富臨皇宮中菜優惠套餐三寶 琵琶鴨+羊腩煲+花膠紅燒豆腐網購$298
富臨皇宮又有抵食優惠！今次推出外賣限定「秋之三寶」，包原隻醬燒琵琶鴨、古法炆羊腩及花膠紅燒豆腐，網購價$298（原價$396），中秋團年飯，買回家加餸啱晒！即睇下文了解優惠詳情及分店地址！
富臨秋之三寶網購價$298 琵琶鴨+羊腩煲+花膠紅燒豆腐
富臨皇宮推抵食秋之三寶優惠，讓大家在家歡度中秋節之時，亦能享用到滋味美食。秋之三寶包括原隻醬燒琵琶鴨、古法炆羊腩及花膠紅燒豆腐，網購價$298（原價$396），抵食！
秋之三寶包括：
【1】醬燒琵琶鴨（一隻）
以秘製醬料和香料醃製而成、皮薄而香脆 ，鴨肉飄香，搭配秘製醬汁一起食用 更豐富其口感。
【2】古法炆羊腩（細份）
選用口感十足的羊腩及多種配料結合古法燜煮，減低羊肉的膻味及燥性，每一口都是嫰滑多汁，惹味非常。
【3】花膠紅燒豆腐（例牌）
將口感綿密的豆腐煎至金黃色 再配以花膠一齊燜煮，外脆裏軟的豆腐吸收滿滿醬汁 食落格外香嫩幼滑 ，滋味又養顏。
網購優惠傳送門：https://reurl.cc/9R5epj
富臨WHATSAPP咨詢：6793 2169
分店地址包括以下︰
柴灣店：柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓
紅磡店：紅磡明安街 2-20號地下
葵涌和宜店：葵涌和宜合道26-30號地下A號舖
鯉魚門店：油塘祟信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖
黃大仙店：黃大仙龍翔道 120號新光中心 3樓
美孚店：美孚新邨百老匯街 85號C 地下
長沙灣貿易廣場店：長沙灣道 681號貿易廣場地下及1樓2號舖
土瓜灣欣榮店：土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園1樓
天水圍天盛店：新界天水圍天盛苑天盛商場1樓L116號舖
沙田石門店：新界沙田石門安群街1號京瑞廣場二期2樓201號舖
沙田店：新界沙田瀝源街7號沙田娛樂城4樓
屯門建榮店：新界屯門建榮街24-30號建榮商業大廈1樓
屯門中央廣場店：新界屯門海榮路22號中央廣場地下及1樓
九龍灣店：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓
西環店：西環皇后大道西409號怡景花園地下