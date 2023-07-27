食玩買寶典小紅書"中毒"閃退無法登入　1招老土方法解決官方認可

小紅書閃退bug已修復！小紅書如今被奉為社交網絡版的食玩買「聖經」，網羅內地、香港至世界旅遊飲食消息。昨晚兩岸大量網民無法登入小紅書，按App時不斷閃退。小編今早依舊不解為什麼小紅書持續閃退，App又沒有更新指示！豈料一個十分「娘」及原始的方法可解決，還獲小紅書官方認證。



此法是刪除App再重新下載，便順利進入小紅書，沒有再閃退了！

（圖片來源︰ifanr）

小編初時未敢進行以上操作，覺得應該有更好的修復方式，例如有「更新」按鍵，今早發現原來沒有。最後冒險完全offload小紅書，再重新download，OK！用得返了。之前儲存了的「心心、星星」帖文沒被影響。

小紅書閃退bug原來一度上了微博熱搜，由7月27日凌晨，部分網友反饋小紅書App出現閃退問題。對此，小紅書客服微博發文稱，該問題是技術故障引起。如遇到小紅書App無法啓動的情況，用戶可前往App Store下載最新版本（版本號7.97.2）。部分網友表示更新後可以正常使用了；亦有網友指更新後仍閃退、打不開；又有網友連更新鍵也找不到。最後，官方建議要卸載及重新安裝小紅書App可解決問題。

（圖片來源︰微博截圖）

眾多網民揶揄小紅書閃退解決方法十分原始，「你的辦法竟然是卸載App、你的辦法讓我瞠目結舌」；亦有很多留言表示「以為自己手機壞了！草稿內容沒有備份你給我重寫嗎？」

網民留言▼▼

相關文章︰小紅書湧現搭香港扶手電梯教學 內地網民：喺港鐵站電梯行已犯法

相關文章︰香港手信︳樓上8大零食成小紅書爆買推介 高評價瘋回購減脂必買

自從兩地通關後，香港人上深圳食、食、食，又平又大件又豐富，吸引不少港人北上搵食開飯；內地旅客來港買、買、買，有「小紅書」加持過的零食手信推介，旋即成了「爆款」推薦。繼Bakehouse蛋撻、便利店烏龍茶等之後，「樓上」零食又成另一波小紅書新寵。

綜合網民介紹，「樓上」8款高人氣零食推介▼▼

+ 8

相關文章︰香港好去處｜內地旅客香港必打卡攻略 快富街許願"見者今晚暴富"

相關文章︰內地旅客吹捧便利店烏龍茶 成香港必買手信擠爆篋淘寶炒至$40支