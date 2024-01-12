韓印紅x日清新推「葱葱辣麵」！還原正宗韓國風味　即睇3大食法

韓印紅與日清食品首度合作推出全新「葱葱辣麵」，耗時一年研發的全新正宗韓國風味即食麵，以韓國料理不可或缺的大蔥為主打，調製出湯頭、麵條及配料，味道貼近韓國餐廳的精髓，現已於韓印紅獨家發售，且僅售港幣9元。喜歡韓國美食的你必定要試。



圖片來源：韓印紅

「國民之葱」作主打 還原地道韓國口味

蔥在韓國可謂是「國民之葱」，於各款韓式料理中不可或缺，不僅營養豐富，還有提神和保暖的效用，無論在早餐、酒後或寒冬時節，韓國人都習慣食用葱。為了還原韓國料理的風味，「葱葱辣麵」也特別加入青葱、香菇等蔬菜作為配料，搭配口感煙韌彈牙的韓式圓麵條；湯頭以香菇、白菜、洋葱，融合雞肉和牛肉，再加入特選香辛料，製成濃郁的辛辣湯頭，一定能滿足喜歡吃辣的人的味蕾。

圖片來源：韓印紅

3個食譜推介 搭配簡單輕鬆煮出韓式料理

「葱葱辣麵」不僅可以單吃，還可搭配其他食材，簡簡單單即使廚藝新手也能輕易煮出具有韓國風味的料理，而且這些食材都能在韓印紅店內入手。

食譜推介【1】迷你部隊鍋

部隊鍋是深受港人喜愛的傳統韓式美食，想在家中煮出正宗的部隊鍋，只需加入個人喜愛的食材，便可輕鬆完成。

建議食材：午餐肉、雞蛋、香腸、豆腐、青葱、茄汁焗豆、泡菜、芝士片、豚肉片、鮮菇

食譜推介【2】清新葱葱辣麵

加入深受韓國國民喜愛的韓國大葱，更貼近韓國風味，也可為整碗湯麵帶來一絲清新感。

建議食材：韓國大葱

食譜推介【3】一湯兩食：韓式辣湯飯

「葱葱辣麵」的湯頭可以加入白飯一起食用，飯吸收了香辣鮮甜的湯底，一湯同時品嚐麵和飯，絕對是飽肚之選。

建議食材：即食白飯

韓印紅旗下餐廳JJANG期間限定新餐單：2大人氣「葱葱辣麵」料理

韓印紅旗下第一間韓國餐廳JJANG（海陸空）以正宗韓式美食備受青睞，店內更零售韓國農產食品，是韓迷不容錯過的餐廳。JJANG今次亦配合新出的「葱葱辣麵」，推出期間限定新餐單，由韓國主廚創作出兩款「葱葱辣麵」料理新品，讓去不到韓國旅行，也可在香港吃到正宗的韓國料理。

葱葱辣麵（原味）套餐｜葱葱辣麵加韓式糖醋肉

由韓國大廚以韓式傳統的方式製作的葱葱辣麵，配上清新香蔥，以新鮮食材入饌，製作而成的葱葱辣麵。

售價：港幣68元

圖片來源：韓印紅

花蟹葱葱辣麵套餐｜花蟹葱葱辣麵加韓式糖醋肉

以韓國名物螃蟹提昇葱葱辣麵的味道層次，螃蟹的鮮味滲入湯底，加上青蔥帶來的清新感，味道鮮甜又帶點辛辣。

售價：港幣78元

圖片來源：韓印紅

海陸空JJANG

地點：尖沙咀金馬倫道33號The Cameron地下

營業時間：早餐時段︰07:30-10:00

午市時段︰11:30-15:00

晚市時段︰17:30 -22:00

深宵時段︰ 22:00-23:30

海陸空JJANG電話號碼：2543 0093

