免費坐纜車｜昂坪360突發送纜車飛　限時72小時內登記即睇詳情！

昂坪360門票有優惠，有機會免費乘搭昂平360纜車！昂平360纜車最近推出突發免費門票優惠，於5月9日至5月12日開放公眾與社交平台登記，就有機會獲得免費門票2張！即睇登記時間日期詳情！



昂坪360突送纜車飛 72小時內登記

昂坪360昨日（5月9日）突然於社交平台Facebook宣布免費派發門票！標準車廂來回門票原價需$360，現時只要於5月9日起，截止5月12日23時59分前於社交平台貼文下標註想一同乘搭昂坪360的親友，以及留言寫下原因，並讚好「昂坪360 Ngong Ping 360」 Facebook 專頁及該貼文，即有機會獲得標準車廂門票2張！

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（圖片來源︰昂坪360 Ngong Ping 360 FB）

是次「昂坪有禮」活動限時72小時，參賽者需於昂坪「昂坪360 Ngong Ping 360」 Facebook 專頁該貼文下留言，最後將由昂坪360有限公司挑選出完成上述步驟及留言「最得意」的5位Facebook參加者，得獎者名單將於2023年5月19日在「昂坪360纜車 Ngong Ping 360 Cable Car」 Facebook專頁公佈，數量有限，大家儘管發揮創意啦！

纜車車程由東涌站到大佛腳底下，全程共25分鐘，乘客可在四面為玻璃窗的纜車內，360度飽覽大嶼山的優美景色。 此外，亦可參與纜車探知館、360動感影院、360VR體驗館等活動（需另外付費），適合假期與家人朋友齊齊去玩。

昂坪360纜車免費門票登記詳情

登記日期：2023年5月9日起至5月12日23時59分

登記方法：

步驟一：讚好「昂坪360 Ngong Ping 360」 Facebook 專頁及該貼文

步驟二：標註想一同乘搭昂坪360 的親友及寫下原因

公佈得獎結果日期：2023年5月19日

