【長洲櫻花2023】長洲櫻花樹正式開花！長洲關公忠義亭廟宇櫻花逐漸綻放，超靚櫻花樹坐落在小島上，朵朵桃紅櫻花開得極為燦爛，並有古老廟宇映襯更顯獨特，即看長洲櫻花前往方法及地址詳情。

長洲櫻花樹開花！關公忠義亭廟宇櫻花絕美綻放 近觀小島櫻紅花海

最近香港各區櫻花盛放，連長洲亦有超靚櫻花供遊客觀賞！位於長洲近日數棵櫻花樹逐漸開花，櫻花樹高約4至5米，枝頭上開滿一朵朵桃紅色的櫻花，在藍天白雲底下，一片櫻紅花海尤為絕美奪目。

（圖片來源：FB@長洲關公忠義亭廟宇）

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長洲櫻花樹位於山上的關公忠義亭廟宇外，品種屬台灣山櫻花樹（又稱「緋寒櫻」），一般會於春寒時盛放，花期為2月上旬至3月上旬，花形呈下垂狀，但日照充足時開花更加繁盛，非常搶眼，吸引不少花迷前往賞花！同時更可以遊覽該地著名的關公忠義亭廟宇，飽覽古老紅木建築及體驗當地文化，絕對是假日「放電」的好去地方！

其實長洲每逢2月尾至3月左右都是賞櫻的好季節。過往關公廟外都種有多棵櫻花樹，其中包括品種中國紅櫻花，不過部分自2018年遭強颱風山竹吹襲而倒下，及後於2019年又再種植新樹。今次長洲櫻花再現，大家記得不要錯過！

更多長洲美食推介如下：

長洲櫻花樹2023 交通詳情

位置：長洲觀音灣路關公忠義亭

前往方法：市民可以經中環碼頭（5號）轉乘渡輪前往長洲。到達長洲後沿東灣路行，右轉至警署徑往山坡方向，步行大約10分鐘。

