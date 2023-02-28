【口罩令】政府宣布明日（3月1日）起口罩令取消！不少港人於網上就口罩令取消展開討論，等待足足3年終於解禁，以後飲飲食食無毋再被口罩綁手綁腳。本文盤點5大除罩後網民最想吃的食物，例如吃雪糕不再擔心「溶得快」、百貨及超市可恢復試食等，實在令人期待不已。

口罩令取消！5大除罩後最想吃的食物 雪糕唔怕溶？超市恢復試食

口罩令取消後最想吃的食物【1】街邊小食（掃街）

口罩令取消後最方便的當然是可以隨意掃街！掃街絕對是港人至愛，可以一邊掃一邊食，而「篤魚蛋」及「篤燒賣」更是街邊小食的靈魂，以後吃一串小食、牛雜等，都無需再拉低口罩進食，又不怕弄髒口罩，簡直是大快人心。

口罩令取消後最想吃的食物【2】珍珠奶茶

口罩令即將解除，令不少網民最為興奮的，莫過於可於當街當巷飲珍珠奶茶！過往戴著口罩「飲一啖就要戴一吓」，就連咬珍珠都要蒙著半張臉，口罩要隨著口腔郁動，甚為煩擾，部分人更曾試過將飲管從口罩底伸入啜飲，如果飲奶蓋茶等就更加「大工程」，然而日後可以恢復正常， 以後可以繼續在街邊盡歎珍珠奶茶！

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口罩令取消後最想吃的食物【3】雪糕

平時戴口罩相信最麻煩就是吃雪糕，未解除口罩令前，碰上夏日炎炎之時，吃個雪糕都要「趕頭趕命」，要一邊拉低口罩一邊舔雪糕，口罩移至下巴甚或頸部位置，很不舒暢，若要完全除下，又要再重新戴上。口罩令取消後，大家又可以慢慢大歎雪糕，享受冰極之感！

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口罩令取消後最想吃的食物【4】自助餐

口罩令取消，相信大家都頗為期待食自助餐。自助餐提供超多款食物、飲品等，一般設於餐廳劃分好的區域位置，由食客自行取食，大部分時間都要出出入入，但為了衞生安全，即使去取一個碟都要重新配戴口罩，進食時又要除下，同一個動作重重覆覆，確實令人感疲態。不過口罩令取消後，大家可自行選擇是否配戴（視乎餐廳安排），陸續恢復日常。

示意圖 (圖片來源：photo-ac)

口罩令取消後最想吃的食物【5】超市或街市等提供試食

隨著口罩令取消，超級市場、百貨公司或街市等可重新提供試食，供市民在處所內脫下口罩進食；市民在商場內購買飲品或食物後，亦可即場食用或飲用！