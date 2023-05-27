日本雨傘｜日本LED燈雨傘/發光雨傘爆紅　雨傘帶燈雨夜晚歸不害怕

日本雨傘推介！女士夜歸怕黑，或者住郊區的朋友，每逢晚上遇上大雨，也許怕撐傘時看不清楚路況。日本一間雨傘公司最新推出的LED燈傘，讓大家一邊撐傘走，一邊得到照明，不用再擔心光綫不足。



日本LED燈傘 開/關燈共4色

日本傘具品牌「mabu」推出了名為「アンブレランタン（雨傘燈籠）」的LED燈傘。商品。每把LED燈傘內置電池盒與LED燈，大家只要放入電池並按入開關，便能夠在下著雨的晚上，仍然能夠看清楚環境。

（圖片來源：mabu官網）

LED燈傘分為橙、淺灰、午夜藍以及水色4種顏色，每把傘長約82厘米，適合成人與少年人使用。從外觀來看，LED燈傘與一般的雨傘分別不大，使用時不用害怕突兀。

雨夜裡開燈 保自身安全

下雨打開雨傘，大家可按環境的變化而決定開或關燈，自己隨意調控。大家走到街燈偏少的地區時，可以把燈開啟，增加能見度，避免因光綫不足而踏空或撞到而受傷。燈光也方便大家在黑夜中看地圖，尋找目的地。此外，把燈亮起後，司機也可以清晰看見用家的位置，有助減少交通意外發生。

LED燈傘可以在mabu的官方網站上購物，每把約為3,850日圓（約港幣$217）。mabu會安排速遞，將雨傘送到所提供的地址。