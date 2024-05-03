餐桌禮儀｜食嘢啜啜聲、邊食邊玩手機　網民數5大食飯無家教行為

網民熱話講起食飯禮儀，平時一大班人聚餐，總有一兩個人食相特別烏搲。早前有網民列舉5大超肉酸食飯行為，指部分港人餐桌禮儀欠家教，不知當中某些行為討人厭，不知大家曾經有無犯過呢？



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聚餐不少人都不顧餐桌禮儀。（《香港愛情故事》劇照）

網民力數5大食飯肉酸行為 你中幾多樣？

有網民力曾盤點港人餐桌禮儀，有些行為令人匪夷所思，並指出5大肉酸行為是「欠家教」表現，例如不分公私筷亂夾「唔衛生」、食到啜啜聲「超大聲」、食完飯即剔牙「好失禮」、食物一上枱好似饑荒搶食，以及掛住玩手機，無視朋友存在等，隨即引發熱討。

５大「欠家教」食飯肉酸行為

【1】不分公私筷亂夾，唔衛生。

【2】食到啜啜聲，超大聲。

【3】食完飯即剔牙，好失禮。

【4】食物一上枱好似饑荒搶食。

【5】掛住玩手機無視朋友存在。



有網民力插香港人5大食飯肉酸行為！（截圖自連登討論區）

網民反應兩極 網民：你估食Fine dining咩？

未知樓主的標準是否太嚴格，怒斥「食飯5宗罪」的帖子一出，隨即吸引逾千負評。樓主不但未能「圍爐」得到支持，持相反意見的人倒佔大比數！當中，不少網民留言表示「樓主適合自己一個食飯」、「家教X」及「餐桌禮儀而家都過時，一般唔使跟得咁足」等，甚至有人反問樓主「你估食Fine dining咩？」，結果令人意外。

雖有負評，但也有正評，帖子有人力撐樓主鬧得好，指「同事或見客食飯正常都用公筷，這是衛生常識」、「食飯時曾見人了牙了到雪雪聲，勁核突」、「你估同你好熟咩，邊個想食你口水尾呀，叫你用公筷都嫌煩，可見你份人污糟到不堪」等，兩邊回應有來有往，火藥味濃。

分食是華人獨有文化？

在討論過程，有網民指出，「分食」文化僅在華人圈才有，歐美、日韓也不會分食，外國人都是各自吃自己那一盤。又有人補充指，香港過去其實不流行用公筷，直至沙士過後才開始有這個習慣，每每疫情都會衍生新的衛生文化。不知大家認同嗎?