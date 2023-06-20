韓國KY Katsu｜記者實試中環人氣店　必食瀑布芝士流心吉列豬扒！

愛韓式炸豬的朋友有福了！首爾超人氣輕洋豬扒店Kyung Yang Katsu（경양카츠，以下簡稱KY Katsu）近日正式登港，由食材到師傅都來自韓國元祖店，讓大家身在香港都食到原汁原味的韓式炸豬滋味！記者作為芝士控表示十分興奮，今日便親身實試，與大家分享飲食心得！



韓國人氣芝士吉列豬扒 軟嫩豬柳藏澎湃芝士瀑布

韓國人無芝士不歡，講到地道的韓式炸豬扒，自然少不了芝士！

在首爾擁有逾80間分店的KY Katsu，主打芝士吉列豬扒定食，正是正宗韓式吉列豬扒的佼佼者。KY Katsu人氣之高，連韓星徐章勳和朱宇宰也經常光顧，他們吃得很津津有味的畫面，更曾成了韓國的熱搜話題。記者自問對芝士實在零抗拒力，今次一收到風KY Katsu已在中環開幕，便立即mark實！在試業期間造訪，趁人少點來，免受排隊之苦。

（張旭珠攝）

走過長長的中環行人電梯，終於來到KY Katsu香港店！店面裝潢感覺跟韓國店的風格大同小異——米黃色主調、木系家具、配搭金色燈罩及通花牆，看上去溫暖又舒適。

一坐下，我們就立即翻閱餐牌，KY Katsu香港店主要供應6款吉列豬扒定食套餐，主食的豬扒可揀有芝士或無芝士的版本，又可選擇雙併豬或併炸蝦，另附有多款醬料和伴菜。一人一份定食，吃上來感覺也挺飽，整體價錢在$178至$198之間，以中環區來說感覺不貴。

（圖片來源：KY Katsu官方Facebook）

據店家所指，KY Katsu香港店的主要食材皆是韓國直送，如選用來自韓國中部的高質豬肉、蝦醬、刀魚醬、黑松露鹽及泡菜等，加上韓國元祖店的師傅親自駐場製作，慕求令大家在香港也吃到地道的首爾滋味！

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記者一行四人，今次各自試了店家的４款招牌定食，包括芝士吉列豬扒定食（$188）、吉列豬柳定食（$188）、芝士吉列豬柳套餐（$198）及吉列豬柳炸蝦套餐（$188）。當中，記者最推介芝士吉列豬柳套餐，可同時試齊芝士吉列豬扒及吉列豬柳，雙重滿足！在芝士吉列豬扒中，夾有特濃水牛芝士，輕輕切開，澎湃的流心芝士隨即傾瀉而出，加上軟嫩多汁的豬肉，乳酪香及豬肉的甘肥共治一爐，味道令人難以抗拒！

芝士吉列豬扒好邪惡，芝士多到好似瀑布般瀉下！（張旭珠攝）

而無芝士版本的吉列豬柳，特色是較少油，肉汁豐富，送到口裡能感受十分柔嫩的口感，不愛芝士的朋友都有選擇。

不愛芝士的朋友都有選擇，簡單吉列豬柳已好吸引！（張旭珠攝）

必食肥美的炸蝦！（張旭珠攝）

至於KY Katsu的醬料和伴菜都令我覺得幾驚喜，不似香港常吃到的韓國醬料太死咸或太重味。KY Katsu均是自家製作或韓國直送，如酸甜的輕洋豬扒醬、香濃的黑松露鹽味、香辣的泡菜味白帶魚醬、帶酸的蝦醬等等，整體味道不會太濃，適當地點一些，還可解膩呢！

KY Katsu香港店（Kyung Yang Katsu）

營業時間：1130 - 1530；1730 - 2200（逢周一休息）

地址：中環蘇豪伊利近街59號地舖

