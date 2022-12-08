著名資深作家兼美食家蔡瀾日前於社交平台，大談本地餐飲界出現「貧富懸殊」問題，批評高級餐廳收費離地，與茶餐廳、冰室形成強烈對比，同時突顯香港貧富懸殊現象，更以5字回應對本地兩餸飯的看法，引起不少網民熱議。

蔡瀾嘲高級餐廳價錢離地 餐飲界突顯貧富懸殊 5字回應兩餸飯看法

繼早前批評Omakase笨蛋事件後，蔡瀾最近又在社交平台分享日記，自己進出餐廳時頗有感受，更提起香港貧富懸殊現象，可以從餐飲界生態窺探一二，「香港的貧富懸殊，可以由出入餐廳看到很明顯的分化」。

他表示，市面上的茶餐廳、冰室等愈開愈多，但形容它們只是「化了妝的大排檔」，至於所謂的高級餐廳，收費愈發昂貴之餘，仍有云云客人光顧。「人均三千港幣已經不夠好，六七千的也開得有如春筍」，而其友人提及四人吃飯「埋單一萬多是等閒事」，吃西餐開瓶勃根地葡萄酒已經要「五六萬」。

（圖片來源：FB@蔡瀾）

蔡瀾表示，現時高級餐廳人均消費$5,000屬「等閒事」，若果光顧中餐要吃黃魚，乾鮑等矜貴食材，$5,000仍遠遠不夠，「Omakase已漲至六七千才算特別，加酒，每個人也要一萬」。

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他續指，部分富豪以公賬消費不介意價錢高低，甚至會要求餐廳加價，勸說「為什麼不多收一點？」，這樣一來可以減少門外客「我們（富豪）才好訂位」。蔡瀾坦言，在茶餐廳$30至$40左右也可以吃到豐盛午餐，「但看別人那麼窮奢極侈，心中積怨消除不了」，認為貧富懸殊問題只會愈趨嚴重。

對於蔡瀾的評論，不少網民都認為好有共鳴。有網民認為，美食不應以價格決定高低，直言「 貴野唔一定好食，平野唔一定唔好食」、「好多人自以為高高在上，同一般平民吃的不一樣，其實吃的是食物，不是其價錢，帳單只是用來show off （顯擺）罷了」。

有網民認同，茶餐廳都有不少美食，「一個40元早餐，火腿通粉、多士炒蛋、奶茶，吃得安心」；又指吃得貴不等於吃得好，最重要是「吃得滿足、安心、愉快就好」。有網民就趁機留言，問起蔡瀾對近年大熱兩餸飯的看法，獲蔡瀾回覆指「一餸飯亦佳」，引來不少網民讚好，更稱「蔡生好直接」。大家又怎樣看呢？