兩餸飯早前在香港掀起熱潮，就連美國駐港澳總領事都難抵抗兩餸飯魅力，日前去了幫襯一間大熱兩餸飯店，大讚價格實惠兼好味，再問網民有什麼餸菜好推介，融洽氣氛讓網民笑稱是「兩餸飯外交」，話題引起網民迴響，連伍家謙、健吾等名人及KOL都留言參與討論！

兩餸飯外交？美國駐港澳總領事幫襯兩餸飯！伍家謙留言數必食推介

原來美國人叫兩餸飯做「2-Dish Rice」，不過Hashtag再鬼馬寫做港式叫法「ThisThisRice」，相當通俗兼貼地。（圖片來源：Facebook專頁「U.S. Consulate General Hong Kong and Macau 」）

美國駐港澳總領事館今日（1日）更新社交媒體Facebook，原來美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）也乘著兩餸飯熱潮，去了幫襯灣仔大熱兩餸飯店「添飯餸」，一嚐貼地港人滋味。貼文內大讚兩餸飯價格實惠兼好味，又問網民「你哋必揀嘅餸又係咩呢？」，即刻引起網民迴響！

健吾問梅儒瑞食咗咩 伍家謙留言笑爆網民

大量網民即刻留言推薦自己的至愛餸菜，著名KOL健吾則留言向梅儒瑞喊話：「咁佢（梅儒瑞）推介邊個餸先？」引來網民齊齊猜測。連伍家謙都加入戰團：「My must-order items is this and this!（我的必點餸菜有『這個』和『這個』！）」，與本港廣為流傳的「Subway點餐法」有異曲同工之妙，引來逾750個讚好，連美國駐港澳總領事館專頁小編都現身回應：「 Trying that next time!!!（下次會試試！）」

伍家謙幽默留言引起網民迴響。（圖片來源：facebook專頁「U.S. Consulate General Hong Kong and Macau」）

網民大讚梅儒瑞舉動貼地親民

究竟梅儒瑞選了什麼餸菜呢？原來梅儒瑞今次點了臘味芥蘭及薯仔雞，有網民即刻留言話「Dry Aged 臘味」大讚識食，更話「一中一西，表現此乃中西薈萃之地！」、「貼地親民！了解港人生活！」舉動夠親民，引來不少好評！

「兩餸飯外交」？關注組：促進國際交流

作為香港兩餸飯指標的社交媒體Facebook專頁「香港兩餸飯關注組」，亦於該貼文留言，稱「香港兩餸飯不單吸引全球知名媒體採訪及報導，還得到外國使節人員的青睞，對促進香港與全球友好國家的交流，實在功不可沒！」引來逾200個讚好。此貼文更被網民稱為「兩餸飯外交」，象徵著香港與國際間的友好關係。