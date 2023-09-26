十一國慶｜全港戲院劃一半價睇戲優惠包IMAX任何格式　附購票詳情

十一國慶，影迷有睇戲優惠！香港戲院商會宣布，在今年10月1日國慶假期推出「10.1 半價睇好戲」活動，全港64間戲院一律半價優惠發售戲票，讓大家盡享寰球電影的樂趣！即睇網上購票詳情！



銅鑼灣JP影藝戲院。（張旭珠攝）

十一國慶全港戲院半價睇戲 包括任何聲畫格式影院

由香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助之「10.1 半價睇好戲」活動將資助全港64間戲院全日任何放映場次，以至任何格式，劃一提供半價優惠，包括一般格式及現行多達13種聲畫格式－包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式。

不過提提大家，10月1日當日除包場及特備節目以外，所有票種均提供半價，而所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日恕不適用。

（圖片由香港戲院商會提供）

十一國慶睇戲半價 限每人每次購 4張戲票 9月27日起售票

在2023年9月27日（星期三）正午12時後，各大院線、戲院及網上售票網頁將陸續售半價票，於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準（除ACX Cinema @北角匯戲院 票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）。

至於10月1日熱映新戲，包括《A.I.創世者》（The Creator）、《The Moon：緊急營救》、《封神第一部：朝歌風雲》、《黑的教育》、《我們的十八歲》、《我的麻吉4個鬼》、《恐懼鬥室X）、《汪汪隊立大功 超班大電影》及《點點星光》等，想睇的朋友不可錯過！

（《A.I.創世者》戲照）

香港戲院商會網站

活動詳情：https://hktaorg.com/zh-hk

或香港戲院商會手機應用程式。

