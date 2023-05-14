端午節糭2023｜逾10大端午糭早鳥優惠！米芝蓮/老字號鹹甜糭推介

【端午節糭2023】端午節將至，又是時候食端午糭應節！本文推介全港逾10大抵食端午節糭，包括各大連鎖食店、傳統老字號及酒店等均推出端午節優惠，部分更是米芝蓮級數，最平每隻約$37起，包括鹹肉糭、梘水糭、豆沙糭、鮑魚瑤柱糭、素糭等不同款式。



端午節糭早鳥優惠

【1】一粥麵「端午美粽」

一粥麵今年推出4款由香港製造的「端午美糭」，包括鹹鮮香濃的「金華火腿粽」和「五香鹹肉糭」，以及甜香四溢的「黑糯米豆沙糭」和「蓮蓉梘水糭」，單購售價低至$88/隻，套裝售價$158/4隻，平均低至$39.5/隻。

由即日起至6月17日期間，於各平台包括全線一粥麵分店、Klook等，即可預購「端午美糭券」，顧客於Klook網上平台購買「端午豐盛糭套裝」，可獲贈逾$50電子優惠券。

端午節糭2023【1】一粥麵「端午美糭」



禮券銷售日期：即日起至6月17日

銷售地點：全線一粥麵（葵涌商場、機場、香港站及屯門醫院分店除外）、Klook*

*Klook訂購可獲贈逾$50電子優惠券。



現貨發售及禮券換領日期：5月29日至6月21日*

換領地點：全線一粥麵購買或換領（葵涌商場、機場、香港站及屯門醫院分店除外）

*6月18日至6月21日，換領及發售地點僅限柴灣新翠花園分店、樂富廣場分店、美孚曼坊分店、將軍澳都會駅分店、屯門山景商場分店、馬鞍山新港城分店。



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【2】鴻福堂

鴻福堂推出5款端午糭，包括原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭、原粒瑤柱金腿香菇上海糭、黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭、陳皮豆沙蓮子百合梘水糭，其中更包括全新「養生五穀豚肉糭」，均嚴選矜貴又健康的食材，今個端午節更推出多重早鳥優惠，單個售價低至$65/隻。

買6送1優惠：由即日起至6月19日期間，將推出買6送1優惠，購買任何端午糭禮券或e券、現貨（6張），將送端午糭禮券、e券或現貨（1張）。此外，期間市民亦可於全線分店購買原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭，及養生五穀豚肉糭現貨。

自家CLUB會員/東亞銀行信用卡專享優惠：由即日起至6月19日，可以享低至48折優惠價。此外，由即日起至24日、5月1日、5月8日、5月15日至18日、5月 22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月19日，會員購買端午糭禮券、e券或現貨，可享95折優惠。

自家CLUB會員金卡‧白金卡獨家優惠：由即日起至5月15日，購買端午糭禮券、e券或現貨，即享88折優惠，優惠必須全數以自家CLUB 會員卡或電子會員卡付款。

端午節糭2023【2】鴻福堂



推廣日期：即日起至6月19日

預訂地點：全線鴻福堂分店



【3】大家樂

大家樂繼續有「極上一哥粽」系列，傳統XO至尊鮑魚燒腩糭、一哥瑤柱糭及紫米桂花豆沙糭，以及「經典鹹+甜組合」五香鹹肉糭及蓮蓉糭，今年更推出全新「素食蟲草花養生粽」。「極上一哥粽」系列已率先於網上平台（eatCDC.com）發售，並可購買e+禮券，網購更有限定優惠，購買該系列滿$400，即送$50電子現金券。

由即日起至6月21日，Club 100會員於網上全期可享會員價，大家樂更推出一系列早鳥及套餐優惠（早鳥優惠至5月10日)，而 Club100 會員更可額外尊享低至72折優惠，單個售價低至$50/隻。

端午節糭2023【3】大家樂



售券期：即日起至6月21日*

全線分店換領期：5月25日至6月20日*

濃縮分店換領期：6月18日至21日*

預訂地點：網上平台（eatCDC.com）、Foodpanda、Klook

*「極上一哥粽」早鳥優惠至5月10日。



【4】8度海逸酒店

8度海逸酒店推出多款自家製端午糉，分別有至尊花膠鮑魚瑤柱海味糉、上等原隻鮑魚鹹肉糉及古法鹹肉糉，於6月18日或之前經酒店eShop訂購，更可享早鳥優惠價，單購售價低至$98/隻。

端午節糭2023【4】8度海逸酒店



早鳥優惠日期：即日起至6月18日

預訂地點：8度海逸酒店eShop*

換領日期：6月1日至22日（10:00 - 22:00）

換領地點：8度餐廳（香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳）

*須於換領日最少2日前致電預約（2126 1960）。



【5】香港JW萬豪酒店

香港JW萬豪酒店旗下米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿，今年推出糉子禮盒，合共3款口味包括金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭、金殿日本紅豆鹹肉糭及金殿福建糭，設有多款禮盒套裝，分別是「金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭及金殿日本紅豆鹹肉糭禮盒（2隻）」及「萬豪金殿福建糭禮裝（2隻）」，售價$428起，5月31日或之前於JW網上商店預訂可享85折。

端午節糭2023【5】香港JW萬豪酒店



預訂日期：即日起至5月31日

預訂地點：JW網上商店

領取日期：6月12日至21日

領取地點：萬豪金殿



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【6】如心酒店

如心酒店集團旗艦中菜廳「如」今年推出3款端午節糭，包括原隻鮑魚裹蒸糉、五穀米金華火腿瑤柱裏蒸糉及蓮蓉鹼水糉。每款糉子均以精緻禮盒盛載，是送禮的不二之選！現於6月9日前訂購可享低至72折早鳥優惠，其中購買蓮蓉鹼水糉$108/2隻，平均低至$54/隻。

（圖片來源：如心酒店）

端午節糭2023【6】如心酒店



早鳥優惠日期：即日起至6月9日

預訂地點：JW網上商店

領取日期：6月1日至21日

領取地點：

荃灣西如心酒店地下大堂（6月1日至21日）

旺角薈賢居 – canton pot（6月1日至18日）

九龍東如心酒店 – I-O-N（6月1日至18日）

*詳情請至官網查詢。



【7】香港康得思酒店

香港康得思酒店米芝蓮星級粵菜食府明閣，推出2款精製手工糉，包括原隻鮑魚裹蒸糉及遠年陳皮豆沙蓮子紫米糭，前者套裝搭配豆油伯缸底釀造醬油，後者套裝更包括小青柑普洱茶2件。即日起至6月21日接受訂購，其中LANGHAM SUPPER CLUB會員可享優惠，單購售價低至$98/隻。

端午節糭2023【7】香港康得思酒店



預訂日期：即日起至6月21日

預訂地點：香港康得思酒店官網

領取日期：6月10至22日（11:00 - 20:00）

領取地點：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層



【8】香港東涌世茂喜來登酒店

香港東涌世茂喜來登酒店中菜廳「采悅軒」， 推出3款自家製鹹甜口味端午糭，包括招牌鮑魚裹蒸糭、原粒瑤柱豚肉糭及20年陳皮紅豆鹼水糭。由即日起至6月4日前預訂，可享75折優惠，單購售價低至$103.5/隻。

端午節糭2023【8】香港東涌世茂喜來登酒店



預訂日期：即日起至6月4日

預訂地點：香港東涌世茂喜來登酒店官網

領取日期：6月1至20日（12:00 - 20:00）

領取地點：香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒2樓



【9】香港數碼港艾美酒店

香港數碼港艾美酒店粵菜食府「南坊」推出2款精製手工糉，包括綠豆蛋黃鮮肉糉及瑤柱蝦米鮮肉糉，由即日起至6月21日接受訂購，於6月12日前經網上商店訂購更可享75折早鳥優惠，單購售價低至$133.5/隻。此外，大量訂購（5隻或以上）可享低至8折優惠。

（圖片來源：香港數碼港艾美酒店）

端午節糭2023【8】香港數碼港艾美酒店



預訂日期：即日起至6月21日

預訂地點：香港數碼港艾美酒店網上商店

領取日期：6月5至21日（12:00 - 20:00）

領取地點：香港數碼港艾美酒店南坊中餐廳



【10】 OmniFoods

食素的朋友留意！ OmniFoods聯乘台灣蔬食連鎖餐飲品牌「得來素」，推出限定純素臻品新肉絲糭，以植物性食材製造，餡料以OMNI新肉絲取代傳統肥豬肉，再加入古早味菜脯、香菇、栗子及得來素的秘製拌醬，於Green Common門市及網店優先預售。由即日起至5月14日，於Green Common訂購純素糭，可享有早鳥優惠價$68/2隻；組合價$118/4隻，有效期由即日起至6月22日。

（圖片來源：官方提供）

此外，唐宮小聚「粽有福」亦推出鹹蛋黃堅果素肉粽，以OMNI新餐肉、鹹蛋黃、藜麥、核桃、腰果及綠豆為內餡， 設堂食、外帶及送禮套裝，售價$59/隻，現已於唐宮小聚各分店有售。

端午節糭2023【10】OmniFoods x 台灣得來素



早鳥優惠日期：即日起至5月14日

預訂地點：Green Common門市及網店



【11】稻香

稻香集團推出3款端午節糭套裝，包括「皇牌黑毛豬瑤柱裹蒸粽」套裝 、「三式鹼水粽」套裝，及「健康素食粽」套裝，售價低至$98/3隻，平均售價$36.7/隻。由即日起至6月20日，顧客可於網上選購，非常抵食。

端午節糭2023【11】稻香



預訂日期：即日起6月20日

預訂地點：稻香集團網上商店

換領日期：6月1日至6月20日

換領分店：全線稻香集團分店

