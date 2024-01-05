新年禮盒｜山姆賀年禮盒15大推介！龍年靚包裝／人氣比利時朱古力

新年禮盒｜賀年禮盒｜農曆新年將至，最近人氣強勁的深圳山姆超市也推出了多款傳統賀年食品、禮盒和新年裝飾品，重點是絕大多數年貨都是香港沒有的，新意十足！《香港01》「好食玩飛」記者介紹山姆超市15大必買賀年禮品，按朱古力、餅乾曲奇、糖果和堅果蜜餞等分三大類，助大家一文睇清拜年送禮好選擇！



去山姆超市辦年貨！（圖片來源：小紅書@王花花没头脑也很高兴）

山姆賀年禮盒｜朱古力與餅乾曲奇6大推介 —— 人氣No.1比利時朱古力

今個農曆新年，深圳山姆超市入手了不少進口朱古力，當中最熱門莫過於是「Member's Mark 比利時雜錦朱古力」，網民激讚口感順滑，好吃而不膩，包裝精美，送禮一流！至於人氣朱古力還有KitKat脆米牛奶朱古力龍年禮盒，脆米牛奶朱古力口感十足，禮盒的龍圖案可以轉動，又有舞龍小玩具，不論大人小朋友都鍾意！此外，McVitie's 新年禮罐、萊家威化餅乾禮盒及露怡法國朱古力餅乾禮盒都包裝精緻，送禮十分大氣。

【1】Member's Mark 比利時進口 雜錦朱古力制品 ¥49.8／250g（熱度榜Top1）

【2】Member's Mark 比利時雜錦曲奇餅乾 ¥109／1000g

【3】KitKat 脆米牛奶朱古力龍年禮盒 ¥128／308g

【4】萊家 威化餅乾及威化朱古力精選禮盒 ¥136／400kg

【5】麥維他（McVitie's） 新年禮罐（ 餅乾及朱古力製品）¥99／994g

【6】露怡（LU）精選法國朱古力制品餅乾禮盒 ¥139.8／900g

+ 1

山姆賀年禮盒｜糖果4大推介 —— 徐福記新年糖抵食、奧賽山楂餅小朋友至愛

想入手香港買不到的糖果禮盒，山姆超市也有很多選擇！當中，今年最熱賣便是徐福記的混合口味新年糖，糖果型包裝好吸精，蓋子翻轉又可變成果盤，一盒有8款口味糖果，口感豐富多樣，深受網民歡迎！至於奧賽寶藏山楂禮盒則是小朋友至愛，不同平時吃的山楂餅，口味更濃更濕潤，還有6種口味，相對其他糖果較為健康！如喜歡獨特一點，也可揀MM花膠阿膠糕，不太甜又滋陰；卡利維雜錦椰子卷，可口又酥脆，老少咸宜。

【1】徐福記 混合口味新年糖 ¥98／860g

【2】奧賽 寶藏山楂禮盒 ¥99.9／1.107kg

【3】Member's Mark 花膠阿膠糕 ¥188／300g

【4】卡利維 雜錦椰子卷 ¥98／840g

山姆賀年禮盒｜堅果蜜餞5大推介 —— 低糖低鹽堅果零食 關注健康人士首選

不愛甜，可考慮入手一系列堅果蜜餞禮盒！山姆超市獨定代理的天紅牌淡鹽味開心果，禮盒猶如一粒巨大開心果，入面又塞滿開心果，份量極多，一盒才¥99，非常抵買！至於含羞草尋味四時（ 果乾堅果禮盒）都是物美價廉之選，一盒有10款果乾、2款堅果，酸甜香脆一盒盡享。至於三海鯨海洋零食大禮包也是必掃佳品，有韓國進口的烤魚肉乾、烤鰻魚條、香脆魚片及明太魚片，香口又健康，解饞一流！

【1】天紅牌 淡鹽味開心果（山姆尊享）¥99／900g

【2】天虹牌 混合四味裹衣堅果 ¥208／1200g

【3】含羞草尋味四時（ 果乾堅果禮盒）¥99／1100g

【4】Member's Mark 果臻好禮堅果禮盒 ¥168／1.305kg

【5】三海鯨 海洋零食大禮包 ¥198／600g

深圳山姆會員商店 分店詳情▼▼

深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓



COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2



龍華店

地址：梅龍大道1111號



前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

