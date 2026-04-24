深圳燒肉10推介！泥爐烤肉／紅酒牛肋條／一米牛大腸　近皇崗福田

深圳燒肉推介｜到深圳吃喝玩樂，除了牛肉火鍋、酸菜魚、煲仔飯、迴轉火鍋、椰子雞煲等美食外，熱騰騰又惹味的燒肉也是熱門選擇。《香港01》「好食玩者」記者挑選了10間深圳人氣燒肉店，有的近通關口岸、有的優惠多，即看下文介紹和餐廳地址、交通！正計劃到深圳觀光的朋友，可以順便看看深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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深圳燒肉【1】潮潮超級燒・鮮貨烤肉 —— 明檔現切 必試鮮切牛肉

潮潮超級燒主打明檔鮮切、炭火現烤，走平價市井路線，肉品每日新鮮供應，不經過度醃製，保留肉的原汁原味，價格親民。招牌鮮切肥牛、雪花牛肉油脂分布均勻，烤後香氣濃郁，搭配店家自製醬料超惹味，店內煙火氣十足，適合朋友聚餐暢飲。

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潮潮超級燒・鮮貨烤肉

地址：深圳市光明區公明街道振明路142號102鋪

交通：地鐵6號線公明廣場站B出口步行約3分鐘



深圳燒肉【2】久藏橫隔膜燒肉 —— 日式專門 黑松露橫隔膜

久藏橫隔膜燒肉是日式燒肉專門店，以厚切牛橫隔膜做招牌，肉質軟嫩帶勁，油脂香氣濃郁，是店內必點爆款。全程店員代烤，火候精準，不用自己動手就能食到最佳狀態。除了橫隔膜，特上牛舌、牛小排品質同樣出色，搭配日式醬汁與白飯超滿足。

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久藏橫隔膜燒肉

地址：寶安區深圳大悅城購物中心

交通：地鐵5號線靈芝站E出口步行約100米



深圳燒肉【3】盛焰烤肉・正宗齊齊哈爾烤肉 —— 東北泥爐 性價比之王

盛焰烤肉是人氣東北泥爐烤肉，主打齊齊哈爾鮮切牛肉、傳統泥爐炭火，肉品每日新鮮到店，即點即切，不醃製更顯肉香。招牌吊龍、秘製五花肉烤後外焦裡嫩，搭配東北麻醬與酸菜超解膩，素菜、蘸料無限續，人均¥70至¥90，性價比爆燈，地鐵口旁超方便。

盛焰烤肉・正宗齊齊哈爾烤肉

地址：深圳市龍崗區坂田街道布龍路楊美旺塘上段1巷1號105–106鋪

交通：地鐵5號線楊美站B出口步行約2分鐘



深圳燒肉【4】菜板烤牛內臟專門店 —— 招牌一米牛大腸、超震撼牛骨髓煎飯

不少香港人經常吃韓式烤肉，韓式烤牛內臟你食過未？在深圳福田有兩間分店的「菜板烤牛內臟專門店」，是深圳唯一專門做烤牛內臟的專門店！主打韓式風味、生肉上桌、即場炭烤，帶來非一般視覺衝擊！

菜板烤牛內臟專門店是深圳唯一專門做烤牛內臟的專門店！（《香港01》圖片）

記者實試一米牛大腸外層很有咬口，內層充滿油脂，入口沒有一點異味！還有超震撼牛骨髓煎飯，牛骨長度與記者的前臂相約，十分誇張！店內還有油滋滋牛粉腸、牛扒王、紅油冰碴冷麵等招牌菜。喜歡吃牛內臟的朋友一定要來！

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菜板烤牛內臟專門店

● 卓悅匯店

地址：褔田卓匯悅購物中心3樓

交通：地鐵4號線上梅林站L出口



● 卓悅intown店

地址：福田卓悅intown購物中心1樓L118號（西南門入口處）

交通：地鐵10號線崗廈站D出口



即睇菜板烤牛內臟專門店詳盡介紹▼▼

深圳燒肉【5】一樂燒肉居酒屋 —— 一次過試到牛嘅唔同部位！甜品種類多

在深圳也能吃得到日式燒肉！一樂燒肉居酒屋供應多種日式食品，包括生拌牛肉、冷麵、烏冬等，大家亦可以親自烤鰻魚、燒牛肉等。眾多美食當中，「一樂牛肉拼盤」特別適合有「選擇困難症」的朋友。拼盤裡擁有9種不同牛的部位，讓大家一次過感受到不同的味道與口感。

此外，餐廳的甜品種類多，賦有東瀛風之餘，亦深受客人歡迎，當中包括紅薯雪糕、抹茶布丁、草莓豆沙大福等。

一樂燒肉居酒屋

地址：中國廣東省深圳市南山區橋城西街22號

交通：乘搭地鐵1或2號綫，於世界之窗站下車，再步行約7分鐘



深圳燒肉【6】 爐太郎燒肉居酒屋 —— 距離香港最近、交通方便

時間有限或臨回港前心血來潮想吃燒肉的朋友，可以到距離香港最接近、離福田口岸或皇崗口岸只有1個地鐵站之遙的爐太郎燒肉居酒屋。爐太郎燒肉居酒屋為日式燒肉店，店內有滿滿的和風感。餐廳的招牌菜包括和牛五花肉、山蒜厚切豬正花、墨魚腸等，亦有居酒屋必備的啤酒讓大家暢飲。

爐太郎燒肉居酒屋（皇崗店）

地址：中國廣東省深圳市福田區福田街道皇崗村廣場4A

交通：乘搭地鐵4或7號綫，於福民站下車，再步行約5分鐘



深圳燒肉【7】極炙精緻炭火烤肉 —— 必點壯觀3層烤肉架、巨型海鮮

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極炙精緻炭火烤肉是台式燒肉店，以店員有禮及會蹲下服務客人而知名。此外，該店的食物賣相亦相當誘人，例如高3層的燒肉架、從店內缸內即撈的巨型海鮮等，非常適合打卡，而該店比起其他肉油脂會更多一點的M10牛肉，同樣深受歡迎。

極炙精緻炭火烤肉（羅湖店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區嘉賓路4051號金威大樓3樓

交通：乘搭地鐵1或2號綫，於大劇院站下車，再步行約10分鐘



深圳燒肉【8】黑旨烤肉 —— 超長牛舌作招牌菜、常推節日優惠

黑旨烤肉以超長牛舌——「究極一本牛舍王」作招牌菜。超長牛舌長如成人的手臂，予人相當震撼的感覺。此外，該店亦不時推出價惠，例如在教師節讓教師們以8.8折之價錢點菜、在母親節向母親們送小食，大家可以多留意餐廳在網上的最新消息。

黑旨烤肉（前海卓悦INTOWN店）

地址：中國廣東省深圳市南山區桂灣五路56號前海卓越金融中心第一期4棟商業L-19

交通：乘搭地鐵5號綫，於桂灣站下車，再步行約4分鐘



深圳燒肉【9】犀先生．燒肉餐酒 —— 創意菜式多多

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已吃厭了一般燒肉的朋友，不妨到訪供應多種創新料理的犀先生．燒肉餐酒。除了一般燒肉店常見的菜式，餐廳供應由牛舌芯與西班牙伊比利黑毛豬混合而成、具玫瑰造型的「燒肉蛋糕」，亦有混入紅酒的「紅酒牛肋條」，相當創新。餐廳也供應作為招牌牛肉、能厚切呈上的「安格斯黑牛」，滿足無肉不歡的朋友。

犀先生．燒肉餐酒

地址：深圳福田區KKONE南區1樓L127號舖

交通：福田口岸過關，乘地鐵4／10號線到福民站，轉7號線搭4個站到上沙站，A出口步行10分鐘到KKONE



深圳燒肉【10】北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉 —— 人氣炭火燒饅魚店

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除了牛肉、豬肉等各種紅肉，鰻魚肉亦是不少深圳燒肉店的知名菜式，以韓式碳燒活鰻魚為主打的北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉，提供新鮮、有專人現宰現燒的活鰻魚。店員會將已剪件的鰻魚放在碳燒爐上，刷上秘製的鰻魚醬慢烤，待外皮燒至金黃焦脆，再搭配紫菜及海鹽一同進食，肉質鮮嫩口感飽滿。

北村韓食．活烤鰻魚．大片烤肉（梅林店）

地址：深圳梅林街道梅豐社區梅華路103號

交通方法：深圳地鐵梅林站C2出口



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