自助餐優惠｜百樂酒店自助晚餐買1送1！任食和牛龍蝦低至$284位

下班後，與親朋好友食餐好，惠勞一下自己吧！近來，百樂酒店推出自助晚餐買一送一優惠，最平$284位即可任食和牛、龍蝦及一系列環球美食，吃貨們不可錯過！



百樂酒店自助晚餐買1送1

香港百樂酒店Park café推出全新的「和」豐「龍」味‧和牛龍蝦海鮮自助晚餐，有多款香濃馥郁和牛和鮮甜龍蝦菜式，讓人不自覺沉醉奢華豐富的感覺。由即日至6月30日，於訂座時及於用餐前一天繳付每位HK$100之訂金，成功預訂「和」豐「龍」味‧和牛龍蝦海鮮自助晚餐，更可享有買1送1優惠！即平時$568一位的自助晚餐，低至$284就可食到，非常抵食！

（圖片來源：百樂酒店官方Facebook）

「和」豐「龍」味‧和牛龍蝦海鮮自助晚餐

自助晚餐主打一系列由和牛及龍蝦為主打的菜式，如香草鮑魚和牛肉夾饃、泰式辣醬爆炒龍蝦、酥皮海鮮龍蝦湯、牛肝菌牛柳粒龍蝦肉炒飯、意式和牛薄片、和牛野菌沙律、龍蝦鮮果沙律及和牛火炙壽司等多款特式小食外，還有各式冷盤如什錦凍肉拼盤、煙三文魚拼盤、芝士拼盤，讓人食慾大開！

此外，自助晚餐有無限量供應的鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括鱈場蟹腳、麵包蟹、藍青口、白蜆及海蝦，還有即切日式刺身，款式有三文魚、希靈魚、鯛魚、帝皇蟹柳和醋鯖魚、泰式咖喱、燒紐西蘭肉眼扒、中式湯粉麵、鐵板燒和豬腳薑等琳瑯滿目。

若惠顧自助晚餐，每位賓客更會獲贈鵝肝醬芝士焗波士頓龍蝦一客，肥美龍蝦加上香軟濃郁芝士，混合陣陣鹹香的鵝肝醬一起烤焗，肉質彈牙，芝香四溢。

（圖片來源：百樂酒店官方Facebook）

百樂酒店自助晚餐買1送1優惠

價錢：星期一至四：成人$568位，小童$398位(買1送1)；星期五至日、公眾假期及前夕：成人$598位，小童$408位(買1送1)

優惠日期：即日起至2023年6月30日

預訂網址：https://app.optitable.com/tc/reservation/at/park-cafe/?rid=185&pcode=B1G1FD（須訂座時及於用餐前一天繳付每位HK$100之訂金）

＊須另收加一服務費，並以原價計算；價格及優惠不適用於指定節日及其前夕。

