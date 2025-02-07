元宵節8間糖水舖！發哥都幫襯　最平$20食到　一間皮薄又足料

元宵節活動｜元宵節吃什麼｜還有5天就是元宵節（2月12日）啦！傳統習俗上，家人朋友會在當天聚首一堂、吃湯圓，寓意團團圓圓。《香港01》好食玩飛記者為大家精選8間必食老字號糖水店，有米芝蓮級的「佳佳甜品」、「華園甜品專家」，吃完團年飯就去吃湯丸啦！



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歡度冬至，當然不少得吃湯圓（圖片來源：IG@food.daily.hk）

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8大老字號糖水舖冬至湯圓推介

有 店舖出售外賣裝的湯圓，讓大家把湯圓帶回家慢慢歎（圖片來源：晶晶甜品）

《九龍篇》

冬至湯圓推介【1】佳佳甜品

獲米芝蓮推介的「佳佳甜品」，連發哥都是常客，分店更開到台灣。主打多款中式糖水包括手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊、杏仁糊及芝麻糊！招牌薑汁湯圓亦是自家包製，皮薄足料，芝麻餡香濃又甜而不膩，薑湯夠辣夠濃，$27有一碗。

佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖

營業時間：12:00 - 01:00



冬至湯圓推介【2】華園甜品專家

曾連續三年獲米芝蓮推介的「華園甜品專家」，主打各款中式甜品。除了湯圓（$25起），薑汁燉雞蛋、芝麻燉鮮奶、合桃燉鮮奶等，當中燉奶與芝麻的黑白配食法非常受歡迎，一碗糖水滿足兩個願望！

華園甜品專家

地址：新蒲崗祟齡街38號地舖

營業時間：13:00 - 00:00



元宵節湯圓推介｜【3】甘露甜品

甘露甜品開業接近40年，店鋪仍然保留80年代舊式小店格局，環境狹小，只有3、4張枱。甘露甜品主打傳統中式糖水、街頭小食，其中薑湯麻蓉湯圓（$25）外皮煙韌，麻蓉餡幼滑、份量多，薑湯的辣味不會搶走湯圓的甜味。傳統的紅豆沙、芝麻糊也是必吃之選，不少網民都指紅豆沙煲到起沙，加上微微的陳皮香氣，味道清甜不膩。

甘露甜品

地址：土瓜灣美景街50號地舖

營業時間：14:30 - 01:00



元宵節湯圓推介｜【4】潮州合成甜品

九龍城潮州合成甜品已有50年歷史，主打各款清心丸糖水和芝麻湯圓，包括芝麻湯圓、蓮子清心丸綠豆爽、腐竹薏米清心丸等。主打清心丸是立體方形、呈透明狀，比芋圓更煙韌、扎實。芝麻湯圓亦是人氣之選，湯圓皮較厚，滿滿的芝麻餡非常香濃！但有網民認為芝麻餡不夠幼滑，吃下去顆粒感較明顯，價錢為$35起。

潮州合成甜品

地址：九龍城龍崗道9號地舖

營業時間：15:00 - 00:00（逢星期一休息）



《港島篇》

冬至湯圓推介【5】福元湯圓

曾上榜米芝蓮推介的小店「福元湯圓」，以手工製足料爆漿湯圓聞名，粒粒皮薄煙韌，甜而不膩，咬開更有流沙餡料流出！除了招牌黑芝麻、花生湯圓，更有桂花酒釀湯圓、湯圓糖不甩等，亦可配搭芝麻糊、合桃露及杏仁茶等！該店亦有外賣裝的湯圓，讓大家把湯圓帶回家慢慢歎！

福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

營業時間：16:00 - 00:00



冬至湯圓推介【6】晶晶甜品

晶晶甜品招牌玫瑰露酒饀湯圓，咬開有香濃酒心餡流出，再配合熱騰騰的薑汁！另外亦有黑芝麻餡及奶黃餡湯圓，以及自家製生磨番薯栗子芋蓉露、黑糯麥米弼等特式甜品！

晶晶甜品

地址：灣仔灣仔道8號尚翹峰地下A1號舖

營業時間：13:00 - 23:00



《新界篇》

冬至湯圓推介【7】大良鴻輝記

荃灣傳統中式糖水店「大良鴻輝記」，款式多而且性價比高，芝麻味薑茶湯圓$20！不少網民推介招牌桑寄生蓮子蛋茶、椰香藜麥紫米露及芝麻糊，當中藜麥紫米露口感豐富又足料，食完非常飽肚！

大良鴻輝記

地址：荃灣川龍街8號

營業時間：15:00 - 00:00



冬至湯圓推介【8】地茂館甜品

逾30年歷史的九龍城老字號糖水甜品舖「地茂館甜品」，除了九龍灣和九龍城有分店之外，新界也有4間分店！不少網民推介必食傳統中式糖水合桃露、芝麻糊、杏仁蓮子百合及桑寄生蛋茶等，仲有足料又煙韌的芒果小丸子系列！

地茂館甜品

地址：屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼L1樓43號舖

營業時間：13:30 - 23:30



地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-036號舖

營業時間：12:00 - 23:00



地址：沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3106號舖

營業時間：12:30 - 23:30



地址：將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期地下G05號舖

營業時間：14:00 - 23:30



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