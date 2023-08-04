茶記粉麵餐轉出前一丁加$7　網民嫌太貴指"發錢寒"年代自己煮更平

香港出名物價貴，平平地食個茶餐廳動輒都四、五十元。最近就有網民分享，去茶餐廳/茶記叫粉麵餐，要加$7才可以轉出前一丁，引來不少港人熱議並指價錢略貴，不如自己煮更便宜，斥現時是「發錢寒年代」，不過都有人認為餐廳明碼實賣，直言「出去食係咁」！



茶記粉麵餐轉一丁加$7 網民嫌太貴

茶餐廳是港人最常光顧的餐廳之一，茶記、冰室等街頭遍地可見，解決不少人早、午、晚三餐的煩惱，出名「快靚正」，最重要是價格相對貼地，是許多打工仔的至愛。不過，最近有網民就於Facebook群組發帖分享，指去茶餐廳叫粉麵餐，餐牌標明轉出前一丁需要再加$7，惹來不少人熱議。

示意圖（資料圖片）

示意圖（好食玩飛/香港01 攝）

樓主於帖文內表示：「出前一丁加7蚊？！係咪我見識少⋯⋯」，吸引大批網民留言討論。網民指出，茶餐廳麵餐轉出前一丁或公仔麵，一般常見加$4至$5，現時加至$7略嫌太貴，「一丁面好平咋，如果成箱買一包平均$1蚊都唔使」。都有人見怪不怪，指現時已經是「發錢寒年代」，認為「加$7算小（少）喇...遲啲加$17」、「出街食係咁，只會愈來愈貴」， 都有網民好奇「是否日本版丁麵」？

（圖片來源：FB@香港茶餐廳及美食關注組）

▼網民留言▼

雖然大部分網民認為，出前一丁公仔麵成本批發價甚低，加至$7未必合理，但都有網民撐餐廳做法。「其實大家都知自己煮10蚊，出去食要3至40蚊，又唔肯煮（可能唔識煮），又要坐人個位涼冷氣，又要X人貴」、「無問題，明碼實價」，直言「出街食係咁」可以選擇不光顧。

▼網民留言▼

與此同時，都有網民留意到該餐廳凍飲僅需加$2，價格便宜，已經算是相當少見。「凍飲加2蚊已經平過大部份茶記，一丁7蚊就明顯唔想煩」、「即係唔想你叫囉」。另外，都有網民笑言指樓主「不是見識少，是銀紙少」，相當詼諧！