74號地舖



將軍澳店

地址：貿業路8號新都城中心2期地下G09號舖



拉麵推介2023【12】一幻拉麵

日本的過江龍一幻拉麵以濃郁的蝦汁湯底為主打，受到許多網友的好評。每碗拉麵都是現點現煮，先爆香蝦油、豬油、蒜蓉和薑蓉，最後加入拉麵和濃郁的蝦汁湯底，完成這道美食。這裡的蝦湯濃郁而鮮甜，因為每天使用至少50公斤的蝦頭精心熬煮而成。配料方面，除了叉燒和溏心蛋之外，最特別的就是紅薑、蝦油炸脆的蝦味麵酥，以及磨碎蝦頭炒香的蝦粉，使蝦的風味更豐富。

拉麵推介2023【12】一幻拉麵 詳情

尖沙咀店

地址：廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G59號舖



中環店

地址：威靈頓街50號華威大廈地下A號舖



銅鑼灣店

地址：告士打道280號世貿中心3樓L3-07號舖



荃灣店

地址：楊屋道1號荃新天地UG樓UG02號舖



屯門店

地址：屯順街1號屯門市廣場1期2樓2319號舖

