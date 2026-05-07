香港插畫及文創展2026｜亞洲9人氣IP+黃阿瑪見面會+與佛同行應援

【香港插畫及文創展2026】5月佛誕連假該如何度過？除了拜佛祈福、郊遊登山、北上消費，今年不妨留港，到灣仔會展感受一場屬於新世代的創意盛典。備受文青與插畫迷期待的年度盛事「香港插畫及文創展 11」（簡稱 HKICS 11），將於 2026年5月23日至5月25日盛大登場。



「香港插畫及文創展 11」宣傳圖

本屆展會以「New Era」為全新主題，首次延伸至 Hall 3DE 兩大展館，成功集合來自 14 個地區、共 500 個香港及海外品牌同場展出，規模創下歷屆之最，堪稱全港歷來最大型的插畫文創市集。門票限時9折 11歲以下免費入場

走進「NEW ERA」插畫新紀元

「香港插畫及文創展」自 2019 年起舉辦，至今已踏入第 11 屆，一直是本地規模最大、關注度最高的插畫主題專業展覽會。展會歡迎插畫、電繪、動漫、手藝、角色、造型、美術、創意設計等相關領域的藝術家參與，讓他們有機會宣傳心血作品、拓展業界人脈，並與大眾進行最直接的交流。

HKICS 11 特別帶來全新主題「NEW ERA」（HKICS）

今年 HKICS 11 特別帶來全新主題「NEW ERA」，以鮮明而充滿活力的視覺風格，展現「插畫 × 文創」能量的無限可能，讓觀眾從多角度感受那股充滿生命力的創意氛圍，一同走進屬於新世代的潮流宇宙。

500+品牌陣容強勁

本屆 HKICS 參展陣容一如以往強勁，集合來自 14 個不同地區、共 500 個品牌同場展出，當中包括 300 個香港本地優秀品牌，以及 200 個國際文創品牌。

本屆香港插畫及文創展集結500+品牌（HKICS）

參展地區由澳洲、美國、加拿大，到亞洲的泰國、馬來西亞、新加坡，再到韓國、日本、台灣及香港，一口氣把全球插畫文創精華搬到灣仔會展。觀眾一日之內足不出港，就能飽覽各地創作風貌，輕鬆拍照打卡。

本屆攤位類型包羅萬象，涵蓋原創插畫、角色 IP、公仔、飾品、手帳周邊、文具、陶瓷手作、服飾、印刷品、AR 互動藝術等。無論你是插畫控、文具控、手帳控、公仔控，抑或只是想趁長假輕鬆逛街購物、尋找獨一無二的設計小物，都能在展場找到心頭好。

本屆攤位類型包羅萬象，涵蓋原創插畫、角色 IP、公仔、飾品、手帳周邊、文具、陶瓷手作、服飾、印刷品、AR 互動藝術等（HKICS）

HKICS 11 七大必看亮點全攻略

要在佔地廣闊的 Hall 3DE 展館中精準捕捉最精彩的內容，事前做好功課絕對必須。以下為大家整理本屆展會的八大焦點亮點：

亮點 1｜亞洲重量級人氣 IP 雲集

本屆展會逾 300 個香港及 200 個國際文創品牌同場亮相，當中最矚目的，莫過於九大亞洲超人氣 IP 角色。這些在網絡上坐擁百萬粉絲的虛擬明星，將從螢幕走進現實，展會期間更有 IP 人偶驚喜現身，讓粉絲可近距離互動打卡。

今次展會焦點 IP 星光熠熠，韓國陣容包括畫風細膩、每幅作品都像一則短篇小說的人氣插畫家 NOMA；從 KakaoTalk 貼圖起家、以沒精打采小雞刻劃日常情緒、坐擁 120 萬追隨者的 Sickyaki；以及用彩色簽字筆勾勒「美食村」溫馨日常的 Talbi。

多個亞洲重量級人氣 IP即將登場（HKICS）

台灣方面則有坐擁逾 500 萬粉絲的貓界 KOL 《黃阿瑪的後宮生活》、以暴怒泥鰍與外星人王金發搞笑出圈的插畫組合 鹿人 TWODEERMAN、圍繞女性成長與戀愛題材、深受年輕女性喜愛的 啾啾妹，以及因外型似麻糬而得名、軟萌淘氣的人氣貼圖角色 ㄇㄚˊ幾兔 Machiko。

另外還有以 vibrant and punchy 風格見稱、色彩極具視覺張力的數碼插畫師 zepn1，以及日本插畫家金澤信筆下那隻頭戴橘色貝雷帽、蓄著一字鬍的療癒系小狗鬍子碰碰 Ohige no Pon。

觀眾可以一次過飽覽全球最新設計趨勢（HKICS）

除九大主打 IP 外，本屆參展品牌還包括泰國手工陶瓷品牌 Ce'halo、日本可愛品牌 Lemon & Sugar、香港數碼龐克代表 Pure Studio 等。加上來自澳洲、美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、日本、台灣等地的獨立插畫家與文創品牌，觀眾可以一次過飽覽全球最新設計趨勢。

亮點 2｜黃阿瑪+ 鹿人 ＋ 啾啾妹粉絲見面會

為了讓粉絲有更深入的體驗，三日展會期間每日都有不同 IP 明星輪番登場，舉辦粉絲見面會。其中最受矚目的，必屬坐擁逾 500 萬粉絲的《黃阿瑪的後宮生活》。本屆阿瑪再度回歸香港，除了舉行粉絲見面會，更會推出多款香港獨家精品，並特別為展會打造限定 Photo Box，內含 6 款「人生四格」相框，風格獨特、收藏價值滿分。

《黃阿瑪的後宮生活》本屆再度回歸香港（HKICS）

另外兩組深受香港年輕人喜愛的台灣人氣插畫品牌《鹿人》及《啾啾妹》，將首次親臨香港插畫展。創作者將於現場與粉絲近距離互動，並帶來多款精美周邊商品，粉絲記得密切留意大會公佈的時間表，一同感受最熱烈的現場氛圍。與人氣IP見面‼️

亮點 3｜〈與佛同行〉佛祖生咖應援 POP UP

適逢本屆展期橫跨佛誕連假，HKICS 特別應節首創 〈與佛同行〉「佛祖生咖」應援 POP UP。大會破天荒把 K-pop 偶像的「生日應援咖啡廳（生咖）」文化融入傳統佛誕，打造獨一無二的主題體驗，絕對是本屆最具話題性的打卡熱點。

HKICS 特別應節首創 〈與佛同行〉「佛祖生咖」應援 POP UP（HKICS）

現場將設有「佛祖生日 Café」、「功德房」等互動展區與打卡位，讓觀眾在繽紛可愛的氛圍中許下心願，更可帶走限定的「佛祖保佑小卡」。這種把傳統節慶與流行文化結合的創意策展，充滿幽默與禪意，保證能讓你淨化身心，煩惱一掃而空。

亮點 4｜韓國 WEIRDOLLS × AR 掌上藝術館

科技與藝術的結合是近年文創界的趨勢。韓國色彩爆炸小怪獸品牌 WEIRDOLLS 本屆聯乘 AR 掌上藝術館，以獨特的 doodle（塗鴉）畫風搭配 AR 擴增實境技術，打造與眾不同的沉浸式藝術體驗。

韓國色彩爆炸小怪獸品牌 WEIRDOLLS 本屆聯乘 AR 掌上藝術館（HKICS）

最特別的是，AR 作品更加入了香港特色風景元素，觀眾只需透過手機與展品互動，就能讓屏幕中的小怪獸在香港街景中穿梭活動，打卡又好玩，勢必成為本屆最熱話題展區之一。

亮點 5｜Art Battle 藝鬥現場

已踏入第七季的「香港學界電繪大賽」，今年首度移師 HKICS 現場舉行。

香港學界電繪大賽（HKICS）

這場被譽為學界藝術盛事的比賽，將以電競般的形式進行，十六強的中小學參賽者將於展會期間在台上限時即場比拼。今年更首次增設「雙人組別」，讓學生可以與同學一起代表學校出賽，極度考驗默契與畫功。觀眾可近距離見證插畫新力量的誕生，感受最原始的創作能量。

亮點 6｜即場試用最新產品

「工欲善其事，必先利其器」，對於插畫師及手帳迷來說，優質的工具絕對是創作的靈魂。本屆展會一口氣召集多個業界知名品牌，包括日本文具泰斗 PENTEL、香港自家名牌 駱駝牌（CAMEL）、電繪板大師 Wacom，還有特色原創文旅品牌「書香港味」，以及創新印刷技術先鋒 Fingerprint。

參觀者得以即場試用最新產品（HKICS）

由專業繪圖工具、電繪板到文化創意產品，應有盡有，而且大部分品牌都提供即場試用。無論你是剛入門的插畫新手，還是經驗豐富的職業創作者，都能親身體驗最新產品，尋找下一件心儀的創作夥伴。

亮點 7｜10 米大型塗鴉牆

呼應「New Era」主題，展場內設置了一幅長達 10 米的大型塗鴉牆，讓每位入場觀眾都能親自動筆，在牆上留下屬於自己的塗鴉、簽名或專屬印記。三日展期結束後，這幅由數千人共同完成的塗鴉牆，將成為 HKICS 11 最獨特的集體藝術作品，也象徵香港插畫社群在新時代下的集體印記。

【展會詳情】

名稱：香港插畫及文創展 11（HKICS 11）

日期：2026 年 5 月 23 日（六）至 5 月 25 日（一），共 3 日（橫跨佛誕連假）

時間：上午 11:00 – 晚上 19:00（最後入場時間為 18:30）

地點：香港灣仔會議展覽中心 Hall 3DE



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* 11歲以下人士免費進場。



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