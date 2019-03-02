【麥記x出前一丁】黑蒜油豬骨湯味Shake Shake粉=即食麵調味粉？

今期麥當勞大吹和風，除了推出宮崎風味、名古屋風味、金澤風味等漢堡外，還與出前一丁聯乘，推出「黑蒜油豬骨湯味」Shake Shake調味粉。其實，出前一丁早已推出「黑蒜油豬骨湯味」即食麵，也內附一包調味湯粉。究竟來自麥記的Shake Shake調味粉，跟即食麵內附的調味粉是否真的一樣？ 攝影：鄒家鳳

「買包出前一丁都有調味粉啦！使乜特登去麥記？仲話係新推！」

麥當勞新推的「黑蒜油豬骨湯味」調味粉，雖然出自出前一丁，但味道是否一樣？人人都有這疑問，記者便實試一次：

出前一丁黑蒜油豬骨湯味即食麵，內附調味湯粉，還有一包黑蒜油。

到麥記買「黑蒜油豬骨湯味」調味粉，要跟薯條分別購買，一小包售$2.5。出前一丁即食麵「黑蒜油豬骨湯味」，在大型連鎖超市一包售$4.4，10包售$28.9，平均每包$2.89，除了內附調味湯粉，還有一包黑蒜油。

按圖看清「麥記買到的」和「即食麵內附的」黑蒜油豬骨湯味調味粉，兩者分別：

色澤：麥記買到的，與即食麵的調味粉比較，單看外表已有很大分別，麥記（左）的色澤較深呈深啡色，即食麵的（右）色澤較淺呈淺啡色。

分別把兩者給不同人盲試，卻各有支持者，有人喜歡濃，有人喜歡淡。

「濃啲好味啲，但好像很多味精。」

「淡淡地，無咁鹹好食啲。」

「完全兩種唔同味噃！」

人人口味不同，濃淡各有支持者。

其實Shake Shake調味粉，已把即食麵內附的調味湯粉和黑蒜油混合，因而色澤較深，味道較濃。哪款較好味，則見仁見智，我最喜歡的，還是永恒的茄醬，最美味。

最簡單的味道，薯條配茄汁，是永恒的絕配。（GettyImages）

麥當勞為這次首度與出前一丁聯乘，還推出限量版「麥當勞X 出前一丁」主題陶瓷碗碟套裝。

按圖看清產品：