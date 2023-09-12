屯門酒樓燒鵝疑溝燒鴨？一幅圖掀激辯！網民指圖中欠一部位有古惑

燒鵝價錢，燒鴨味道？有網民於facebook上表示，在屯門一間酒樓點了一客燒鵝，留言表示：「有無高手可以肉眼睇得岀係鴨定鵝？」結果引起熱烈鵝鴨討論，發帖網民質疑部份是鴨肉，透露正物色檢驗機構求證。不少網民留言分享方法分辨鵝鴨，包括外表及肉質等等！



網民一幅圖掀起鵝鴨激辯。（香港茶餐廳及美食關注組fb圖片）

燒鵝燒鴨價錢相差2、3倍

現時市面上燒味店售賣燒鵝一隻至少四百元以上，如果在酒樓食肆點菜堂食，價格肯定更高，反觀燒鴨一隻只需百多至二百元，差價至少2倍。有網民於facebook分享懷疑有人以「燒鴨溝燒鵝」的圖片，並被轉貼到facebook香港茶餐廳及美食關注組，該網民於回覆其他人留言時提到，有關圖片是攝自屯門一間酒樓，「我食咗件胸係又淋又粉所以知應該係鴨，然後全碟無食」。他補充：「我係落（點菜）燒鵝，佢話佢無賣燒鴨，但係跟住隔離枱岀咗隻片皮鴨。」

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鵝溝鴨？有網民稱有相同中伏經歷

有關帖文引起大批網民留言，其中一人更指在同一間酒樓有相同經歷，「屯門XX上次我都係咁，同你情況一模一樣，我仲要係食得出，本身做呢行，個味道同肉質都好大分別」。《香港01》「教煮」頻道曾經訪問過燒味店專家教人分辨燒鵝和燒鴨，詳看【食物解碼】燒鵝點解左髀好食啲？鵝腩又喺邊？燒鵝燒鴨9大分別

從頭部是最易分辨鵝鴨。（香港01圖片）

歸納網民3招分鵝鴨

此外，不少網民都認為圖中確實有鵝有鴨，「脾位係燒鵝，跟住下邊接住嘅係燒鴨，燒鵝肉紋比較明顯同深色，下邊嗰部分就係鴨，因為肉身比較白冇隻脾咁有紋路」。也有網民分享如何分辨鵝鴨，首先鴨腳短腿，鵝長腿，其次是鵝肉比較肥，脾位多脂肪，鴨的肉和皮比較「實」，最後是頭部，因鵝頭有明顯隆起的部位，而鴨沒有！也有網民指出，如果是購買「例牌」份量就沒有鵝頭，「如叫半隻一定有頭，例牌就冇，但看圖不似例牌，可能中伏！」

不過，同樣有一批網民認為圖中確實是燒鵝，只是「唔靚」，「一睇就知鵝 不過太瘦無口感」、「睇皮就知個分別，不過你嗰啲鵝都唔係靚」。樓主表示，由於父親不想掃興，便沒有當場投訴，但他已全碟打包保留，正尋求檢驗方法，「我應該識分，不過無證據唔敢講到咁肯定。」

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