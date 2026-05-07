大館古蹟音樂會《百味樂章》6特色！獨家9折+國際級大師+中西樂

香港好去處｜聞得到的音樂會，你又體驗過未？去大館除了打卡和歎咖啡，這個5月還有《百味樂章》古蹟音樂會！音樂會特別聯乘本地藝術家蔡宛蓉，度身設計專屬氣味。想像一下，在百年古蹟內，一邊聽著動人的交響樂，一邊感受周遭瀰漫的專屬浪漫香氣，絕對是視覺、聽覺與嗅覺的多重享受！門票現時更有2人同行9折優惠，想知更多活動詳情，就要留意下文！

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《百味樂章》音樂會5.29登陸大館

「樂・憶古蹟人情事《百味樂章》」音樂會由5月29至31日登陸大館。活動由誼樂社舉辦，並獲香港賽馬會慈善信託基金贊助，包括兩場「室樂團音樂會」及兩場「室樂小組音樂會」，每場各有特色。無論是作為浪漫的拍拖節目，還是想在周末Chill一下，都能在這場音樂會找到與別不同的感官體驗！

誼樂社致力創立一個立足國際的音樂平台。透過連繫中外頂尖音樂家同台獻技，培育本地音樂新星，並推動跨文化的藝術交流，今次集結本地及海外、不同藝術範疇的精英，為大家帶來與別不同的音樂會！

香港好去處｜大館《百味樂章》音樂會6大必睇特色

大館《百味樂章》音樂會特色【1】音樂與專屬香氣浪漫交織

聽音樂會同時可以「聞」到歷史的氣味？是次音樂會將打破傳統，特別聯乘本地藝術家蔡宛蓉，以中區歷史及音樂元素為靈感，特別調配不同的專屬味道！在演出期間，大館會場內將會散發天然精油的芳香，讓流動的音符與四溢的香氣互相交織，塑造沉浸式的藝術體驗，讓你繃緊的神經好好放鬆！

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大館《百味樂章》音樂會特色【2】國際級大師陣容跨界獻奏

5月29及30日上演的「室樂團音樂會」，由著名大提琴家李垂誼率領樂誼獨奏家樂團傾力演出 ，李垂誼曾被英國報章譽為「奇蹟」，音樂造詣非凡，他將演繹庫普蘭的抒情之作《音樂小品》，令人期待。

此外，大會更重磅邀請了兩位國際級大師愛沙尼亞小交響樂團客席首席貝茲洛尼，以及萊比錫布業大廳樂團前首席中提琴及小提琴家魯柏助陣。同時更請來香港中樂團小組同台，讓中西音樂家聚首一堂，實現一場跨國界匯演！

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大館《百味樂章》音樂會特色【3】全新作品世界首演＋豐富重磅曲目

「室樂團音樂會」當中最觸目的，莫過於由香港中樂團小組親自演繹、著名音樂人伍卓賢所創作的全新曲目（世界首演）！此外，樂・誼獨奏家樂團更會演繹拉威爾充滿夢幻色彩的《鵝媽媽》組曲，曲目豐富宏大，絕對值回票價！

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大館《百味樂章》音樂會特色【4】奧斯卡神級電影配樂

在5月31日的「室樂小組音樂會」，亦將為大家帶來一場治癒的視聽體驗！歌單可謂雅俗共賞，除了必聽的古典大師巴赫作品，更有奧斯卡神級配樂大師摩利哥尼（Ennio Morricone）的經典名作以及南非民俗音樂！另一大加分位，中提琴家魯柏更會將空靈飄逸的「泛音喉唱」技巧即興融入表演，為曲目增添獨特色彩！

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大館《百味樂章》音樂會特色【5】探索百年古蹟

除了精彩的音樂演出，在5月31日的室樂小組音樂會完結後，大會亦特別安排了「多元文化故事分享」古蹟導賞團，讓觀眾親身遊走古蹟，深度感受這座百年古蹟的歷史底蘊。名額有限，先到先得！

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觀眾可親身遊走古蹟，深度感受這座百年古蹟的歷史底蘊。（官方圖片）

大館《百味樂章》音樂會特色【6】免費音樂大師班

是次音樂會亦特設免費音樂大師班，包括魯柏中提琴及室樂大師班及貝茲洛尼小提琴大師班。活動以英語主講，觀眾可登記免費旁聽。

魯柏中提琴及室樂大師班

日期：2026年5月26日（星期二）

時間：晚上6時至7時30分

地點：香港文化中心音樂廳排演室 CR1



貝茲洛尼小提琴大師班

日期：2026年5月30日（星期六）

時間：上午11時至下午1時

地點：大館賽馬會立方



大館《百味樂章》音樂會門票優惠

香港賽馬會社區資助計劃：樂・憶古蹟人情事 —《百味樂章》音樂會設有獨家二人同行優惠，人均低至$189即可入場！此外，音樂會亦特設優惠票，凡60歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士可享低至半價。

室樂團音樂會（2026年5月29至30日）｜門票2人同行優惠

票價（2人）：$504｜人均$252｜原價$560

票價（成人）：$280

票價（優惠票）：$140

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室樂小組音樂會（2026年5月31日）｜門票2人同行優惠

票價（2人）：$378｜人均$189｜原價$420

A區票價（成人）：$210（優惠票）：$150

B區票價（成人）：$150（優惠票）：$75

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