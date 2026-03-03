韓國櫻花2026｜釜山濟州3月尾率先開！賞櫻景點15大推介　附交通

韓國賞櫻景點推介｜相信不少人都已經買好機票，準備在復活節到韓國旅行，適逢3月尾至4月是韓國櫻花花期，是賞櫻絕佳時機！正在尋找韓國景點或韓國行程推薦的你，不妨參考以下15個韓國賞櫻勝地！無論飛韓國濟州／釜山／首爾都有好推介!



首爾櫻花2026｜韓國花期預測

韓國觀光公社在2月27日公布了韓國最新賞櫻花期，預計釜山將預計於3月25日率先開花，濟州島於3月31日開花，熱門旅遊地首爾則預計將於4月3日開花，並在4月10日前後達到盛開。實際花況仍會有變數，文章將會持續更新。

2026年各地開花預測日期（圖片來源：韓國觀光公社）

韓國櫻花｜2026年各地開花預測日期

濟州：3月25日

釜山：3月25日

全州：3月28日

慶州：3月28日

江陵：4月1日

首爾：4月3日

仁川：4月7日



韓國櫻花2026景點——濟州

韓國櫻花2026景點【1】濟州櫻花節

濟州是全韓國最早櫻花盛開的地方。濟州大櫻花是眾多櫻花品種中，花瓣最大、最顏色鮮艷的品種。濟州櫻花節在每年於3月底至4月初舉行，如果想看到櫻花盛開的美景可以在4月初前往，而且此時油菜花同時盛開，可以看到黃色的油菜花田！

濟州大櫻花是眾多櫻花品種中，花瓣最大、最顏色鮮艷的品種。（韓國觀光公社）

濟州櫻花節

地點：濟州特別自治道濟州市典農路一帶

交通：濟州中央女子中學站步行5分鐘



韓國櫻花2026景點【2】鹿山路

濟州島鹿山路被評選為「韓國最美100條公路」之一，以長達10公里的粉白櫻花與金黃油菜花而聞名。每年櫻花季，公路兩旁的櫻花樹及油菜花會同時盛開，場面非常夢幻！

地址：濟州特別自治道西歸浦市表善面加時路565號街20

交通：建議自駕遊



韓國櫻花2026景點【3】三姓穴

三姓穴位於典農路附近，是濟州島的指定史蹟，也是古色古香的賞櫻秘境。園內種植了不少古老的櫻花樹，櫻花更會向四周延伸，與古建築相映成趣，非常值得打卡！

地址：濟州特別自治道濟州市三姓路22

交通：搭乘濟州城市觀光巴士



韓國櫻花2026景點——釜山

韓國櫻花2026景點【4】三樂櫻花節

釜山是僅次於濟州櫻花盛開的地方，三樂生態公園洛東堤防種植了3000多棵櫻花樹，當櫻花盛開時會形成12公里白色花瓣隧道，日落時分燈光一亮，氣氛更為浪漫，更入選「韓國最美的100條道路」之一！而且公園以候鳥遷徙地見稱，可以盡情欣賞自然生態。

三樂生態公園白色花瓣隧道（韓國觀光公社）

三樂櫻花節

地點：釜山廣域市沙上區三樂生態公園一帶

交通：沙上站步行15分鐘



韓國櫻花2026景點【5】南川洞

南川洞櫻花大道是釜山人氣的賞櫻地點之一，每逢櫻花季節（3月底至4月初）南川洞車道兩旁的櫻花樹都會盛開，形成一條被粉白色櫻花籠罩的車道，非常夢幻。附近景點有廣安里海水浴場，不妨把兩個行程安排在一起。

在釜山你可不能錯過南川洞的櫻花！（Instagram圖片：busancity ）

南川洞櫻花路

地址：釜山廣域市水營區南川2洞

交通：金蓮山站步行10分鐘



韓國櫻花2026景點【6】鎮海軍港節

賞韓櫻大型慶典「鎮海軍港節」有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演、軍樂儀隊慶典等活動。每逢櫻花期，鎮海市到處都是粉紅美景，櫻花近乎淹沒鎮海市，粉白櫻花隧道、浪漫花雨美景，曾被美國媒體CNN選為「韓國必訪50大景點」之一。每年定期於3月底-4月初舉行的「軍港櫻花節」更吸引無數遊客到訪，在長達1.5公里的「余佐川櫻花道」中及慶和站800米的櫻花鐵路上，感受漫天櫻花的震撼。

鎮海軍港節

地址：慶尚南道昌原市鎮海區通信洞

交通：沙上站轉乘市外巴士



韓國櫻花2026景點——首爾

韓國櫻花2026景點【7】景福宮

景福宮是位於韓國首爾的地標性宮殿，也是一個迷人的櫻花觀賞地點！每年春天，景福宮的櫻花樹綻放出美麗的粉色花朵，為宮殿增添了一份浪漫和詩意！這時候最適宜租借一件粉色的傳統韓服，與櫻花合影，韓服、古建築及櫻花同框打卡！

景福宮（징푸궁）

地址︰首爾特別市鐘路區社稷路161

交通：景福宮站步行4分鐘

門票︰成人₩3,000｜兒童₩1,500｜6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



韓國櫻花2026景點【8】昌慶宮

昌慶宮建於朝鮮第9代王成宗時期，對比其他古宮，昌慶宮規模較為小巧、宮內生活空間比政治空間要多。這裡流傳著更多與君王的孝順與愛情、王與世子們的愛恨情仇、王妃與後宮間的矛盾等和王室家族相關的故事，在櫻花季來時造訪份外浪漫！此外，昌慶宮內還有一座建於1909年、韓國歷史上第一座歐式風格的溫室，其為日本人所設計，並由法國人進行施工，是戀人們約會及遊客們參觀、拍照的熱門場所。

昌慶宮（창경궁）

地址︰首爾特別市鐘路區昌慶宮路185

交通：惠化站步行10分鐘

門票︰成人₩1,000｜兒童₩500｜6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



韓國櫻花2026景點【9】汝矣島輪中路

「汝矣島櫻花節」是首爾規模最大的櫻花慶典，擁有由1,800多棵櫻花樹組成的櫻花隧道，由輪中路的國會議事堂一直伸延至漢江公園的水光廣場，賞櫻同時看漢江景色！櫻花季來臨時，輪中路還雲集小吃攤販，舉行首爾夜貓子夜市及大型表演活動，大家可嘗到由韓國阿珠媽炮製的足料辛辣麵、紫菜飯捲或手調特飲等，逛累了用來醫肚一流！

汝矣島輪中路（여의서로）

地址：首爾特別市永登浦區汝矣西路

交通：國會議事堂站步行5分鐘



韓國櫻花2026景點【10】南山公園

南山公園兩旁櫻花樹聳立，在首爾塔襯托下緩緩慢步櫻花道，相當浪漫，吸引無數情侶朝聖。遊客還可登上首爾塔，在最高點眺望首爾市區景色，韓劇《女神降臨》車銀優、文佳煐在這裡取景。

南山公園櫻花（圖片︰韓國觀光公社）

南山公園（난산공원）

地址：首爾特別市中區三一大路231（藝場洞）

交通：明洞站步行10分鐘



韓國櫻花2026景點【11】樂天世界

位在首爾地鐵蠶室站旁，除了石村湖的櫻花大道，附近還有樂天世界遊樂園，同樣是賞櫻好去處！在櫻花季期間，整個樂天世界都會被粉紅色的花海包圍，遊玩的同時能觀賞到漂亮的櫻花，更有機會看到櫻花雨，場景份外童話感十足！想拍最美的角度，推薦背對著夏洛特劇院，有一個從樂天世界走向石村湖邊的台階，上去的天台是賞櫻的絕佳位置！

樂天世界（롯데월드）

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路240樂天酒店樂天世界

交通：蠶室站步行1分鐘

門票︰成人₩62,000｜青少年₩54,000｜兒童₩47,000｜幼童：₩15,000



韓國櫻花2026景點【12】慶熙大學

以哥德式建築聞名的慶熙大學，校園對外開放，漫步在校園內賞櫻，櫻花配歐式建築，糅合青春氣息，吸引不少遊客到訪。

慶熙大學櫻花（iStock）

慶熙大學（경희대학교）

地址：首爾市東大門區回基洞1號

交通：回基站轉乘1號綠色公車到終點站



韓國櫻花2026景點——仁川

韓國櫻花2026景點【13】自由公園

仁川自由公園是韓國首個西式公園，融合了韓國傳統與西式典雅建築風格，更是人氣韓劇《鬼怪》的拍攝地之一，造訪韓國絕對不能錯過！這座公園的頂端，耸立著韓美建交百年紀念塔，周圍環繞著郁郁蔥蔥的櫻花樹，在櫻花季時，更會化為一片粉霞，是首爾最美的賞櫻勝地之一。

自由公園（자유공원）

地址：仁川廣域市中區自由公園南路25

交通：仁川站步行10分鐘



韓國櫻花2026景點【14】江華島

首爾近郊江華島是最新韓國賞櫻地點，離首爾市區約1.5小時車程，有公共交通工具直達。島上風景如畫，並有歷史悠久的高麗宮、龍興宮、江華山城等，高麗宮址可賞夜櫻。

江華島（강화도）

地址：仁川廣域市江華郡江華邑江華大路394

交通：往新村乘3000、3000A號巴士至江華巴士站



韓國櫻花2026景點——江陵

韓國櫻花2026景點【15】鏡浦湖

從首爾乘KTX高鐵，約1.5小時車程直達江原道江陵市，賞櫻到訪鏡浦湖，沿湖漫步或騎單車，風景如畫。每年4月舉辦鏡浦臺櫻花節，慶典圍繞鏡浦湖長達近4公里的櫻花道展開。

鏡浦湖（경포호）

地址：江原道江陵市鏡浦路365

交通：首爾乘KTX高鐵>江陵站>乘市內巴士202號在鏡浦臺站下車



