免費乘車日｜九巴龍巴小童免費搭！13個暑假紅日無限任坐附時間表

免費乘車日！暑假即將來臨，想帶小朋友周圍去，必不可錯過九巴推出的小童免費乘車日！活動包括了暑假裡的13個指定紅日，到時候小朋友可無限任坐九巴及龍運巴士超過450條的路線！即睇詳細時間表！



今個暑假小朋友終於不用再顧慮社交距離限制，盡情去玩！九巴及龍運巴士近日推出「夏日賞童遊」活動，於6月18日至8月27日，一連13個周日及公眾假期，舉辦小童免費乘車日，鼓勵大人帶兒童遊覽香港不同地方，愉快享受豐富假期！

屆時年齡介乎3至11歲合資格使用小童八達通的人士，即可於小童免費乘車日無限次免費乘搭九巴及龍運巴士逾450條的路線（路線K12、K14、K17、K18除外），只需上車時以小童八達通拍卡，該八達通所扣除的車資將設定為$0。

（圖片來源：九巴官方Facebook）

夏日賞童遊 小童免費乘車日

指日紅日：6月18日、6月22日、6月25日，7月1日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日，8月6日、8月13日、8月20日、8月27日

查詢：http://kmb.hk/news_detail.html?id=633&year=2023&fbclid=IwAR2XkVDAjPLOfA4KFGhJ1Z9hWgmhmDotuGGAcK7OAA88J229ZZ0el9yu9H8

* 路線K12、K14、K17、K18除外

