兩餸飯早前在香港掀起熱潮,就連美國駐港澳總領事都難抵抗兩餸飯魅力,日前去了幫襯一間大熱兩餸飯店,大讚價格實惠兼好味,再問網民有什麼餸菜好推介,融洽氣氛讓網民笑稱是「兩餸飯外交」,話題引起網民迴響,連伍家謙、健吾等名人及KOL都留言參與討論!

兩餸飯外交?美國駐港澳總領事幫襯兩餸飯!伍家謙留言數必食推介

原來美國人叫兩餸飯做「2-Dish Rice」,不過Hashtag再鬼馬寫做港式叫法「ThisThisRice」,相當通俗兼貼地。(圖片來源:Facebook專頁「U.S. Consulate General Hong Kong and Macau 」)

美國駐港澳總領事館今日(1日)更新社交媒體Facebook,原來美國駐港澳總領事梅儒瑞(Gregory May)也乘著兩餸飯熱潮,去了幫襯灣仔大熱兩餸飯店「添飯餸」,一嚐貼地港人滋味。貼文內大讚兩餸飯價格實惠兼好味,又問網民「你哋必揀嘅餸又係咩呢?」,即刻引起網民迴響!

健吾問梅儒瑞食咗咩 伍家謙留言笑爆網民

大量網民即刻留言推薦自己的至愛餸菜,著名KOL健吾則留言向梅儒瑞喊話:「咁佢(梅儒瑞)推介邊個餸先?」引來網民齊齊猜測。連伍家謙都加入戰團:「My must-order items is this and this!(我的必點餸菜有『這個』和『這個』!)」,與本港廣為流傳的「Subway點餐法」有異曲同工之妙,引來逾750個讚好,連美國駐港澳總領事館專頁小編都現身回應:「 Trying that next time!!!(下次會試試!)」

伍家謙幽默留言引起網民迴響。(圖片來源:facebook專頁「U.S. Consulate General Hong Kong and Macau」)

網民大讚梅儒瑞舉動貼地親民

究竟梅儒瑞選了什麼餸菜呢?原來梅儒瑞今次點了臘味芥蘭及薯仔雞,有網民即刻留言話「Dry Aged 臘味」大讚識食,更話「一中一西,表現此乃中西薈萃之地!」、「貼地親民!了解港人生活!」舉動夠親民,引來不少好評!

「兩餸飯外交」?關注組:促進國際交流

作為香港兩餸飯指標的社交媒體Facebook專頁「香港兩餸飯關注組」,亦於該貼文留言,稱「香港兩餸飯不單吸引全球知名媒體採訪及報導,還得到外國使節人員的青睞,對促進香港與全球友好國家的交流,實在功不可沒!」引來逾200個讚好。此貼文更被網民稱為「兩餸飯外交」,象徵著香港與國際間的友好關係。