情侶生日1日行程｜海底開餐半山嘆茶浪漫打卡　免費玩爆驚喜7推介

情侶生日行程提案！生日一年只有一次，當然要大肆慶祝，作為另一半亦會想為伴侶帶來美好又難忘的體驗。如果想為另一半安排生日活動，但不知道有什麼慶生好地方，可以看看以下推薦的生日行程！



海洋公園免費入場 與海洋生物嘆早午餐

香港海洋公園為壽星們提供生日當天免費入場優惠，在主題樂園與可愛動物一起慶生，絕對是個令人難忘的行程！除了拜訪大熊貓、小企鵝外，更可以參加近距離接觸和餵飼海豚、海豹等活動，讓你們享受甜蜜共處的時刻，留下珍貴回憶！

想令這個生日更難忘的話，當然少不了於海龍王餐廳嘆早午餐！入座水族館內的海龍王餐廳，讓你們可如置身海底觀賞珍貴海洋生物，同時品嚐精緻中菜料理，浪漫之餘更非常打卡able，在這裡作為慶生行程的開端最好不過！

香港海洋公園門票：01空間｜Klook

山頂下午茶伴維港美景 蟹多士意式芝士蛋糕精緻美味

玩樂之後，下一站當然要去醫肚！前往距離海洋公園僅20分鐘車程的雍雅山房就最適合不過。雍雅山房位於山頂廣場，露台雅座可以俯瞰維港海景，讓你們看著絕美景色好好休息。其下午茶套餐亦非常精緻，包括意大利黑松露飯球、意式提拉米蘇蛋糕、沙葛毛豆蟹肉多士等美食及飲品。吃飽更可以到自然步道散散步，享受二人世界！

【雍雅山房山頂美景下午茶（2人用）】

優惠價 : $438（原價 : $548）

地址：山頂山頂道118號 山頂廣場2樓 202-202C號舖

優惠連結：01空間

如果認為山頂太遠，也可以到距離海洋公園13分鐘車程的Café Bar on 8 hightea，被鬱鬱蔥蔥的綠色植物圍繞，絕對可以放鬆身心。Café Bar on 8的「玖品小聚」二人下午茶套餐有法式杏仁餅、綠茶紅豆捲等甜點，亦有迷你和牛漢堡包、黑松露醬配煙三文魚墨西哥捲、炸風尾蝦金絲薯捲等鹹點。無論甜點還是鹹點均精緻美味，而且分量剛好。

【Café Bar on 8 玖品小聚下午茶（2人用）】

優惠價：$272（原價 : $427）

地址：半山麥當勞道2號8樓

優惠連結：Klook

其他下午茶優惠：上環DK Cuppa Tea仙氣下午茶｜UPTOP BISTRO & BAR「閃亮摩天輪」主題下午茶

TeamLab展覽童趣浪漫 找回簡單快樂

慶祝生日的活動當然不能停！品嘗完精緻的下午茶後，可以來一點稍微靜態悠閒的活動。位於九龍灣Ｍegabox的TeamLab Future Park展覽打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間。

其中「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」、「光球管弦樂團」、「天才跳房子」等互動夢幻藝術世界均是浪漫的打卡點，在欣賞藝術之餘亦可以帶領另一半找回最簡單的快樂！

TeamLab Future Park 門票：01空間

尚廚自助餐生蠔龍蝦任食 港式火鍋本土生日體驗

安排好日間的慶祝活動，當然就輪到重頭戲—生日飯！位於將軍澳的香港九龍東皇冠假日酒店尚廚，提供生蠔、松葉蟹腳、麵包蟹、芝士焗龍蝦等奢華海鮮，亦有燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、鐵板燒檔、片皮鴨、一口牛等各國美食，更有十多款精緻甜品任君選擇！

【The Chef’s Table 尚廚「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲】

優惠價（星期一至四）：人均$578（原價 : $680）

優惠價（星期五至日）：人均$618（原價 : $680）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

優惠連結：01空間

誰說生日飯一定要食自助餐？港式火鍋一樣可以很有feel！位於尖沙咀的城寨煲皇以港人口味之雞煲為藍本，創作出港式奢華火鍋美食，其招牌龍鳳雞煲翅更深受喜愛。夏日雞煲清酒套餐提供磯煮鮑魚、麻辣涼拌花甲、脆炸魚片頭、清酒等港式小點，海鮮套餐則有雞煲翅、涼拌⿇辣鮑魚、精選海鮮拼盤、掛架牛頸脊等火鍋料，為你帶來比本土更本土的生日體驗！

【城寨煲皇夏日雞煲清酒套餐（2人用）】

優惠價： $598（原價 : $1028）

地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地庫A號舖

優惠連結：01空間

【城寨煲皇海鮮套餐（2人用）】

優惠價： $888（原價 : $1582）

地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地庫A號舖

優惠連結：01空間

其他晚餐優惠：香港W酒店自助餐｜Hotel ICON 自助餐｜柏寧酒店自助餐

扑爆星球蛋糕藏驚喜 D24榴槤蛋糕吸引力十足

慶祝生日絕對不能少了蛋糕！由香港人團隊創辦的Surprize U，務求為客人帶來融入新派創意的特色甜品。Surprize U的星球蛋糕好睇又好食，擁有多款餡料及星球顏色自由配搭，更有LuLu豬、蠟筆小新、角落生物、Linabell等卡通人物作為主題的星球蛋糕，非常特別。

此外，星球蛋糕更加互動性十足，星球蛋糕完成後，可以用小錘仔扑爆星球蛋糕，便可以看到內裡隱藏的驚喜，為摯愛送上最特別的生日祝福！

Surprize U 人氣扑爆星球蛋糕

優惠價：$153起（原價 : $306起）

地址：旺角彌敦道688號旺角中心第一座2樓SK1A號舖（送貨至全港各區）

優惠連結：Klook

如果你的伴侶是「榴槤狂熱粉」，那就一定要選擇港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 推出的D24 榴槤忌廉蛋糕！D24 榴槤忌廉蛋糕連榴槤的尖刺外型也完美複製，外型吸引之餘更能吃到啖啖榴槤果肉！

就算另一半不愛榴槤，港島海逸君綽酒店亦有提供薄荷朱古力開心果蛋糕、低糖草莓蛋糕、焙茶柚子朱古力慕絲蛋糕等特色蛋糕選擇，絕對是生日蛋糕的不二之選！

港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café

優惠價：$359起（原價 : $398起）

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓Harbour Grand Cafe

優惠連結：Klook

其他蛋糕優惠：The Drawing Room｜LIFETASTIC 招牌西瓜蛋糕｜Nina Patisserie｜The Mira Hong Kong COCO 手工蛋糕