UNIQLO｜再推新優惠$19起！男女裝T恤、背心、運動短褲大減價抵買

UNIQLO最新優惠開鑼！UNIQLO推出夏日大減價$59起，超過400款精選男女裝服飾，包括上衣、外套、裙款、褲款、運動服飾、居家服飾、內衣褲等，更有UT系列服飾，減價低至$39就可以入手，大家快啲抓緊時間掃貨啦！



UNIQLO男女裝T恤、背心、運動短褲$59起

日本人氣品牌UNIQLO推出門店及官網夏日大減價，由即日起，超過450款精選男女裝、童裝服飾限時劈價，包括有上衣、外套、裙款、褲款、運動服飾、居家休閒服飾、內衣褲等，其中亦包括UT系列服飾，最平$59就買到，認真好抵。

（圖片來源：UNIQLO）

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UNIQLO女裝T-shirt、背心$39起

UNIQLO優惠女裝低至$39起！多款女裝劈價發售，包括基本款短袖T-shirt、背心、短褲、休閒寬褲、居家服飾、內衣褲等，亦是連身裙、外套等都有優惠，最平$39就買到。

▼UNIQLO女裝款式▼

UNIQLO男裝短袖T-shirt、短褲$19起

除了女裝之外，多款UNIQLO男裝服飾都有超過200款衣物減價，包括淨色或印花短袖T-shirt、聯乘款T-shirt、牛仔褲、清爽短褲、外套、衛衣、羽絨、運動服飾、襪子、內衣褲等，勁劈低至$19。部分款式僅限指定分店，大家有興趣不要錯過！

▼UNIQLO男裝款式▼

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UNIQLO 優惠詳情

推廣日期：即日起至另行通知

推廣地點：UNIQLO門市及官網