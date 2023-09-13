銅鑼灣名牌開倉i.t服飾3折起　AapeTee$1xx買2件另享9折附詳情

銅鑼灣開倉優惠低至2折！由即日起9月18日，i.t旗下的19個潮流品牌，如Aape、izzue、FIVECM、Chocoolate、CONVERSE、VANS…等進行清倉優惠，時尚服飾和鞋款低至3折發售，除了潮T、還有波鞋、運動套裝和外套等衣服可供選擇，選擇多多，其中Aape Tee最低價格$1XX起！即睇銅鑼灣開倉，開倉日期及地址。



（圖片來源：時代廣場展銷集）

Aape/izzue/FIVECM/Chocoolate等19品牌 Aape Tee最低價格$1XX起

銅鑼灣時代廣場的展銷集Times Square Bazaar經常舉辦開倉優惠活動，今次正舉行「i.t Bazaar Sale」活動，從現在到9月18日，包括Aape、izzue、FIVECM、Chocoolate、CONVERSE、VANS…等19大品牌都參與其中，提供開倉優惠價格！

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銅鑼灣開倉 Aape猿人頭及迷彩花紋款式Ｔ恤$1XX起

Aape猿人頭是不是潮人必備品，趁著是次開倉特價，是時候大量入手！多款猿人頭及迷彩花紋款式Tee、外套、褲款等都應有盡有，優惠更低至３折，最平$129即可入手！此外，會場還設有額外購物優惠，買滿2件額外9折、買滿4件額外85折、全單買滿淨價$1000，即再減 $100，多買多著數！

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（圖片來源：時代廣場展銷集）

馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：2023年9月13日至9月18日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

