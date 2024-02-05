海洋公園新年活動搶先睇！老大街霓虹燈騷／金龍巡遊／全新音樂劇

海洋公園新年活動搶先睇！今個新春，海洋公園將會舉辦《團園賀年2024》賀歲！大家可以在園內多處欣賞到舞龍、福星出巡以及全新舞台劇等5大精彩演出，入夜後亦可到已翻新的香港老大街打卡。此外，老大街的新年期間會特別供應龍鬚糖、冰糖葫蘆等逾20款本地懷舊小食。即睇新春演出的資訊、香港老大街升級後的實況！



龍騰鳴鼓陣（何以諾攝）

老大街霓虹璀璨盛會（HK01攝）

海洋公園新年活動搶先睇！

大年初一開始，海洋公園將會舉辦賀歲活動——《團園賀年2024》。園內多處，包括海濱樂園廣場、威威劇場以及在翻新後裝上了多塊懷舊霓虹招牌的香港老大街，都會有精彩的演出，讓大家歡渡龍年！

老大街霓虹璀璨盛會（何以諾攝）

海洋公園新年節目【1】老大街霓虹璀璨盛會

剛完成翻新的「香港老大街」，已成為讓人跟琳琅滿目的霓虹燈留影之打卡點。升級後的老大街，有著不同店舖的霓虹招牌，入夜後色彩繽紛、五光十色，比往日更為熱鬧。

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在霓虹燈光下，大家可以欣賞到《躍動星輝耀大街》、《舞動狂熱》、《霓虹閃爍匯演》等演出，聽聽曾流行一時的懷舊金曲、欣賞70年代流行的舞蹈，以及看看霓虹燈變換顏色、閃爍時弦美一面。

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老大街的演員會在街頭與大家玩小遊戲。而大家在街道兩旁商舖的攤位遊戲挑戰新手，更有機會贏取新年限定的公仔。

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海洋公園新年節目【2】龍騰鳴鼓陣 —— 見財神！沾運氣

海濱樂園廣場將在新春期間搖身一變，成為「龍騰鳴鼓陣」。大家走進鼓陣裡，可以在金龍盤繞、近5米高的開運大鼓下，敲響新春好意頭，以祥鼓的澎湃鼓聲，為龍年打響頭炮！

園方更表示，大家圍著鼓陣走一圈，能沾沾旺氣，新一年更為好運！而擊鼓的同時，大家有機會見到財神、運財童子、童女在附近出巡，讓大家沾沾運氣！

海洋公園新年節目【3】金龍醒獅賀新年

龍作為龍年的主角，將會在海濱樂園出巡！在「金龍獻瑞」巡遊中，金光閃閃的祥龍將以氣勢磅薄的姿態，穿梭於海濱樂園中，祝福大家鴻運連年！此外，「獅躍龍門」的醒獅隊亦會在園內落力演出，配合強勁鑼鼓節拍，展現精彩、超凡的功架！

海洋公園新年節目【4】熱鬧新春匯演

搞笑組合「玩轉龍曆年」，會在海濱樂園為大家送上有趣表演，讓大家笑口常開、笑面迎人。

海洋公園新年節目【5】超新星大比拼 —— 全新原創音樂劇

新一年伊始，威威劇場亦新節目上演。全新音樂劇《超新星大比拼》，讓大家可以見證到由「威威與好友」組成的「Ocean 6N1」化身樂壇新力軍，以型格閃亮造型登上舞台。他們在炫目燈光效果下，以歌藝和舞技展開對決，力爭成為舞台超新星。最後，在經理人「Flower」姐的欣賞下，最終成功強勢出道！

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「香港懷舊小食」雲集老大街！龍鬚糖、糖蒽餅、冰糖葫蘆都有

新春期間，香港老大街的多個攤檔，會照常營業並供應逾20款「香港懷舊小食」。

除了「 媽咪雞蛋仔」的「雞蛋仔」、「格仔餅」；詠藜園的「擔擔麵」、「車仔麵」、金茶王的「港式奶茶」等老大街一向馳名的小食，街上亦有店舖新年期間會特別供應甜而不膩的「龍鬚糖」、堅硬脆口的「叮叮糖」、鬆脆可口的「糖蒽餅」、酸中帶甜的「冰糖葫蘆」。

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除此之外，大家在老大街還能找到「砵仔糕」、「黑芝麻卷」、「狗仔粉」、「碗仔翅」以及嘉應子、九製陳皮、話梅、飛機欖（甘草欖）及甘草檸檬等「口立濕」涼果小食！大家不用東奔西走，便能一次過嚐得到往日熟悉的味道。

新年期間入場有平！$233起

新年期間暢遊海洋公園有優惠！成人門票只需$388（原價為$498），而小童（3至11歲）門票則只需$233（原價為$249）。有興趣新年到園內行大運的朋友，可到01 Space購買門票。

《團園賀年2024》（圖片來源：香港海洋公園）

海洋公園《團園賀年2024》

日期：2024年2月10日至19日、21日至26日、28日至3月3日

時間：09:30 - 19:30（2月10日至18日）；10:00 - 19:30 （2月19日、21日至26日、28日至3月3日）

