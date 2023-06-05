世界環境日2023｜飲2杯燕麥飲品即送Oatly燕麥奶 附參與商舖清單
世界環境日2023，6月5日為世界環境日，Oatly聯同了多個餐飲品牌於今明兩日（6月5日及6月6日）推出2大Oatly Hour燕麥奶飲品優惠，為環保出一分力。
飲2杯燕麥飲品即送Oatly燕麥奶 免費轉燕麥奶限定2日優惠
為響應世界環境日，來自瑞典的燕麥奶品牌Oatly將聯同了多個餐飲品牌於今明兩日（6月5日及6月6日）推出2大Oatly Hour燕麥奶飲品優惠，包括飲品免費升級選配 Oatly 燕麥奶、點選 Oatly 燕麥飲品兩杯即免費獲贈 Oatly 原味燕麥奶（250毫升）一盒，參與商舖/咖啡店多達21間，分店遍布港九新界，想免費歎燕麥奶的朋友不可錯過。
世界環境日 Oatly Hour 的支持商戶包括（按品牌英文字母排列）：
APT. Coffee、Black Sugar Coffee、BOUNDLESS by Reaction、Clean Coffee、Coco Expresso、Cupping Room、East Latte、Espresso Alchemy、KOKO COFFEE ROASTERS、圓圓小姐LadyBoBo、Le Petit Salon、Milksha、NODI、nood food、Oat My Tea!、Pause It、REACTION Coffee Roasters、Reactors Coffee、Retold再說、Vida Coffee Stand 及 Winstons Coffee
備註：每間商戶供應的優惠、優惠日期或參與的分店各有不同，詳情可於參與商戶的社交平台或向店內職員查詢。
部分商戶優惠包括 ：
‧ Cupping Room於6月5日當天飲品一律免費升級 Oatly 燕麥奶、凡惠顧兩杯燕麥奶飲品，即免費獲贈 Oatly 原味燕麥奶 250ml 一盒。
‧ REACTION Coffee Roasters 6 月 5 日起飲品免費升級 Oatly 燕麥奶、每 8am 及 3pm 兩個時段首十位可獲此優惠。
‧ Milksha 6月5日至6月6日期間，惠顧指定產品可享免費升級 Oatly 燕麥奶。數量有限，換完即止。
甚麼是世界環境日？
世界環境日（JME - Journée Mondiale de l'Environnement; WED - World Environment Day）定於每年6月5日，為聯合國鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動的日子。活動於1974年首次舉辦，至今已經成為全球100多個國家的利益相關者採取環保行動的重要平台。