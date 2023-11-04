深圳煲仔飯5間推介！可自選配料$20起歎鵝肝、黑松露　附地址交通

深圳煲仔飯推介！秋風起，除羊腩煲、蛇羮外，當然要食香噴噴、暖笠笠的煲仔飯。深圳不少食肆都有供應煲仔飯，更有香港少見的用料。以下5間製作煲仔飯的餐廳各有特色，例如可自選配料、有出西式煲仔飯等等，收費低至$20起，部份更鄰近地鐵站！即看下文！



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「撈王鍋物料理」大大煲的煲仔飯，定能填飽大家的肚子（圖片來源：大眾點評）

深圳煲仔飯【1】老顧客煲仔飯（蛇口店）── 可自選配料

對食物味道有一定要求的朋友，可以到「老顧客煲仔飯」。該餐廳讓客人自選加入飯中的餸菜、香料，包括各款肉類、芫荽、蔥、鹹蛋、豆豉，甚至有香港少有的苦瓜釀肉等，盡量滿足每位客人的口味。煲仔飯售價為人民幣25元（約港幣$27）。

老顧客煲仔飯（蛇口店）

地址：中國廣東省深圳市南山區招商路142號

交通：深圳地鐵2號綫水灣站C出口步行約8分鐘



深圳煲仔飯【2】順德公．廣東豬肚雞 ── 飯焦取勝

「順德公．廣東豬肚雞」的煲仔飯以香脆飯焦而知名，在每一煲煲仔飯的底部，都可以找到大片脆而不「燶」的飯焦，特別適合無飯焦不歡的朋友。此外，店方會在多款煲仔飯加入鹹蛋黃，讓煲仔飯的味道昇華。

順德公．廣東豬肚雞（車公廟店）

地址：中國廣東省深圳市福田區泰然四路泰然科技園210棟111號

交通：深圳地鐵1、7、9、11號綫車公廟站C出口步行約5分鐘



深圳煲仔飯【3】撈王鍋物料理 ── 加入黑松露鵝肝

食量大的朋友不要怕，「撈王鍋物料理」大大煲的煲仔飯，定能填飽大家的肚子。該餐廳煲仔飯份量甚多，如火鍋煲般大，能夠與多位親友同時間分享。餐廳更別開生面，採用西式食材——推出黑松露鵝肝煲仔飯，刺激大家的味蕾。

撈王鍋物料理（深圳卓悅中心店）

地址：中國廣東省深圳市南山區夢海大道5033號前海卓悅INTOWN2樓

交通：深圳地鐵5號綫桂灣站A出口步行約8分鐘



深圳煲仔飯【4】海楠裡椰子雞火鍋 ── 鰻魚惹味

喜歡一嚐新味道的朋友，不妨到訪推出新派煲仔飯的「海楠裡椰子雞火鍋」。該火鍋店一反傳統，推出了加入了鰻魚的煲仔飯，破舊立新。有網民表示米飯拌著芋頭、鰻魚肉、鰻魚汁下，相當入味，讓人胃口大開。

海楠裡椰子雞火鍋（天安雲谷店）

地址：中國廣東省深圳市龍崗區天安雲谷產業園區一期3棟D座2樓D201號

交通：深圳地鐵10號綫崗頭站C1出口步行約11分鐘



深圳煲仔飯【5】煲仔之家 ── 約港幣$20食到

煲仔之家是煲仔飯專門店，提供多種傳統且便宜的煲仔飯，當中包括滑雞、臘腸、窩蛋牛肉、排骨等，而每款約人民幣18元（約港幣$20），相當抵食，適合預算較少的朋友。在餐廳裡，大家更可以欣賞到廚師們即場煲飯、添上餸菜的過程，見證每煲煲仔飯的誕生。

煲仔之家煲仔飯（八卦三路店）

地址：中國廣東省深圳市南山區八卦三路八卦嶺宿舍區14棟

交通：深圳地鐵7、9號綫紅嶺北站A出口步行約5分鐘

