【健康飲食】新年聚會飲酒勿過量！一次飲超過60克酒精就算暴飲？

每次參加公司尾牙、春茗及家庭朋友聚餐，老是碰到上司、同事或親友以不醉不歸、酒逢知己千杯少等理由勸酒，甚至說「喝一點酒沒關係」、「喝酒保護心血管」等說詞？不要再聽信這種過時的說法了，為了整體健康着想，不喝酒才是最好的選擇，好友相聚，一起酒「逐」飯飽才是上策。 文：食力編輯部

尾牙聚餐別被「拼酒」、「勸酒」勒索

農曆新年將至，台灣衛生福利部國民健康署宣導酒害觀念，呼籲民眾在開心聚餐之餘，應避免勸酒或拼酒這類的情緒勒索，讓不喝酒的人可以放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，讓春節聚餐可以吃好、吃巧、吃健康。

點擊下圖看「酒逐飯飽三妙招」！

小酌怡情？適量喝酒有益健康的說法根本不存在！

許多人誤以為喝點小酒可以保護心血管，但根據2018年刺胳針醫學期刊發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的第7大危險因子，其致癌風險遠遠抵銷了保護心血管的效果，且喝愈多風險愈高；惟有不喝酒，才能避免各種因喝酒造成的危害。

點擊下圖看2018年世界衛生組織（WHO）最新調查報告及各式酒類達到「暴飲」數量：

希望健康長長久久 酒類暴飲不要有

根據國健署2017年「國民健康訪問調查」的結果，台灣18歲以上的族群中，約有843萬喝酒人口，其中推估100萬人有暴飲情形。國健署署長王英偉提醒，依據世界衛生組織對「暴飲」的定義，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」，相當於4～5罐啤酒（5%，330毫升／罐）、1.3瓶保力達B／維士比（10%，600毫升／瓶）、0.8瓶紅酒（13.5%，750毫升／瓶）、0.6瓶米酒（22%，600毫升／瓶）、165毫升的威士忌（46%）、130毫升的58度高粱等（如附件）。暴飲除了容易發生意外事故導致傷亡、誤判風險情況、失去自制力外，長期下來健康風險也會提高；如果希望健康長長久久，不喝酒才是最佳的養身方法。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：【食聞】一次喝超過60克酒精就算「暴飲」！新春聚餐一起酒「逐」飯飽！】