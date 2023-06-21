周末好去處｜海事博物館開放日免費入場　附活動時間表由朝玩到晚

炎炎夏日，不想暴曬或者下雨擔遮，參觀博物館也是一個不錯的選擇。今個星期日是國際海員日，為慶祝節日，香港海事博物館將於6月25日，免費開放予公眾參觀，並舉辦一系列親子活動。



海事博物館開放日 親子同樂免費

香港海事博物館在當日會擺設不同攤位，包括由資深導賞員帶領的博物館導賞團、博物館尋寶遊、手繪工作坊等。另外，亦設有海洋生態講座，向家長和朋友分享海洋科學知識和經驗，香港的航海歷史、文化及遺產。

攤位遊戲活動時間表

海上清理垃圾船示範需預先排隊取籌，兩節籌號由下午1時30分開始，在專題展覽及文化活動廳派發，先到先得。每人只限為一節活動取籌，需親身取籌，一人一籌，不設代領。其他活動則可以即場參與！

【1】海上清理垃圾船示範地點：香港海事博物館B層專題展覽及文化活動廳集合

共2場，每場30分鐘。每場限 26位參加者。

第一場︰14:00-14:30

第二場︰14:30-15:00

【2】博物館尋寶遊地點：香港海事博物館

時間：10:00 – 18:00

【3】2023 地球之聲挑戰賽線下頒獎典禮地點：香港海事博物館B層專題展覽及文化活動廳

時間：11:00 – 12:30

【4】手繪工作坊地點：香港海事博物館A層碧海演講廳

時間：11:00 – 17:00

【5】太平洋航運攤位地點：香港海事博物館B層觀港廳

時間：11:30 – 16:30

【6】香港海員工會遊戲與資訊攤位地點：香港海事博物館B層長廊展覽廳

時間：13:00–18:00

【7】海洋生態講座地點：香港海事博物館B層專題展覽及文化活動廳

共2場，每場30分鐘。

第一場︰15:00 – 15:30

第二場︰16:30 – 17:00

【8】導賞團

地點：香港海事博物館B層大堂集合

共2場，每場1小時。

第一場︰13:00 – 14:00

第二場︰16:00 – 17:00

香港海事博物館開放日 詳情

日期：6月25日

時間：上午10:00 – 下午7:00

地點：香港海事博物館 中環八號碼頭

