中秋盆菜2023｜盆菜12間推介最平人均$86起　附早鳥優惠免費送貨

中秋節佳節應節盆菜推介！一家大細團圓享受一頓豐富的盆菜宴，亦是個不錯的慶祝好選擇！記者今次精選香港12大盆菜推介，附早鳥優惠及免費送貨詳情，最平人均$86起！想知更多就不要錯過以下介紹！



每年中秋又是一家食盆菜團園的時間！（圖片來源：醉潮館官方Facebook）

中秋節2023盆菜推介【1】8度海逸酒店喜慶盆菜

中秋節的意義是一家團圓，想感受溫馨家庭樂的同時，也希望過一個充滿傳統節日氣氛的中秋？那就不要錯過8度海逸酒店推出的自家製傳統「喜慶盆菜」，品嚐多種上等食材，包括原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再加上盆菜中的基本食材，一共有多達16款材料。值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁，由鮑魚、金華火腿等食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成！4人用只需$1,088，另設6人及8人分量，人均只需$248，適合不同家庭朋友聚會。

8度海逸酒店的「喜慶盆菜」選用多種上等食材，包括原隻鮑魚、花膠、原粒瑤柱、金蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、自家製燒腩仔、鵝掌、時菜等，醬汁則以鮑魚、金華火腿、老雞等矜貴食材熬製，味道香濃。（圖片來源：8度海逸酒店官方）

中秋節2023【1】8度海逸酒店

4位用：$1,088

6位用：$1,488

6位用：$1,988



中秋節2023盆菜推介【2】大家樂中秋特色盆菜

中秋節在即，一家人圍在飯桌前，一盤熱騰騰的盆菜就最適合不過。大家樂推出3款中秋特色盆菜，包括「瑤柱褔袋燒味大盆菜 （10-12位用）」、「福袋燒味盆菜（6位用）」及「歡聚盆菜宴（6位用）」。其中，今年新出的「歡聚盆菜宴」，更附有X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯及紅豆沙，人均消費只需$110！此外，登記成爲Club 100會員訂購中秋盆菜最高節省$220，全單净值滿$500再用PayMe結賬享額外9折優惠！訂購滿$2,000 可享免費送貨服務一次，輕輕鬆鬆安坐家中與摰親享用豐盛美宴。

歡聚盆菜宴（6位用）還附有X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯及紅豆沙，人均消費只需$110！（圖片來源：大家樂官方）

中秋節2023盆菜推介【2】大家樂

歡聚盆菜宴（6位用）：優惠價 $698（原價：$878，Club100會員價$658）

福袋燒味盆菜（6位用）：優惠價 $528（原價：$608，Club100會員價$488）

瑤柱褔袋燒味大盆菜 （10-12位用）：優惠價 $668（原價：$758，Club100會員價$628）



中秋節2023盆菜推介【3】一粥麵鮑魚盆菜

今年中秋，一粥麵推出全新的鮑魚盆菜，內含7款貴價食材，包括十頭鮑魚、北海道宗谷瑤柱、韓國蠔豉、原隻大蝦等，用料豐富又矜貴！從現在起到9月26日，顧客可以以7折早鳥價格$699（6位用）訂購原價$998的鮑魚盆菜！想更豐富，可選擇鮑魚盆菜6人套餐， 鮑魚盆菜，再配有紅燒花膠肉絲素翅及揚州炒飯，同樣在早鳥期間有75折優惠，只須$898！手機訂購還會送6罐可口可樂。

（圖片來源：一粥麵官方）

中秋節2023盆菜推介【3】一粥麵

早鳥優惠：即日起至9月26日

鮑魚盆菜（6位用）：早鳥價$699，原價$998

鮑魚盆菜套餐（連紅燒花膠肉絲素翅及揚州炒飯，6位用）：早鳥價$699，原價$898

訂購網址：https://bit.ly/SSPoonChoi



中秋節2023盆菜推介【4】大快活豪華六人盆菜

中秋佳節到了，大快活推出豪華六人盆菜僅$518，可歎原隻鮑魚、花膠、灼蝦、紅燒肉、元蹄、福袋、冬菇、釀豆卜、豬皮、腐皮魚肉卷、腐皮豬肉卷、芋頭、枝竹、蘿蔔等豐富食材，品嘗多元美食！如果想再食得更「尖」，大快活還有團圓六人餐，包括中秋六人盆菜、瑞士雞中翼（12件）、沙嗲雞球炒烏冬（2.5磅）和水晶紫薯餅（12件），一律$669。

（圖片來源：大快活官方）

中秋節2023盆菜推介【4】大快活

中秋六人盆菜：$518

訂購網址：https://order.fairwood.com.hk/order/store/600002/mode/catering?back=true



中秋節2023盆菜推介【5】IKEA環保海鮮中秋盆菜

IKEA今年推出了環保海鮮中秋盆菜，以符合可持續發展概念的多款海鮮作為主要食材，包括龍蝦、大蝦、帆立貝等，並搭配傳統南乳汁、各種肉類和蔬菜。這道盆菜不僅美味，還注重環境保護。從現在起至9月6日，在IKEA各分店的瑞典餐廳或美食站訂購環保海鮮中秋盆菜，即可享受早鳥優惠價$469，同時附送Annons邊爐鍋，或選擇以$419訂購錫紙盤版。

（圖片來源：IKEA官方）

中秋節2023盆菜推介【5】IKEA

早鳥優惠：即日起至9月6日

環保海鮮中秋盆菜：早鳥價$469，原價$499

中秋環保海鮮盆菜（錫紙盤版）：早鳥價$419，原價$449



中秋節2023盆菜推介【6】惠康圍村盆菜

今年惠康嚴選人氣經典盆菜，包括八鄉南苑的「極品圍村盆菜」、香江好廚房的「至尊盆菜」及美心的「豪華鮑魚盆菜」等，好適合一家團圓聚餐！由即日至9月14日，於惠康提早預訂各式美饌可享95折早鳥優惠，而於9月3、13及23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折優惠，經yuu網購訂購再額外多賺20倍yuu分。

中秋節2023盆菜推介【6】惠康

早鳥優惠：即日起至9月14日

香江好廚房「至尊盆菜」：早鳥價$1,033.6起，原價$1,088起

八鄉南苑圍村盆菜：早鳥價$1,271.1起，原價$1,338起

美心盆菜：早鳥價$986.1起，原價$1,038起

訂購方法：yuu應用程式下單



中秋節2023盆菜推介【7】鴻福堂圍村盆菜

花好月圓佳節夜，鴻福堂特別推出2款香港製造的圍村盆菜，包括圍村豐味盆菜（6位用）及素食精選至尊素食盆菜（6位用），前者特選門鱔乾、肥瘦適中肉質腍滑的五花腩、嫩滑白切雞、爽彈魚蛋等食材，加上秘製醬汁翻熱，讓人輕鬆一嘗傳統圍村盆菜風味；後者為素食朋友而設，用上特別炮製的素鮑魚、素蝦、素帶子、馬蹄丸、牛蒡丸、素黃金卷、黃金福袋等，健康又解膩，素食親友都可一起享用盆菜滋味！凡購買盆菜，可享有免費送貨服務。

中秋節2023盆菜推介【7】鴻福堂

圍村豐味盆菜（6位用）：會員$688，原價$888

素食精選至尊素食盆菜（6位用）：會員$688，原價$888

訂購日期：即日至9月27日

送貨日期：9月22日至10月2日



中秋節2023盆菜推介【8】萬豪金殿矜貴外賣盆菜

明月映照的中秋將至，香港 JW 萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出矜貴外賣盆菜，讓大家安坐家中享用應節佳餚。盆菜匯聚十八款食材，包括澳洲海參、三十三頭南非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、花菇、瑤柱甫、茶燻平原雞、燒鵝、蝦籽六頭虎蝦球、髮菜鯪魚鮮腐竹扎、豬碲筋、竹笙、魚肚、柚皮、白蘿蔔、素千層、津膽及百花釀羊肚菌等，配搭自家熬製、味道鮮美的鮑魚汁，令各式食材更添風味。盆菜以原個鑄鐵鍋盛載，享用過後可保留重用。

（圖片來源：萬豪金殿官方）

中秋節2023盆菜推介【8】萬豪金殿

萬豪金殿外賣盆菜：每位$988（六位起，第7位起每位$888）

供應日期：9月4日至28日

訂購方法：jwmarriotthongkong.com



中秋節2023盆菜推介【9】豐食FEAST鮑魚花膠三重奏豐食盆菜

豐食 FEAST為今個中秋推出全新推出的鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，用三格鍋區分17款食材同3款調味醬汁，味道層次分明又有新鮮感。此外，每份盆菜均會送翡翠冬菇炆原隻元蹄1隻及$500餐飲現金券！由即日起到9月18日，只要在豐食FEAST網站下單，即可享有早鳥9折優惠，訂滿 $1,200還有免費送貨服務。

（圖片來源：豐食FEAST官方）

中秋節2023盆菜推介【9】豐食FEAST

早鳥九折優惠：即日起至9月18日

鮑魚花膠三重奏豐食盆菜：$1,528（6位用）、 $2,428（10位用）

訂購方法：https://feast.com.hk/

*訂滿$1,200還有免費送貨服務。



中秋節2023盆菜推介【10】醉潮館西澳龍蝦花膠海鮮大盆菜

荃灣地道小菜館醉潮館，今個中秋推西澳龍蝦花膠海鮮大盆菜，包括原隻西澳龍蝦、蠔油支竹、日本帶子、客家鹹雞、富貴鮑魚、秘製大蝦、炆冬菇、發財鯪魚球、養顏花膠、龍躉魚旦…等，足料又大份！此外，訂盆菜均有免費送貨服務，出示往年的盆菜訂單記錄，更可即減$100。

（圖片來源：醉潮館官方Facebook）

中秋節2023盆菜推介【10】醉潮館

西澳龍蝦大盆菜：$2188（12位用）、$1688（6位用）

訂購方法：https://api.whatsapp.com/send?phone=85296057831

*免費送貨服務，出示往年盆菜訂單記錄，即減$100。



中秋節2023盆菜推介【11】丹尼廚房至尊鮑魚盆菜

今年丹尼廚房推出至尊鮑魚盆菜，包括二十款佳餚，如原隻8頭富貴鮑魚、如意花膠、北海道乾瑤柱、茄汁大蝦、玫瑰豉油雞、髮菜、日本蠔豉等，凡訂購至尊鮑魚盆菜（6位或以上），可獲贈丹尼廚房自家豬腳薑醋（500克）乙包及史雲生清雞湯（250克）兩盒。丹尼廚房亦為純素無蛋奶食家設計了極上素盆菜（8-10位用），凡訂購極上素盆菜，可獲贈送鮮菇湯（400克）乙包。

（圖片來源：丹尼廚房官方Facebook）

中秋節2023盆菜推介【11】丹尼廚房

訂購期 : 即日起至9月28日

供應期 : 9月8日至10月1日（需於取貨日期提前5天預訂）

尊鮑魚盆菜：$1988（10-12位用）、$1588（6-8位用）、$444（4位用）

極上素盆菜：$988（8-10位用）

訂購方法：https://dannycatering.oddle.me/en_HK

*免費送貨服務，工場自取可享減$150優惠（地址 : 香港葵涌青山公路585-609號嘉民葵涌物流中心B座9樓）。



中秋節2023盆菜推介【12】永年盆菜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

永年今年推出了2款盆菜，包括花膠發財好市大盆菜、龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜 ，食材包括龍蝦、鮑魚、豬手、花膠，非常豐富！9月1日正式開訂，於9月15日前訂購還送精選紅酒（750ml）、永年招牌辣醬（二選一）、精選餐廳餐飲券，總值超過$1,300。

中秋節2023盆菜推介【12】永年盆菜

早鳥優惠 : 即日起至9月15日，訂盆菜即送精選紅酒（750ml）、永年招牌辣醬（二選一）、精選餐廳餐飲券。

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜：10位用早鳥價$1,888，原價$1,988、6位用早鳥價$1,388，原價$1,488

花膠發財好市大盆菜：10位用早鳥價$1,688，原價$1,888、6位用早鳥價$1,388，原價$1,488

訂購方法：https://www.cookingmart.com.hk/

