傳九巴2條全新巴士線12月中啟用！荃灣/大埔去北潭涌　附好去處

全新荃灣、大埔巴士線12月中啟用！全新巴士線路連接可以直達十四鄉及北潭涌，途中會經過馬鞍山一帶，日後大家不論是返工返學，抑或是去郊遊、歎美食都更快捷方便！即了解沿途美食及好去處懶人包，下次坐新巴士線去玩啦！

九巴2條全新巴士線12月中啟用！荃灣/大埔直達北潭涌 附好去處

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（圖片來源：九巴）

日前 Facebook 專頁大埔交通指九巴由12月17日起，2條全新週末巴士線路將會正式啟用，分別為連接大埔至北潭涌的「74R」，以及連接荃灣至北澤涌的「33R」。2條線路全程收費同樣為$23.3，逢星期六、日及公眾假期提供服務，詳細路線如下：

74R（大埔太和來往北潭涌）

途經：大埔（太和）、大埔中心、廣福邨、吐露港公路、馬鞍山市中心、帝琴灣/十四鄉、大網仔、北潭涌



33R（荃灣來往北潭涌）

途經：荃灣愉景新城、福來邨、如心廣場、大河道、千色匯、綠楊新邨、城門隧道、馬鞍山市中心、帝琴灣/十四鄉、大網仔、北潭涌



（圖片來源：九巴）

新增2條週末巴士線路後，相信到沿途各區玩樂都會更方便，即按下面各連結，了解美食及好去處懶人包，Mark實想去的地方，等通車後坐新路線去玩啦！

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