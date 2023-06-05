世界環境日2023｜飲2杯燕麥飲品即送Oatly燕麥奶　附參與商舖清單

世界環境日2023，6月5日為世界環境日，Oatly聯同了多個餐飲品牌於今明兩日（6月5日及6月6日）推出2大Oatly Hour燕麥奶飲品優惠，為環保出一分力。



飲2杯燕麥飲品即送Oatly燕麥奶 免費轉燕麥奶限定2日優惠

為響應世界環境日，來自瑞典的燕麥奶品牌Oatly將聯同了多個餐飲品牌於今明兩日（6月5日及6月6日）推出2大Oatly Hour燕麥奶飲品優惠，包括飲品免費升級選配 Oatly 燕麥奶、點選 Oatly 燕麥飲品兩杯即免費獲贈 Oatly 原味燕麥奶（250毫升）一盒，參與商舖/咖啡店多達21間，分店遍布港九新界，想免費歎燕麥奶的朋友不可錯過。

（圖片來源：Oatly 官方提供）

Oatly 原味燕麥奶（250毫升）。（圖片來源：Oatly 官方提供）

世界環境日 Oatly Hour 的支持商戶包括（按品牌英文字母排列）：

APT. Coffee、Black Sugar Coffee、BOUNDLESS by Reaction、Clean Coffee、Coco Expresso、Cupping Room、East Latte、Espresso Alchemy、KOKO COFFEE ROASTERS、圓圓小姐LadyBoBo、Le Petit Salon、Milksha、NODI、nood food、Oat My Tea!、Pause It、REACTION Coffee Roasters、Reactors Coffee、Retold再說、Vida Coffee Stand 及 Winstons Coffee



備註：每間商戶供應的優惠、優惠日期或參與的分店各有不同，詳情可於參與商戶的社交平台或向店內職員查詢。

部分商戶優惠包括 ：

‧ Cupping Room於6月5日當天飲品一律免費升級 Oatly 燕麥奶、凡惠顧兩杯燕麥奶飲品，即免費獲贈 Oatly 原味燕麥奶 250ml 一盒。

（圖片來源：Oatly 官方提供）

‧ REACTION Coffee Roasters 6 月 5 日起飲品免費升級 Oatly 燕麥奶、每 8am 及 3pm 兩個時段首十位可獲此優惠。

（圖片來源：Oatly 官方提供）

‧ Milksha 6月5日至6月6日期間，惠顧指定產品可享免費升級 Oatly 燕麥奶。數量有限，換完即止。

（圖片來源：Oatly 官方提供）

甚麼是世界環境日？

世界環境日（JME - Journée Mondiale de l'Environnement; WED - World Environment Day）定於每年6月5日，為聯合國鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動的日子。活動於1974年首次舉辦，至今已經成為全球100多個國家的利益相關者採取環保行動的重要平台。

